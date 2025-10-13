SUSCRÍBETE
Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos

Este martes el presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán en la Casa Blanca para cerrar el acuerdo final sobre el apoyo financiero al país sudamericano.

Europa Press
Argentina afirma que Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos y bonos.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a seguir comprando pesos argentinos y bonos apenas cuatro días después de que ambos países alcanzaran un acuerdo de swap de divisas por US$20.000 millones al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Caputo aseguró en una entrevista con el canal LN+ de Buenos Aires que todas las opciones están sobre la mesa, incluida la compra de más bonos y pesos por parte de Estados Unidos, y que el respaldo del Tesoro estadounidense al peso argentino es inflexible.

Estas declaraciones se producen un día antes de la reunión prevista entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca para cerrar el acuerdo final sobre el apoyo financiero que ofrecerá Estados Unidos a Argentina.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado en varias ocasiones durante la semana pasada que el país está preparado para tomar las medidas necesarias que respalden la economía argentina.

Una de ellas, además de la línea swap anunciada, ha sido la compra de pesos y deuda argentina para frenar la depreciación de la moneda local, en especial después de acumular varias semanas de volatilidad en los mercados.

Descarta dolarización

Durante la entrevista, el titular de Economía confirmó que el acuerdo con el Tesoro estadounidense no implica una dolarización, algo que está descartado por el momento, ni tampoco una devaluación del peso argentino.

Sobre la dolarización, Caputo dijo que puede ser una alternativa, pero que en este momento Argentina no cuenta con los dólares suficientes para completar este proceso de forma exitosa.

Además, dijo que el país mantendrá su actual régimen de banda cambiaria después de las elecciones legislativas que se realizarán el 26 de octubre.

