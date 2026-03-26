Banco Central espera las medidas del nuevo gobierno en medio de incertidumbre internacional

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, alertó sobre el escenario de incertidumbre que vive la economía chilena y global por motivo de la guerra en Irán, que todavía no concluye y que genera disrupciones en la cadena de suministros en el mundo. Esto, ya que el conflicto afectó el estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo del mundo, entre otras materias primas. Sobre el plano local, la timonel del ente rector dijo que espera el avance de los anuncios del gobierno del Presidente José Antonio Kast para incluirlos en los escenarios futuros que delinea la institución que dirige.

Costa reiteró que los efectos del incremento del precio del petróleo en la inflación en el corto plazo ya están estimados y que las consecuencias de mayor plazo estarán definidas por la duración del conflicto y, una vez finalizado, la normalización en el estrecho de Ormuz y el catastro de la parte productiva destruida por la guerra.

“Pero las variantes en torno a eso pueden ser muchas; esto puede durar bastante más, o puede que la guerra se termine mañana”, dijo la presidenta del Banco Central en conversación con Icare, en el marco de la presentación del último Informe de Política Monetaria (Ipom) que fue publicado este miércoles.

Así, Costa coincidió con sus pares del mundo y apuntó a la cautela sobre las proyecciones y medidas a tomar ante el efecto en la economía de la guerra en Irán. “Hay que ir mirando con mucho cuidado de aquí en adelante”, sostuvo.

“Todo esto está en desarrollo, es un evento del cual todavía no es posible dar luces más claras de a dónde va. Y eso está marcando, sin duda, los distintos escenarios que estamos mirando”, precisó.

Ante este contexto, insistió en que están monitoreando la situación de la economía con escenarios más flexibles. “Vamos a tener que mirar con cuidado cuáles son los costos aún cuando la guerra se termine y vamos a tener que ir incorporando (los nuevos casos); nosotros hablamos de varios escenarios, la tarea de aquí en adelante es cuál de esos varios escenarios se va materializando más y de qué manera nuestro escenario central se materializa o presenta desviaciones en esta dimensión”, señaló.

Escenario nacional

Sobre el ámbito nacional, Costa planteó que están a la espera del detalle de las medidas del recién asumido gobierno de José Antonio Kast.

“En el plano interno también hay algunas interrogantes que van a irse despejando, de qué manera se afectan o no las expectativas. Veníamos con mejoras en las expectativas; todavía se ven las expectativas, una condición favorable”, dijo.

De esta forma, la presidenta del Banco Central comentó que “tenemos que ver cómo avanza y cuáles son también, desde la evolución y los distintos efectos que vayan a tener, las distintas políticas que están anunciadas”.

“Nosotros, como mencionamos en el informe, hemos incorporado solamente el ajuste por el lado del gasto fiscal, pero podrían haber otros elementos que apunten en otra dirección, de manera que esos son elementos que se están mirando y, como decíamos al principio, de qué manera esto impacta la transmisión a la economía por el lado de los costos y de costos a precio”, agregó.

En esa línea, resaltó la necesidad de basar su evaluación sobre la economía interna en los anuncios materializados, como el ajuste fiscal del orden de US$3.000 millones vía recorte de presupuestos en cada ministerio del 3% de su presupuesto vigente.

“Sabemos que hay otros elementos dentro de lo que va a ser la implementación de la política fiscal y de otras políticas, pero que todavía no son posibles de incorporar y por eso somos cuidadosos (...) Hay recién un cambio gubernamental, todavía no conocemos la regla fiscal que vaya a considerarse para el próximo periodo. Todos esos elementos van a tener que irse asentando y se van a ir incorporando en los próximos informes”, concluyó.