    Avisos laborales caen por segundo mes consecutivo y es el nivel más bajo para un mes noviembre desde 2018

    Los registros de avisos laborales que mide el Banco Central muestran otra situación menos auspiciosa. En noviembre completaron su segunda caída anual consecutiva al bajar 3,12%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    DT define que la hora de colación es intocable en la aplicación de la jornada de 40 Horas. Foto: Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), muestran que el mercado laboral se ha ido recuperando con una mayor creación de empleo y una disminución en la tasa de desempleo.

    De hecho, en el trimestre agosto–octubre de 2025, se crearon 137.426 puestos de trabajo, la mejor cifra desde el trimestre septiembre-noviembre de 2024, en aquel periodo se generaron 147.541 puestos de trabajo. Y la tasa de desempleo bajó a 8,4%.

    Sin embargo, los registros de avisos laborales que mide el Banco Central muestran una situación menos auspiciosa hacia adelante. En noviembre completaron su segunda caída anual consecutiva al registrar una merma de 3,12% anual y de -6,75% si se compara con octubre. En términos de nivel, este se ubicó en 64,23 puntos, siendo el índice más bajo para un mes de noviembre desde que existe registro (en 2018).

    Este indicador corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.

    El índice, en general, da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

    Los expertos afirman que lo que muestran los avisos laborales va en línea con el comportamiento que ha mostrado la creación de empleo formal.

    Ingrid Jones, economista de LyD afirma que “a pesar de que el indicador es volátil, muestra que la demanda por empleos formales vuelve a contraerse cuando se compara respecto a un año atrás. Esto es consistente con los últimos datos de la Encuesta de Empleo del INE que muestran que el empleo asalariado formal ha perdido dinamismo”.

    La economista menciona que “como no se ven cambios en la economía que permitan hablar de un mayor crecimiento o de un aumento de la productividad, uno esperaría que la tendencia mostrada por este indicador desde la recuperación del empleo tras la pandemia, se mantenga. Es decir, continuará sostenidamente por debajo del promedio que alcanzó desde que se creó el indicador (enero 2018) hasta marzo de 2020, sin mostrar signos de recuperación, como ha sido la tónica los últimos 36 meses”.

    Para Jones, “estos datos son útiles porque permiten complementar con una mirada desde las empresas, desde la formalidad, las estadísticas del mercado laboral que son usualmente del lado de la oferta”.

    Otra mirada entrega el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, quien sostiene que “indicadores como el índice de avisos se asocian a la demanda por empleo asalariado formal en el sector privado. Sin embargo, este indicador debe ser tomado con cautela por, al menos, 2 razones. La primera es que el indicador exhibe una alta volatilidad en frecuencia mensual. Así, por ejemplo, en septiembre de 2025 subía al 8,9% anual, para luego registrar caídas interanuales en los 2 meses posteriores, incluyendo una caída interanual de 3,1% en noviembre 2025. Sin embargo, las cifras de la ENE muestran que el empleo asalariado formal en el sector privado en el trimestre agosto-octubre 2025 creció al 1,6% anual”.

    23 Septiembre 2025 Trabajadores, sueldo minimo, empleo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La segunda razón que plantea Bravo “tiene que ver con una dificultad inherente a los indicadores de avisos laborales. En la medida que los reclutadores se estén trasladando hacia otras formas de avisaje distintas a las tres plataformas incluidas en el índice esto puede llevar a que este índice esté sesgado a la baja a medida que pasa el tiempo y no se actualiza la composición de plataformas incluidas en el indicador”.

    Para Bravo, “esto no es un problema específico de este índice, sino que todos los indicadores de avisos laborales están sujetos a dificultades de medición asociadas a los cambios de comportamiento de avisaje de los reclutadores”.

    Por ejemplo, “cuando se observa el valor del índice para el mes de noviembre de 2025 se verifica que es menor a lo observado en septiembre de 2020, en plena pandemia. Si bien el mercado laboral efectivamente está debilitado es poco convincente, a la luz de diversos indicadores de otras fuentes, que la situación actual sea peor a la de septiembre de 2020”.

    Los datos del INE

    Según informó el INE, la tasa de desempleo se ubicó en 8,4% durante el trimestre agosto–octubre de 2025, un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%) e incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%). El nivel del desempleo es el menor desde el trimestre de noviembre a enero del 2023 (8,4%) y lleva cinco meses seguidos a la baja.

    Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,2%) y personas asalariadas informales (6,0%).

    Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-0,9%).

    Más sobre:Mercado laboralEmpleo

