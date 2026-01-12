Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y denuncian ataque contra la independencia de la institución

Jerome Powell es respaldado por ex presidentes de la Fed. En la foto de izquierda a derecha: Alan Greenspan, Jerome Powell, Ben Bernanke, y Janet Yellen.

Los tres últimos jefes de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se unieron, junto a otros exlíderes de política económica, para condenar la investigación penal iniciada por la Fiscalía de EE.UU. en contra del presidente de la institución, Jerome Powell.

Las investigaciones están relacionadas con las renovaciones de edificios de la Fed, estimadas en unos US$ 2.500 millones, pero Powell dijo que se enmarcan en un escenario de presiones sobre la política monetaria del Banco Central estadounidense, que no ha bajado las tasas de interés al ritmo que desea el republicano.

A través de una carta, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, expresaron su apoyo a Powell y criticaron la acción de la administración del presidente Donald Trump, la cual calificaron como un “intento sin precedentes de utilizar ataques fiscales para socavar la independencia” de la Fed, según notificaron varios medios de comunicación.

“La independencia de la Reserva Federal y la percepción pública de dicha independencia son cruciales para el desempeño económico, incluyendo el logro de los objetivos que el Congreso ha establecido para la Reserva Federal: precios estables, máximo empleo y tasas de interés moderadas a largo plazo”, agregaron en el escrito.

Exjefes de la Fed respaldan a Jerome Powell y acusan un ataque contra la independencia de la institución. Annabelle Gordon

En el mismo documento, los economistas expresaron que la acusación realizada se asemeja a lo que ocurre en países de “mercados emergentes con instituciones débiles”.

“Así es como se formula la política monetaria en mercados emergentes con instituciones débiles, con consecuencias muy negativas para la inflación y el funcionamiento de sus economías en general. No tiene cabida en Estados Unidos, cuya mayor fortaleza es el Estado de derecho, que es la base de nuestro éxito económico”.

La misiva se publicó después de que Powell emitiera una declaración en video, difundida a través de la cuenta oficial de la Fed en X.

En aquel video, el presidente de la Reserva Federal sostuvo que la investigación surge luego de que el banco central haya fijado las tasas de interés “basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias” del mandatario.

En ese sentido, advirtió que el trasfondo del proceso apunta a la independencia del organismo.

La investigación se produce en un contexto de críticas reiteradas de Trump hacia Powell, a quien ha cuestionado por no recortar las tasas de interés con la rapidez y profundidad que el presidente ha demandado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.