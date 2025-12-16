SUSCRÍBETE POR $1100
    Banco Central baja la tasa de interés y cierra el 2025 en su nivel más bajo en casi cuatro años

    En su Reunión de Política Monetaria de diciembre, el Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base, hasta 4,5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    31/01/2024 NUEVO CONSEJO DEL BANCO CENTRAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Era lo que el mercado esperaba y el Banco Central decidió no sorprender. En decisión unánime, el consejo del ente rector bajó la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base y la situó en 4,5%. Este es el nivel más bajo desde enero del 2022 cuando se ubicó en 4%.

    En uno de sus mensajes principales, el BC señala que “la inflación se ha reducido más rápido que lo proyectado en septiembre, en un entorno económico local y global algo mejor que lo esperado”.

    Y anticipa que en el Informe de Política Monetaria (Ipom) que se publicará este miércoles el ente rector ve que ahora la inflación llegaría a la meta de 3% “en el primer trimestre de 2026. Esto considera el comportamiento más favorable de algunos factores de costos, en un contexto en que los riesgos para la convergencia inflacionaria se han reducido”.

    En septiembre tenía ese objetivo para el tercer trimestre del 2026.

    En cuanto a los próximos movimientos, el Consejo “evaluará los próximos movimientos de la TPM considerando la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria”.

    A nivel de actividad económica, el BC señala que “ha estado en línea con lo previsto, con una inversión que ha sido más dinámica”.

    Banco Central ALEXIS RAMIREZ FOTOGRAFIA

    Así detalla que “en el tercer trimestre, el crecimiento del PIB no minero se ubicó en línea con lo esperado, destacando el desempeño de los servicios y, en menor medida, del comercio”.

    A su vez, menciona que “el crecimiento del PIB total se vio afectado por el débil desempeño del sector minero. En cuanto al gasto interno, la inversión en maquinaria y equipos volvió a expandirse por sobre lo previsto, mientras el consumo privado se comportó en línea con lo esperado”.

    Y sobre el mercado laboral dice que “muestra mejoras, aunque persisten desafíos relevantes. La tasa de desocupación ha bajado en los últimos meses, pero la creación de empleo todavía es acotada”.

    A nivel externo, el BC describe que “el panorama global muestra un impulso externo algo mayor para la economía chilena”.

    En este punto sostiene que “durante el tercer trimestre, la actividad de los principales socios comerciales habría crecido más de lo previsto. Entre otros elementos, esto se relaciona con el aumento de las inversiones en nuevas tecnologías y el mayor gasto fiscal en economías desarrolladas”.

    Sobre la Reserva Federal (Fed) se menciona que “recortó su tasa de referencia en diciembre y las expectativas de mercado anticipan nuevos recortes el próximo año”.

