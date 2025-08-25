SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Banco Central compra US$230 millones desde que inició programa de acumulación de reservas internacionales

Desde el inicio del programa el emisor ha adquirido en 9 de las 10 jornada hábiles el máximo diario de US$25 millones. En el periodo el tipo de cambio cae más de $16.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena

Sería un máximo de US$25 millones diarios, que en un periodo de tres años permitiría al Banco Central acumular reservas internacionales por US$18.500 millones. Esas fueron las grandes cifras del anuncio realizado por el emisor, cuando comunicó que volvería a comprar dólares en el mercado local para ampliar sus reservas.

En concreto, el BC explicó que el programa contempla una duración de tres años, y que tendría como tope adquisiciones por US$3.125 millones semestrales.

A diferencia del programa de acumulación de reservas realizado en 2021 y 2023, en esta oportunidad las compras diarias se ejecutan previo a la apertura del mercado y se liquidan al tipo de cambio observado, el que es informado al final de la jornada y que es publicado en el Diario Oficial el día hábil siguiente.

De hecho, esa estructura es una de las medidas que el mercado considera clave a la hora de analizar el escaso efecto que las compras han producido sobre el valor de la divisa. Esto, porque el dólar observado es un promedio ponderado por montos transados de las operaciones en el mercado spot del dólar.

Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, explica que “era esperable dado el diseño del programa, que apunta a no intervenir en el precio”, y que lo más determinante en no impactar en el precio “es la decisión de pagar el dólar observado”. Además, indica que hacia adelante las compras del BC tampoco debiesen ser motivo de variaciones al alza del tipo de cambio.

El programa inició las adquisiciones el pasado 8 de agosto. Desde entonces, el Banco Central ha comprado US$230 millones en 10 jornadas hábiles. Y sólo durante una sesión no adquirió divisas por el máximo de US$25 millones: el lunes 11 de agosto compró US$5 millones, monto que igualó a la oferta.

En esa línea, en dos ocasiones la oferta ha igualado el monto máximo de US$25 millones, mientras que en siete jornadas la ha superado, llegando incluso US$130 millones el pasado 18 de agosto, equivalente a 5,2 veces el monto máximo a comprar por el BC.

El 5 de agosto, el día del anuncio, el tipo de cambio cerró en $976. Desde entonces la caída es de $16,05, considerando que este viernes terminó la sesión en $959,95. Incluso excluyendo del cálculo la caída de $11 del viernes, influida por los dichos de Jerome Powell que mostró una apertura a un recorte de tasas, el tipo de cambio mostraría una baja de $4,75.

Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, señala que en la variación del tipo de cambio “han contribuido factores externos”, no obstante “el diseño para la acumulación de reservas ha sido muy bien leído. Son montos diarios de solo US$25 millones para un horizonte especialmente largo. Al mismo tiempo, que el precio se fije al dólar observado del cierre de la jornada es también un acierto, dejando fuera la especulación y transacciones que generan ruido”.

Al momento de comunicar el programa, el BC también señaló que la medida será revisada cada seis meses, sin perjuicio de que podrá ajustarse si se observan cambios relevantes en las condiciones de mercado.

“Para evitar efectos sobre la liquidez en pesos, las operaciones serán esterilizadas mediante la emisión de Pagarés Descontables del Banco Central (PDBC), en línea con la orientación de la política monetaria”, dijo el BC cuando anunció la medida.

El dólar y el programa anterior

El inicio del programa de acumulación de reservas internacionales generó críticas por parte del mercado, considerando que podría poner una presión adicional sobre un dólar que no mostraba signos a la baja.

En 2023, el Banco Central ya debió acordar la suspensión del programa de ese entonces “debido a las crecientes tensiones en los mercados financieros globales. En total, el BC compró US$ 3.680 millones entre el 13 de junio y el 26 de octubre de 2023″, señaló al momento del anuncio.

En esa oportunidad, el programa se ejecutó mediante compras regulares de dólares por US$40 millones diarios, a través de subastas competitivas, estructura que difiere del programa actual.

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, explica que la “pequeña” alza producida al día siguiente del anuncio pudo haberse evaporado o permanecer “oculta por los movimientos de otras variables. En todo caso, si sigue ahí siempre fue un impacto menor a $5, pero la legitimidad de la crítica no se diluye”.

Con todo, indica que “tampoco hay que olvidar que es un monto pequeño el de la compra diaria y que no todos los días se llega al máximo de US$25 millones”

Junto con la estructuración del programa, se han sumado otros factores que han incidido sobre el tipo de cambio.

Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, detalla que el comportamiento del dólar “ha estado más ligado a lo que ocurre en el escenario externo, mientras nos acercamos a las elecciones presidenciales en nuestro país. En los últimos días, el dólar a nivel global y el precio del cobre han mostrado oscilaciones limitadas, y eso ha contribuido a que la cotización local se mantenga estable”.

“La estabilidad obedece a una mezcla de factores. La estrategia de la entidad monetaria local que evita grandes cambios por este factor y un escenario internacional sin grandes sobresaltos, que ha permitido que el programa se incorpore de manera ordenada”, agrega.

Las razones

Cabe recordar que el Banco Central explicó que el programa de acumulación de reservas se inició como parte de una estrategia de gestión financiera que tiene como objetivo reemplazar gradualmente parte de las líneas de crédito vigentes en moneda extranjera por reservas internacionales propias.

Para julio de este año la liquidez en moneda extranjera del Banco Central a la que podría acceder llegaba a US$68.000 millones, equivalente al 20% del PIB. De ese total, las reservas internacionales ascendían a US$46.400 millones, equivalentes a 13,7% del PIB.

Más sobre:Tipo de cambioDolarBanco CentralReservas internacionales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Defensoría Penal Pública registra caída de ingreso de causas de adolescentes en 13 años y delito más común es el robo

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

Director del gremio de empresas de hidrógeno verde: “Nos interesa que el gobierno deje lo más habilitada posible esta industria”

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

Cae banda que dio muerte a ingeniero en Curacaví y alcalde se llena de críticas por rol en detención de uno de ellos

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Oviedo vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos
Chile

Bus del transporte público queda incrustado en almacén tras chocar con un paradero en Cerrillos

Relator deportivo Ernesto Díaz Correa sufre violenta encerrona en San Bernardo

Defensoría Penal Pública registra caída de ingreso de causas de adolescentes en 13 años y delito más común es el robo

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast
Negocios

Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

Banco Central compra US$230 millones desde que inició programa de acumulación de reservas internacionales

El fuerte crecimiento de los malls chinos: número se triplica en tres años

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile
Tendencias

3 productos clave que Lenovo mostró en su Open House en Chile

Los jóvenes de China que pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”
El Deportivo

Jugadora chilena renuncia a Independiente tras la noche de horror de los hinchas de la U: “No puedo estar en este equipo”

Pablo del Río, agente de Jorge Almirón: “Le aconsejaron acogerse a la ley Karin; no lo hizo por respeto a Colo Colo”

Por la revancha del Masters 1000 de Roma: cómo llegan Alejandro Tabilo y Alexander Zverev al duelo del US Open

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”
Cultura y entretención

Gonzalo Yáñez: “No quiero ser ese ‘pendeviejo’ que está tratando de hacerse el actual escuchando trap”

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie “Los Soprano”

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial
Mundo

La Fiscalía de Corea del Sur abre una investigación contra el exministro de Justicia por la ley marcial

Milei pasa sus peores días entre casos de corrupción y un Legislativo en contra

La arremetida del FBI contra John Bolton, el exfuncionario que enojó a Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo