SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

El gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, dijo que “esto no es un juicio normativo de si las cosas (las políticas públicas) están bien hechas (...). Estamos tratando de explicar una combinación de variables macros".

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
06 Diciembre 2018 Entrevista a Elias Albagli, Gerente de la Division de Politica Monetaria del Banco Central. Foto: Andres Perez ELIAS ALBAGLI IRURETAGOYENA - ECONOMISTA - RETRATOS - PASILLOS Andres Perez

El informe que hizo el Banco Central sobre el impacto que estaba generando el salario mínimo en el empleo generó varias críticas y reparos sobre su metodología y la oportunidad de presentarlo en medio de una contienda electoral.

Una de esas críticas fue la que este jueves el académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile (FEN), Dante Contreras, expresó en radio pauta: “Es un informe que está disponible desde diciembre de 2024. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se da a conocer en este minuto? Creo que hay un tema que no hemos preguntado bien, ¿qué ocurre con el Banco Central y con su política de comunicación en este caso?”, cuestionó el experto en conversación con radio Pauta.

Consultado específicamente sobre si tiene sospechas de intenciones políticas del instituto emisor, el experto dijo: “Supongo que tiene que ser algo por el estilo (...) Sí, yo supongo que sí. Creo que hay un componente de ese tipo en esta decisión”.

Esos puntos fueron debatidos en un seminario organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue el propio gerente de Política Monetaria del ente rector y autor del estudio, Elías Albagli, el que salió al paso de las críticas tanto políticas como técnicas del polémico informe. Y aclaró que no es un juicio sobre las políticas impulsados por este gobierno, como el salario mínimo o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

23 Septiembre 2025 Trabajadores, sueldo minimo, empleo. Foto: Andres Perez Andres Perez

“Yo espero haberlos convencido de que hacemos las cosas con robustez metodológica y con relevancia temporal, porque es cuando las cosas están pasando”, indicó.

En ese contexto, explicó que “cuando tenemos un crecimiento de la masa salarial de 2%, pero que eso está explicado por un aumento de salario de 3,8% y una caída de las horas y el empleo de más de 2%. Esa es una coyuntura particular”.

Explicó que se hizo en el Ipom, porque la estrategia de política monetaria que sale de este Ipom de septiembre no sería la misma. “Si nuestra evaluación del mercado laboral es que ese 3,8% de crecimiento salarial real es porque el mercado está boyante, es porque hay un shock de demanda gigantesco, pero eso explicaría que el consumo proyectado no es 2% sino que 4%. Y eso implicaría que tenemos que subir las tasas”. Entonces, “si el consumo va a subir 4% o 6% el próximo año, claramente la inflación no va a convergir al 3% el próximo año a menos que la política monetaria sea otra”.

Albagli aclaró que “esto no es un juicio normativo de si las cosas están bien hechas o hay que hacerla en política pública o no. Estamos tratando de explicar una combinación de variables macros. La finalidad de la política no está en el mandato del BC, eso no quita que a veces al BC se les invita a comisiones de Hacienda a que de opiniones de ciertos proyectos y siempre lo hacen desde un punto de vista técnico”.

Y para seguir en su defensa recordó lo sucedido con los retiros de los fondos de pensiones. “¿Quieren saber cuál es el impacto de aprobar tres retiros de fondos de pensiones en la inflación? la inflación va a subir. Y la inflación subió a 14%. Ahí no estuvimos tan perdidos. Eso no es un juicio de si fue bueno o malo, sino que lo que iba a pasar con la inflación y la inflación subió y el banco tuvo que subir la tasa de interés. En ese contexto es que el BC dará opiniones y las opiniones que está dando son sobre variables macroeconómicas que son las que entran en nuestro modelo de proyección que afectará las decisiones de política monetaria”.

31/01/2024 NUEVO CONSEJO DEL BANCO CENTRAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El informe

En su presentación destacó que “el diagnóstico del mercado laboral es crucial para proyectar las presiones inflacionarias y diseñar la estrategia de política monetaria”.

En ese escenario mencionó que “el análisis presentado en septiembre, basado en diversos métodos cuantitativos y cualitativos, sugiere que las medidas legislativas recientes han jugado un rol relevante en aumentar los costos laborales y reducir la creación de empleo. Otros elementos también juegan un rol: el rezago de sectores intensivos en mano de obra, así como las disrupciones tecnológicas”.

Precisó que el estudio busca establecer una relación causal entre aumentos de salario mínimo y los márgenes de ajuste de las empresas. “Encontramos una marcada discontinuidad en aumentos salariales, y caída en empleo, en empresas con mayor proporción de trabajadores de menores ingresos. Interpretamos dicha discontinuidad como evidencia causal de los impactos de esta medida”.

Ahora bien, en cuanto a los números del efecto, dijo que “la magnitud del impacto en empleo es de -1,2 pp: un aumento de 1% de los costos salariales, provocados por aumentos del salario mínimo, reduce el empleo en 1,2%. El efecto se observa en diversos sectores, y es robusto a especificaciones alternativas. También encontramos evidencia de reemplazo gradual hacia trabajadores con mayor educación en empresas más afectadas”.

Más sobre:Banco CentralPolítica MonetariaSalario Mínimo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Aseguradoras aumentaron un 10% sus ventas en el primer semestre, pero disminuyeron sus utilidades

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral
Negocios

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Aseguradoras aumentaron un 10% sus ventas en el primer semestre, pero disminuyeron sus utilidades

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana
El Deportivo

Velocidad y precisión: el gol de Lucas Assadi para abrir la cuenta ante Alianza Lima en la Sudamericana

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?