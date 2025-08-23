Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

El grupo Astara está en momentos de definiciones en Chile. El conglomerado automotor, controlado por la española del mismo nombre, negocia la mantención de algunas de sus actuales marcas y busca sumar la representación de nuevas denominaciones a su portfolio en el país.

La unidad chilena es controlada por Astara Latam, empresa cuyo dueño hasta fines de 2024 era la sociedad española Astara Mobility, S.A., con un 60%, y el grupo chileno Sigdo Koppers, que vendió su 40% en 180 millones de euros. En paralelo, a la matriz de Astara ingresó el empresario chileno Eduardo Elberg, con el 17,6%.

Astara Latam tiene operaciones en cinco países: Chile, Perú, Argentina, Colombia y Bolivia. En Chile representa las marcas Jeep, Dodge, RAM, Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Bentley, Mitsubishi, Maserati, SsangYong, JMC, Exceed, GAC y Chery; en Perú a Kia, Peugeot, Chery, MG, Fuso, GAC y Mitsubishi; en Colombia a Dodge, Jeep, RAM, Volvo, Hyundai y Peugeot; en Bolivia a Fiat, Mercedes-Benz, Mitsubishi, RAM, Dodge, Jeep, Chery y JMC; y en Argentina a Kia. Además, en Chile participa en el negocio de distribución directa y suma 13 sucursales donde ofrece venta de autos, servicio técnico y repuestos.

Pero ahora Astara pretende sumar una nueva representación exclusiva: la japonesa Nissan para los mercados de Chile y Perú, donde el fabricante operaba directamente y decidió asignar su representación exclusiva tras malos resultados de los últimos años, dicen quienes conocen las tratativas. El cambio, para el que se suscribió un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), ya ha sido comunicado a distintas empresas concesionarias locales, según fuentes consultadas por Pulso. El contrato involucraría el pago de varios millones de dólares a la nipona.

Nissan confirmó el negocio. “Nissan ha iniciado un proceso preliminar para cambiar su modelo de distribución en Chile y Perú, con el objetivo de impulsar el negocio y hacer más eficiente la operación en estos mercados. Esta iniciativa forma parte del plan global de transformación de Nissan”, responde a Pulso el gerente de comunicaciones corporativas y sostenibilidad en Nissan Chile y Perú, Francisco Astaburuaga.

“En este contexto, el pasado 18 de agosto se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con la empresa global de movilidad Astara, que refleja la intención de ambas partes de avanzar hacia un acuerdo definitivo. De concretarse, se estima que Astara asumiría la representación de la marca durante el primer trimestre de 2026”, agregó la declaración de Nissan.

“Nissan enfatiza que este proceso aún se encuentra en una etapa inicial, y mientras tanto, las operaciones generales y comerciales continúan funcionando con normalidad y con el mismo compromiso hacia sus clientes. Desde el inicio, la compañía ha mantenido una comunicación abierta con sus colaboradores y socios de negocio”, finalizó Astaburuaga.

Aunque Astara Latam no divulga cifras de sus operaciones, SK lo hacía hasta el tercer trimestre de 2024. Entre julio y septiembre de 2024, Astara Latam registró ventas físicas por 19.749 unidades, un 15,4% más que en igual lapso del año previo, con alzas en Chile (45,6%), Colombia (100,4%) y Argentina (96,5%). Igual que el resto de la industria automotriz, en 2023 la actividad se contrajo fuertemente: Astara Latam registró ventas por 77.116 unidades en ese año, un 32% menos que el histórico 2022 pospandemia, cuando las colocaciones se dispararon.

Nissan, en cambio, ha perdido mucho terreno en el mercado chileno en la última década. Tres fotografías que lo ilustran. En 2013, según cifras de la Anac, el gremio que reúne a la industria local, la marca Nissan vendió 30.002 vehículos livianos y medianos, tenía una participación de 7,9% y estaba en el cuarto lugar del ránking. En 2020 seguía en el cuarto lugar, con un 7% y 18.186 unidades nuevas vendidas. El año pasado, la marca Nissan había caído al puesto número 12, conn una cuota de mercado de 2,9% y solo 8.904 autos nuevos colocados.

Históricamente, la marca nipona fue representada por dos grupos: Cidef de la familia Errázuriz, y la representación local de la empresa japonesa Marubeni. En 2012, Cidef terminó esa relación y Marubeni lo hizo en 2014. La meta de Astara será recuperar parte del mercado perdido por la japonesa en la última década.

Objetivo: seguir con Stellantis

No solo Nissan ocupa a Astara. En la industria se habla de otro movimiento probable: la pérdida de las marcas de Stellantis.

Stellantis es el conglomerado automotor mundial surgido de la fusión entre los gigantes Fiat Chrysler y Peugeot en 2021, que hoy tiene su sede en Amsterdam y cuyos principales accionistas son las familias Agnelli de Italia y Peugeot de Francia, acompañados por el banco de inversión público BPIFrance, fondos como Vanguard, Goldman Sachs y Blackrock, y la automotriz china Dongfeng.

Su portfolio incluye 16 marcas, entre ellas Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM, Vauxhall, Free2move y Leasys. Entre estas, al menos 11 están presentes en Chile.

El año pasado, Stellantis se dio a conocer más públicamente en el país cuando decidió seguir la tendencia global y tomar directamente la representación de las marcas Citroën y DS, poniendo fin a una relación comercial de 41 años con la importadora Citroën Chile, fundada por Fernán Gazmuri.

En Chile, Astara representa a seis marcas pertenecientes a Stellantis. Y a fines del año pasado recibió la misma carta que la multinacional le envió a Citroën Chile, con la intención de quitarle la representación exclusiva de marcas como Fiat en el país.

Sin embargo, las negociaciones han sido mucho más dilatadas que con Gazmuri. De hecho, aún no concluyen. Esto, dado que Astara se ha resistido a abandonarlas y que tiene un mayor poder de negociación, pues representa las marcas de Stellantis no sólo en Chile, sino que también cuenta con escudos del conglomerado en Perú, Colombia y Bolivia, y en su sede principal, en España.

Hasta ahora, a diferencia de Citroën Chile, Astara sigue distribuyendo las marca de Stellantis, un ancedente a favor del grupo español, que pretende seguir siendo su representante, aunque quizá para ello deba mejorar las condiciones para el grupo de los Agnelli y los Peugeot. En la industria, sin embargo, creen que Stellantis no retrocederá y que, a partit de enero de 2026, terminará por asumir directamente su negocio en Chile.

Consultadas oficialmente, las empresas en sus sedes en Chile no desmintieron las negociaciones, pero optaron por no emitir comentarios.