Bencinas volverán a bajar este 15 de mayo y precio de la gasolina de 93 octanos llegaría a los $1.200

La inflación en abril se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado financiero. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC de dicho mes fue de 0,2%. Con ello, en el primer cuatrimestre del año se acumula un alza de 2,2% y la inflación en 12 meses tuvo una moderación, pasando de 4,9% a 4,5%, aunque aún bastante lejos de la meta a la que debe hacerla volver el Banco Central, de 3%.

Uno de los principales productos que ayudó a contener los precios en abril fue la gasolina. De acuerdo al detalle del informe que entrega el INE, en el cuarto mes del año este producto cayó 1,2%, acumulando en 12 meses una variación negativa de 7,5%. Esto tuvo una incidencia a la baja de 0,039 puntos porcentuales (pp.) en el IPC del mes y de -0,265 pp. anual.

Si se analiza la evolución de la cotización de la bencina en el país, durante las últimas seis semanas esta ha registrado descensos. Y dados los bajos precios que está mostrando el petróleo a nivel mundial, que se ha mantenido inferior a los US$65 el barril, y un valor del dólar relativamente estable -aunque si algo, más débil-, todo indica que la trayectoria de caída de la gasolina se mantendría durante lo que resta de mayo y en el inicio de junio.

Así por lo menos lo esperan los especialistas que siguen de cerca la evolución de este mercado.

Francisca Cuadros, investigadora de Clapes-UC, afirma que “en las últimas dos semanas, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja, mientras que los futuros del petróleo Brent tocaron un mínimo cercano a los US$ 60 por barril, para luego iniciar una recuperación”.

Santiago, 26 mayo 2022. Autoridades anunciaron la baja en el precio de la parafina pero no de las bencinas. Los combustibles siguen al alza en Chile. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

De acuerdo a ello, señala que las proyecciones indican que los precios mayoristas de la gasolinas de 93 octanos y del diésel retrocederían otro 2,2% a partir del jueves 15 de mayo, lo que se traduciría en una caída a público de $25 y $19, respectivamente. Por su parte, el precio mayorista de la gasolina de 97 octanos bajaría un 1,4%, lo que se implica un descenso a público de $16.

En Clapes-UC también esperan que “si se mantienen los niveles actuales del tipo de cambio y para el precio del petróleo, la semana del jueves 5 de junio los precios mayoristas disminuyan para los tres tipos de combustibles”.

Similar previsión entrega Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), quien estima una caída de $27 por litro para la bencina de 93 octanos en su próxima revisión. En el caso de la gasolina de 97 octanos anticipa un recorte en torno a $20 por litro y en el del diésel una reducción de $19 por litro.

Ortiz argumenta que esta baja se debe a que en la última semana el petróleo Brent se ubica en niveles cercanos a los US$ 62 el barril, y el tipo de cambio en torno a los $940. Eso lleva a estimar una nueva reducción del precio mayorista para la semana del 15 de mayo.

Según explica Ortiz, “la reducción del precio mayorista tendrá como resultado un menor precio al consumidor final, llegando a ubicarse en torno a $1.200 por litro para la gasolina de 93 octanos en la Región Metropolitana. Ese nivel no se veía desde noviembre de 2024. Hoy esa bencina se ubica en promedio en $1.227″.

La gasolina de 93 octanos es la más consumida en Chile, con un 53% del total, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Los otros porcentajes son de 23% en el caso de la gasolina de 95 octanos y de 24% en el de la de 97 octanos. Estas dos últimas, a su vez, tienen valores actuales a público de $1.267 y $1.333, respectivamente.

Dólar y petróleo

Según detalla Cuadros, entre el 28 de abril y el 2 de mayo el tipo de cambio mostró un aumento sostenido, alcanzando un máximo de $956. Sin embargo, desde esa fecha y hasta el 7 de mayo, se observó una tendencia a la baja. “Este reciente fortalecimiento del peso chileno frente al dólar se ha visto favorecido por el repunte en los precios futuros del cobre”, sostiene.

En cuanto al petróleo Brent, indica que se registró una fuerte caída el 5 de mayo, alcanzando los US$ 60 por barril, un nivel no observado desde febrero de 2021. “Esta baja se explica principalmente por el anuncio de la OPEP+ respecto a un aumento en su nivel de producción a partir de junio de este año, lo que presionó los precios a la baja. En los días siguientes se observó una leve recuperación, con el petróleo Brent cotizando en torno a los US$ 64 por barril hacia el 9 de mayo”.