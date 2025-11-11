OFERTA ELECCIONES $990
    Banco Central decide mantener exigencias de capital de la banca

    En su segunda Reunión de Política Financiera del 2025, el Emisor mantuvo su exigencia de 0,5% de capital adicional, y advirtió que el principal riesgo para la estabilidad financiera provienen del exterior.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Banco Central ALEXIS RAMIREZ FOTOGRAFIA

    De forma unánime, el consejo del Banco Central acordó la tarde de este martes mantener el Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) en un nivel de 0,5% de los activos ponderados por riesgo de la banca.

    Mediante un comunicado, la entidad sostuvo que la decisión es “coherente con las condiciones macrofinancieras y de riesgo que enfrenta el sistema financiero”.

    A juicio del BC, el entorno “releva la importancia de contar con un colchón de capital previamente constituido por parte de la banca, que aumente su capacidad para enfrentar shocks y que pueda ser liberado en caso de concretarse un evento de estrés financiero, lo que ayudaría a mitigar sus impactos en la provisión del crédito a hogares y empresas”.

    Según el Emisor, actualmente “el principal riesgo para la estabilidad financiera local proviene de un cambio abrupto en las condiciones financieras globales producto de la materialización de eventos de riesgo o alguna señal que contradiga las expectativas favorables del mercado”.

    Por una parte, el consejo ponderó que las valoraciones de los activos financieros en economías avanzadas han seguido aumentando “y se mantienen elevadas”, mientras que las perspectivas sobre el endeudamiento soberano de las mismas “se han deteriorado”.

    “Esto refleja un nivel de apetito por riesgo que contrasta con el escenario de alta incertidumbre asociado a tensiones comerciales, geopolíticas e institucionales. Con ello se han profundizado las vulnerabilidades financieras internacionales que podrían exacerbar los efectos de diversos eventos de riesgo sobre las condiciones de financiamiento globales y su transmisión a las economías emergentes”, argumentó.

    Sobe el escenario loca, el BC indicó que las condiciones financieras presentaron una leve mejora respecto del semestre anterior.

    Así, “las tasas de interés de largo plazo registraron una disminución acotada. Los spreads de bonos soberanos y corporativos también han descendido. Similar a lo observado en otras economías emergentes, los precios de acciones han aumentado y los flujos de capitales hacia Chile se han incrementado en los últimos meses”.

    En este escenario, el BC explicó que la resolución de los desbalances macroeconómicos de años previos, la reducción de la inflación y “una economía que transita en torno a sus capacidades ha contribuido a mejorar la posición financiera de los agentes locales”.

    Junto con ello, “las vulnerabilidades de los hogares se mantienen estables en niveles bajos, mientras que las empresas disminuyeron sus indicadores de endeudamiento, carga financiera e impago”.

    En paralelo, el BC observó que en los últimos meses la actividad crediticia bancaria mostró algunas señales de recuperación, con las colocaciones creciendo a una tasa real anual de 1,4% en el tercer trimestre.

    A la vez, el sistema bancario ha continuado adecuándose a los avances en la implementación de Basilea III.

    “La banca local cuenta con niveles de capital y liquidez que le permitirían mantenerse solvente en un escenario de tensión severo”, subrayó la entidad presidida por Rosanna Costa.

    Con todo, el BC dijo en su comunicado que, tal como se comunicó en noviembre de 2024, en la primera Reunión de Política Financiera del año 2026 se evaluará el inicio de la convergencia hacia el nivel neutral de 1%, esto “en la medida que las condiciones macrofinancieras lo permitan, y considerando un plazo de al menos un año para su construcción”.

    BancaBanco CentralCapital

