Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

Escala la polémica por la investigación penal que inició la Fiscalía estadounidense en contra del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asociada a la renovación de los edificios del banco central de ese país.

Un día después del apoyo cerrado de los expresidentes de la Reserva Federal a Powell, se sumó ahora el de los titulares de los bancos centrales internacionales.

“Solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell”, dijeron una declaración firmada por:

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo , en nombre del Consejo de Gobierno del BCE

Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

Erik Thedéen, gobernador del Sveriges Riksbank

Christian Kettel Thomsen, presidente del Consejo de Gobernadores del Danmarks Nationalbank

Martin Schlegel, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional de Suiza

Ida Wolden Bache, gobernadora del Norges Bank

Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia

Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá

Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea

Gabriel Galípolo, gobernador del Banco Central de Brasil

François Villeroy de Galhau, presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales

Pablo Hernández de Cos, gerente general del Banco de Pagos Internacionales

Las investigaciones se enmarcan en un escenario de presiones de la Casa Blanca sobre la política monetaria del Banco Central estadounidense, que no ha bajado las tasas de interés al ritmo que desea el republicano.

Bancos centrales apoyan a Jerome Powell. En la imagen, Christine Lagarde. POOL

En una declaración en video difundida a través de la cuenta oficial de la Fed en X, Powell sostuvo que la investigación surge luego de que el banco central haya fijado las tasas de interés “basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias” del mandatario.

La declaración de los banqueros centrales sostiene que la independencia de estos organismos es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos “a quienes servimos”.

El texto reafirma la importancia de preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de Derecho y a la rendición de cuentas democrática.

“El presidente Powell ha servido con integridad, enfocado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público. Para nosotros, es un colega respetado y altamente valorado por todos quienes han trabajado con él”, señala el texto.