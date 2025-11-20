Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

Bci acaba de anunciar un salario mínimo de $1.100.000 bruto como remuneración para todos sus trabajadores que cuentan con renta fija y contrato indefinido. Esto es un aumento respecto al monto de 2022, cuando estaba en $820 mil.

El nuevo sueldo mínimo está compuesto por un ingreso mensual de $980 mil brutos, más un monto de alimentación, con lo que se llega a la cifra anunciada.

Esta es parte de 15 nuevas medidas que estableció el banco para sus trabajadores, según informó mediante un comunicado. Una de ellas es que las colaboradoras del banco podrán continuar trabajando hasta los 65 años si así lo desean.

También se amplió el postnatal masculino a 20 días hábiles y se sumaron nuevos días libres por cumpleaños, hitos familiares o reconocimientos.

Asimismo, se simplificó el sistema para solicitar días flexibles, y se ampliaron las becas de estudio para hijos de colaboradores.

El banco informó que entregará, por una vez, un bono especial para más de 5 mil trabajadores, con un monto variable, que dependerá de la antigüedad en la organización y la renta.

El banco también entregará un seguro de mascotas gratuito, que incluye vacunaciones, asistencias veterinarias y estadías en hoteles para perros y gatos.