Black Friday supera las expectativas: alcanza ventas por US$426 millones en sus primeros 3 días

Las ventas del Black Friday 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sumaron US$426 millones al completarse las 3 primeras jornadas del evento. Hasta esta jornada se han realizado más de 8 millones de transacciones (1 cada 2 habitantes).

Estas cifras representan un aumento del 4% en el número de transacciones y del 3% en los montos en relación a los mismos días del Black Friday 2024, levemente por encima de las expectativas de la organización, indican desde la CCS.

El comercio electrónico lidera el evento, concentrando el 56% de las ventas, y aumentado 4 puntos porcentuales de participación respecto del año previo. El día viernes, en tanto, la importancia de las ventas online superó el 60% del total, mientras que el sábado, un día donde habitualmente ocurre la mayor cantidad de visitas a las tiendas físicas, la modalidad presencial superó levemente (51%) a la digital.

Foto referencial.

Durante cada jornada se observa una fuerte concentración de ventas online en horarios no hábiles, mientras que el comercio físico obtiene sus mayores participaciones entre las 13.00 y 20.00 horas.

A nivel de categorías, la mayor cantidad de compras ocurrió en grandes tiendas, seguidas de supermercados y líneas aéreas.

El evento se extenderá hasta las 23.59 horas de este lunes 1 de diciembre, lo que marca el final de la campaña más importante del comercio nacional antes de Navidad.