SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

El Ministerio de Hacienda explicó que el aumento de casos se debe principalmente a que las instituciones públicas reportaron que 6.993 funcionarios de servicios públicos con presencia regional viajaron al extranjero estando con licencia médica.

Por 
Patricia San Juan

La Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer este viernes el quinto balance sobre el avance de los sumarios instruidos el 20 de mayo por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló viajes fuera del país de más de 25 mil funcionarios públicos mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024, a raíz de lo cual la cartera solicitó a las instituciones públicas del gobierno central iniciar procesos disciplinarios contra estas personas e informar su avance periódicamente.

De acuerdo al último balance al 15 de septiembre, las instituciones del gobierno central han reportado que hay 25.764 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el gobierno central, lo que excluye a municipios, gobiernos regionales, empresas públicas, organismos autónomos e instituciones de educación superior estatales.

Esto contrasta con los 16.435 funcionarios informados en el reporte anterior, al 15 de agosto, lo que se explica principalmente porque la Dipres y la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Ausentismo, solicitaron a las instituciones públicas incluir información que responda también a las fiscalizaciones que la Contraloría inició posteriormente a su informe original, de mayo de este año.

Funcionarios con presencia regional

El Ministerio de Hacienda explicó en un comunicado que el aumento de casos se debe principalmente a que, a dicha fecha, las instituciones públicas reportaron que 6.993 funcionarios de servicios públicos con presencia regional viajaron al extranjero estando con licencia médica (CIC Nº16).

A la fecha, un 36% del total de los casos corresponden a salidas del país estando con licencia (CIC N°9), mientras que el 29% corresponde a funcionarios regionales que viajaron con licencia (CIC N°16), identificados al 15 de septiembre a partir de la más reciente circular.

Le siguen las personas que asistieron a casinos de juegos estando con licencias médicas, que representan un 23% de los casos (CIC N°15); luego, un 6% corresponde a funcionarios con licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público (CIC N°13); e igual proporción son salidas del país estando con licencias en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad (CIC N°14). Solo un 1% de los casos son funcionarios que atendieron partos estando con licencia (CIC Nº10).

Según lo informado por las instituciones, 21.114 funcionarios continúan en el servicio en el que hicieron mal uso de licencias médicas, mientras que 4.650 de las personas involucradas ya no están trabajando en la misma institución. De estos últimos, 2.251 funcionarios están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir trabajando en las instituciones.

Hasta el momento, 18.986 funcionarios siguen con proceso administrativo en curso y 1.042 ya cuentan con alguna resolución. De esta última cifra, 280 ya están cerrados con alguna resolución y el resto se encuentra a la espera del cierre, pues ya tienen resolución del jefe de servicio, pero su sanción no se ha ejecutoriado.

La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días y se estima preliminarmente que, considerando las remuneraciones promedio reportadas, los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron $33.684 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.

Sobre el proceso

Los sumarios administrativos tienen las siguientes etapas y plazos máximos legales de debido proceso: investigación de los hechos (20 días hábiles, prorrogables a 60); presentación de descargos (5 días hábiles, prorrogables en 5 días hábiles); rendición de prueba (hasta 20 días hábiles); impugnación (5 días hábiles); otros plazos (se pueden fijar otros plazos para la realización de diligencias).

Esto suma 50 días hábiles sin prórrogas y hasta 95 si los funcionarios utilizan las extensiones a las que pueden optar por derecho. Todas estas etapas son trámites esenciales que no se pueden omitir. El derecho del funcionario a formular descargos, presentar prueba y recurrir son parte del debido proceso.

Adicionalmente, según lo establecido en el Estatuto Administrativo, el funcionario que sea designado fiscal deberá tener igual o mayor grado o jerarquía que el funcionario que aparezca involucrado en los hechos, por lo que el avance de los procedimientos también está determinado por la disponibilidad de funcionarios que cumplan con esta condición.

Más sobre:HaciendaLicencias médicasLicenciasDipres

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Regreso constituyente: Senador UDI revive norma de la Convención para declarar territorio especial a Arica

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

Mineduc comete insólito error y rectifica fecha de entrega de colegios que serán sede para las elecciones

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso

Lo más leído

1.
“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

2.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

3.
Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

4.
Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

5.
Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Estudio: más de la mitad de los docentes chilenos muestra signos de malestar emocional y agotamiento psicológico

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

Desde este sábado revisa si te corresponde ser vocal de mesa y cómo excusarse

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?
Chile

¿Es obligatorio votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias?

De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las elecciones

Investigan muerte de trabajadora de local de McDonald’s del barrio universitario

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central
Negocios

Balance de mal uso de licencias médicas: casos superan los 25.000 en el gobierno central

Biministro García anuncia que Transelec aceptó el acuerdo para devolver US$ 135 millones que cobró en exceso

Cencosud se baja de la carrera por la operación de Carrefour en Argentina

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA
Tendencias

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

¿Clippy en esteroides? Conoce a Mico, la versión con inteligencia artificial del asistente de Microsoft

Un opaco Alexis Sánchez y una asistencia de Gabriel Suazo marcan la derrota del Sevilla con la Real Sociedad
El Deportivo

Un opaco Alexis Sánchez y una asistencia de Gabriel Suazo marcan la derrota del Sevilla con la Real Sociedad

Dónde y a qué hora ver a U. de Concepción vs. Deportes Temuco por la Liga de Ascenso

Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Deportes Copiapó por la Liga de Ascenso

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard
Cultura y entretención

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores de Viña, participan en los Premios Billboard

Daniel Alcaíno celebra los 25 años de Yerko Puchento: “Chile no ha cambiado mucho”

Una vez más: escucha la canción que reúne a Catalina y las Bordonas de Oro y Américo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela
Mundo

EE.UU. envía portaaviones al Caribe mientras Trump aumenta presión sobre Venezuela

Trump revela detalles de cómo presionó a Netanyahu para lograr el acuerdo sobre Gaza

Estados Unidos nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal