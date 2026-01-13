SUSCRÍBETE POR $1100
    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    “El presidente Powell ha servido con integridad, enfocado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público", señala la declaración firmada, entre otros, por Christine Lagarde.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Presidentes de bancos centrales apoyan a Jerome Powell. Kevin Lamarque

    Escala la polémica por la investigación penal que inició la Fiscalía estadounidense en contra del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asociada a la renovación de los edificios del banco central de ese país.

    Un día después del apoyo cerrado de los expresidentes de la Reserva Federal a Powell, se sumó ahora el de los titulares de los bancos centrales internacionales.

    “Solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell”, dijeron una declaración firmada por:

    • Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en nombre del Consejo de Gobierno del BCE
    • Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra
    • Erik Thedéen, gobernador del Sveriges Riksbank
    • Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank
    • Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional de Suiza
    • Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank
    • Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia
    • Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá
    • Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea
    • Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil
    • François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales
    • Pablo Hernández de Cos, gerente general del Banco de Pagos Internacionales

    Las investigaciones se enmarcan en un escenario de presiones de la Casa Blanca sobre la política monetaria del Banco Central estadounidense, que no ha bajado las tasas de interés al ritmo que desea el republicano.

    Bancos centrales apoyan a Jerome Powell. En la imagen, Christine Lagarde. POOL

    En una declaración en video difundida a través de la cuenta oficial de la Fed en X, Powell sostuvo que la investigación surge luego de que el banco central haya fijado las tasas de interés “basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias” del mandatario.

    La declaración de los banqueros centrales sostiene que la independencia de estos organismos es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos “a quienes servimos”.

    El texto reafirma la importancia de preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de Derecho y a la rendición de cuentas democrática.

    “El presidente Powell ha servido con integridad, enfocado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado y altamente valorado por todos quienes han trabajado con él”, señala el texto.

    Qué se sabe sobre el "bloqueo" de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Elizalde y defensa del legado de Boric: "Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años"

    Ministro Cordero defiende separación de seguridad penitenciaria y reinserción en reforma a Gendarmería

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    "Lanzaron más de 19 bombas incendiarias": disparan a carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Ministro Cataldo y avance legislativo del FES: "Hoy día solo requerimos la voluntad política"

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    3.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    4.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    5.
    Grau anuncia cambio en norma de "amarre" para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Qué se sabe sobre el "bloqueo" de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es "Nicolasito", el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Elizalde y defensa del legado de Boric: "Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años"
    Elizalde y defensa del legado de Boric: "Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años"

    Ministro Cordero defiende separación de seguridad penitenciaria y reinserción en reforma a Gendarmería

    "Lanzaron más de 19 bombas incendiarias": disparan a carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Telefónica sella alianza con OpenAI y ofrecerá ChatGPT Plus gratis por seis meses a clientes de Movistar

    Apple elige a Google para impulsar su estrategia de inteligencia artificial y renovar Siri

    Qué se sabe sobre el "bloqueo" de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento
    Qué se sabe sobre el "bloqueo" de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo
    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo

    Revelan conversación con Assadi para que se quede a pelear el título con la U y no acepte oferta del equipo de Sampaoli

    Escándalo en el vóleibol: la grave denuncia de Colo Colo contra el público de la UC de la Liga Femenina

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias
    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que "se tilde de 'terroristas' a los manifestantes"
    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que "se tilde de 'terroristas' a los manifestantes"

    Illinois demanda a la administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un "flagrante abuso de poder"

    Zelenski reclama "nuevos paquetes de asistencia" a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil