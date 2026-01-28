Astara concreta acuerdo para asumir representación de la japonesa Nissan en Chile y Perú

Astara y Nissan concretaron el preacuerdo para que la firma española asuma la representación de la japonesa en Chile y Perú.

En detalle y, en línea con lo que informó Pulso en agosto del año pasado, Astara adquirirá el negocio que desarrolla Nissan en territorio nacional y en el del país, y se nombrará a Astara como importador oficial de vehículos y repuestos Nissan en Chile y Perú.

“Este acuerdo —sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes— supondrá el inicio de una nueva etapa para la marca en estos mercados, y refuerza la relación comercial entre ambas compañías, apoyándose en la experiencia, el conocimiento local y las capacidades regionales desarrolladas por Astara”, dijo la firma en un comunicado.

Sobre el impacto de la operación para Astara, la firma comentó que “la incorporación de Nissan al portafolio de Astara en Chile y Perú reforzará la posición del grupo como socio estratégico de un fabricante líder, al tiempo que ampliará su oferta a los clientes”.

En Chile, Astara representa las marcas Jeep, Dodge, RAM, Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Bentley, Mitsubishi, Maserati, SsangYong, JMC, Exceed, GAC y Chery. Además, en Chile participa en el negocio de distribución directa y suma 13 sucursales donde ofrece venta de autos, servicio técnico y repuestos.

La unidad chilena de la española es controlada por Astara Latam, empresa cuyo dueño hasta fines de 2024 era la sociedad española Astara Mobility, S.A., con un 60%, y el grupo chileno Sigdo Koppers, que vendió su 40% en 180 millones de euros. En paralelo, a la matriz de Astara ingresó el empresario chileno Eduardo Elberg, con el 17,6%.

A nivel global, Astara cuenta con una oferta de 40 marcas en 18 mercados, 5.500 millones de euros de facturación, 220.000 unidades vendidas a nivel mundial en 2025 y una red de más de 3.200 puntos de venta y servicio, según detalla en su página web.

“Nuestra experiencia en otros mercados demuestra nuestra capacidad para representar a la marca con excelencia, garantizando la continuidad del negocio, el desarrollo de la red de concesionarios y una experiencia sólida para clientes y socios comerciales”, dijo Ignacio Enciso, CEO de Astara, comentó.

Mientras que, Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, resaltó que “el acuerdo entre Nissan y Astara fue firmado en diciembre de 2025 y la operación está sujeta a la aprobación final de las autoridades de competencia correspondientes, proceso que se espera concluya durante los próximos meses".

En Chile, durante 2025, Nissan vendió 5.560 vehículos livianos y medianos nuevos, quedando como la marca número 21 en el ranking de ventas. La primera fue Toyota con 24.281 unidades de este tipo comercializadas.