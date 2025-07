Banco Central analizó la opción de bajar la tasa de interés en junio y se consolidan expectativas de recorte este mes

Banco Central 4 ok

El Consejo del Banco Central consideró la opción de bajar la tasas de interés en su reunión de junio, pero finalmente decidió por unanimidad mantenerla en 5% ante la incertidumbre externa generada por el conflicto en Medio Oriente.

Pero el análisis de las opciones de política monetaria que se muestra en las minutas del encuentro de junio, dadas a conocer este jueves por el Banco Central, confirma las expectativas del mercado de que un nuevo recorte de la TPM podría ocurrir tan pronto como este mes.

Tras conocerse la minuta, el equipo de estudios de Banco Santander señaló en un informe que el análisis de los factores considerados por el consejo del instituto emisor “deja la puerta abierta para concretar una reducción de 25 puntos base de la TPM en la reunión del 28 y 29 de julio, en línea con lo contemplado en los precios de mercado y como parte de nuestro escenario base, para cerrar el año con una TPM de 4,5%.“.

La misma proyección tiene Bci Estudios que en un informe indica que “los consejeros señalan que la Tasa de Política se aproximará a sus niveles neutrales en los próximos trimestres. La convergencia señalada, dependerá, de acuerdo a la minuta, de factores táctico-comunicacionales. Señala además, que el mercado muestra consenso en reducciones dentro del corto plazo. En Bci Estudios, estimamos que durante la reunión de este mes, la autoridad monetaria concretará su próximo recorte de 25 puntos base en la TPM”.

Los analistas ya anticipaban recortes para julio o septiembre (ya que en agosto no hay reunión), luego que en su comunicado de junio el Banco Central señalara que “de concretarse el escenario central del Ipom de junio, en los próximos trimestres la TPM irá aproximándose a su rango de valores neutrales”, es decir, bajará, ya que la TPM neutral está en torno a 4%, según las estimaciones del propio instituto emisor.

La minuta

En el documento dado a conocer este jueves se indica que todos los consejeros resaltaron que durante los últimos meses la inflación había evolucionado en línea con lo proyectado y que los diversos indicadores de expectativas de inflación se encontraban en la meta de 3% a dos años. Destacaba también que la inflación subyacente era menor que lo previsto.

En ese contexto, se habían moderado los riesgos al alza levantados en la primera parte del año. Todo esto en un escenario en que la actividad de inicios de 2025 había sido mayor que lo proyectado, pero sus perspectivas de mediano plazo no tenían cambios.

Hubo coincidencia entre los consejeros en que las noticias del plano externo eran las que ofrecían las mayores novedades. En el Ipom de junio se incluía una evaluación de los posibles efectos que tendría la política comercial de Estados Unidos en la economía chilena. Los resultados apuntaban a efectos a la baja en la actividad y la inflación, de una magnitud acotada. Sin embargo, también se resaltaba la incertidumbre respecto de este proceso, lo que podía alterar estas conclusiones.

Un foco importante de riesgo era el comportamiento de las condiciones financieras globales, que había sido más benigno que lo esperado ante un shock de esta magnitud y explicaba parte relevante del acotado impacto que se estimaba.

Todos los consejeros concordaron en que en un escenario macro que, en líneas generales, tenía pocos cambios respecto de los informes previos y donde se moderaban los riesgos al alza para la inflación, correspondía que en los próximos trimestres la Tasa de Política Monetaria (TPM) fuera aproximándose a su rango de valores neutrales.

Opciones

De este modo, indican las minutas, se consideraron dos opciones para esta reunión: mantener la TPM en 5%; reducirla en 25 puntos base, hasta 4,75%.

Hubo acuerdo en que, de concretarse el escenario central del Ipom de junio, el momento en que la TPM comenzaría a aproximarse a su rango de valores neutrales dependía en mayor grado de factores táctico-comunicacionales.

“Algunos consejeros indicaron que, si bien, las expectativas de mercado esperaban mayoritariamente una mantención en esta reunión, también había consenso en esas mediciones en que la TPM se reduciría en el corto plazo. Por ello, estimaban que un recorte en esta reunión no debería generar mayores disrupciones en las variables financieras”, dice el documento.

Agrega que algunos consejeros señalaron que el impacto macroeconómico de adelantar en una reunión el recorte de la TPM era bajo, dado que la trayectoria de tasas de mercado ya tenía incorporada una TPM que iría reduciéndose en lo próximo. Por ello, las ganancias de adelantar la decisión eran pocas respecto de eventuales lecturas erróneas que podrían hacerse.

“Todos los consejeros llamaron la atención acerca de las implicancias del conflicto entre Irán e Israel, coincidiendo en que lo reciente del acontecimiento dificultaba evaluar sus impactos de corto y mediano plazo sobre la inflación y la política monetaria”, indican las miuntas.

Un consejero, añaden, indicó que, hasta ese momento, el conflicto no había tenido un efecto sustancial ni en los precios de los combustibles ni en los precios de los activos financieros, por lo que podía pensarse que no modificaba mayormente el escenario central. Sin embargo, agregó que el conflicto seguía latente y no eran descartables eventos que pudieran afectar las expectativas de inflación, por ejemplo, un alza significativa del precio del petróleo, lo que hacía más recomendable esperar el desarrollo de los acontecimientos.

Un consejero planteó que mantener parecía una decisión más adecuada ante la mayor incertidumbre que generaba el conflicto armado. Así “todos los consejeros concordaron en que, en un ambiente incierto, mantener era la decisión más adecuada, siempre que se señalara con claridad que, de concretarse el escenario central del IPoM de junio, en los próximos trimestres la TPM iría aproximándose a su rango de valores neutrales”.

La TPM se encuentra en 5% desde diciembre de 2024, luego de una reducción de 5,25% a 5% en esa fecha.Antes de eso, hubo un proceso de bajas desde julio de 2023, con una pausa en enero, donde se mantuvo en 5%.