SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Rosanna Costa advierte un bajo crecimiento del empleo y un aumento de los salarios por sobre su promedio histórico

La presidenta del Banco Central advirtió también un cambio en la composición del empleo, de un tránsito de la informalidad a la formalidad.

David NogalesPor 
David Nogales
31 Julio 2025 Seminario Sofofa La Tercera, conto con la participacion del Ministro de hacienda Mario Marcel, La Presidenta del banco Central Rossana Costa, la presidenta de la Sofofa Rosario Navarro, El Ceo de Antofagasta Minerals, Ivan Arriagada y los candidatos a la presidencia Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Jose Antonio Kast. Foto: Andres Perez Andres Perez

“No podemos decir otra cosa, es una tasa alta”. Con estas palabras, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, abordó el tema del empleo a propósito de los índices de desocupación del país y que ayer fue uno de los puntos más comentados del Informe de Política Monetaria (Ipom) al apuntar a 40 horas y salario mínimo como factores que han afectado al mercado laboral.

En el marco de la presentación del Ipom en el seminario “Coyuntura económica y perspectivas: Ipom septiembre 2025”, organizado por Icare, la titular del instituto emisor advirtió que el crecimiento del empleo se ha ido ralentizando, con crecimientos en torno al 0,2% aunque, agregó, con un cambio en su composición: desde la informalidad a la formalidad.

En su presentación, Costa comentó también que los salarios están creciendo a tasas que son bastante mayores de lo que son sus promedios históricos.

Qué dijo el Banco Central sobre el empleo y los salarios. Foto: Andres Perez Andres Perez

“Entonces tenemos un mercado laboral que tiene algunos ajustes estructurales, que está rezagado detrás de la evolución de la economía, pero que también está absorbiendo algunos impactos o algunos eventos legislativos que tienen que irse absorbiendo a través del tiempo y eso es lo que está detrás de este mercado laboral que estamos observando hoy día”, dijo Costa.

Salarios crecen más que el empleo

Tras su presentación, en el marco de las preguntas, Costa reiteró su visión de que los salarios están creciendo a tasas sobre el promedio histórico y que el ajuste que se está observando en el mercado laboral es el de un aumento de salario más fuerte y un crecimiento de empleo menos fuerte.

Eso es lo que estamos observando y por ahí es como los consumidores están obteniendo sus ingresos del mercado laboral”, afirmó.

Costa dijo que en el Ipom de diciembre hicieron un recuadro usando microdatos, mirando empresas que tenían grupos de trabajadores más concentrados en torno al salario mínimo y que se comparó con firmas que tenían trabajadores más lejos del salario mínimo.

Qué dijo el Banco Central sobre el empleo y los salarios.

“Y hay un efecto en la evolución del empleo entre ambos grupos de empresas, hay un efecto en el empleo también en favor de una mejor remuneración”, afirmó.

En una mirada más profunda, y en el terreno de las hipótesis, Costa dijo que podría haber factores estructurales en el cambio en el mercado laboral y que duraría más tiempo

“Podemos pensar en algunos sectores donde la producción se está llevando a cabo de otra manera, yo creo que por ejemplo el comercio, un sector donde la forma de producir y la forma de ir a comprar de los consumidores cambió, no 100% pero cambió en algún porcentaje”, dijo.

“Esa es la combinación y ese es el movimiento que está teniendo el mercado laboral absorbiendo estos cambios que provienen de estos distintos factores”, cerró.

Más sobre:Mercado laboralEmpleoSalarios

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Servicios

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias
Chile

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

“Operación Fortaleza”: Carabineros y PDI detienen a 386 personas en operativo de copamiento en La Araucanía

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos
Negocios

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Rosanna Costa advierte un bajo crecimiento del empleo y un aumento de los salarios por sobre su promedio histórico

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”
El Deportivo

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”

DT de Sevilla llena de elogios a Alexis Sánchez: “Muchos confunden disfrutar con ganar dinero”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Elche por la liga española

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos
Cultura y entretención

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Seguirá en la cárcel: vuelven a negar libertad condicional al asesino de John Lennon

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos
Mundo

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

La batalla por drogas legales, seguras y de buena calidad en Canadá

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad