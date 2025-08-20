SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Bloomberg lapida el legado del gobierno y acusa que “los fracasos de Boric” afectaron a la izquierda en América Latina

La agencia de noticias y de análisis económico no realizó un positivo balance de la gestión del presidente Gabriel Boric en base con las expectativas que se tenían sobre su liderazgo.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Presidencia de Chile

Bloomberg publicó un reportaje donde se critica la gestión del Presidente Gabriel Boric y los efectos que tiene esto para la izquierda en América Latina.

La nota titulada “La promesa de la izquierda en América Latina se ve empañada por los fracasos de Boric” comienza respaldando su afirmación con el manejo del Ejecutivo para la reconstrucción de la zona afectada por el mega incendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024. “Solo el 1 % de las familias afectadas había recibido las llaves de una casa reconstruida”, dice la nota citando a informes del gobierno a abril de este año.

La nota sobre el gobierno de Boric se ubica luego de las principales bloques de la página de Bloomberg.

“Llegó al poder como el jefe de Estado más joven del mundo. Desde entonces, su torpe respuesta a los devastadores incendios forestales ha sido la guinda de una serie de decepciones para el líder de izquierda y para Chile”, dice la nota.

En el texto, Bloomberg le reprocha al mandatario el no cumplimiento de las promesas con que llegó al poder y la “popularidad por los suelos”.

“Si la presidencia de Boric es recordada, será por su lucha contra la delincuencia y la migración indocumentada, esfuerzos que durante mucho tiempo han sido defendidos por la derecha. Aun así, la delincuencia ha aumentado durante su mandato, al igual que el desempleo”, dice la nota.

Además, Bloomberg también atribuye el caso de Boric como un golpe para la izquierda en América Latina. “En lugar de emerger como una figura destacada de la izquierda, la historia de Boric es una de decepción política que corre el riesgo de repetirse en toda América Latina en un momento en que crece el atractivo de los populistas de derecha”, agrega el texto.

“Es fácil olvidar que hace solo cuatro años Boric, ahora de 39 años, pasó a los libros de récords tras recibir el mayor número de votos para jefe de Estado en la historia del país”, dice el duro texto contra el mandatario.

En esa línea, Bloomberg también destacó las expectativas que se tenían sobre el mandatario por su trayectoria, que comenzó como dirigente estudiantil en el contexto de las movilizaciones que iniciaron el 2011, luego fue diputado con una colación política nueva y llegó a La Moneda en el contexto del descontento ciudadano que originó el estallido social.

PATRICIO FUENTES Y.

“La caída del apoyo, la creciente preocupación de los votantes por la seguridad pública y el rechazo de los legisladores a su emblemática reforma tributaria. Luego vinieron los incendios del año pasado, la tragedia más mortífera del país desde el terremoto de 2010, lo que supuso un momento decisivo para un presidente en apuros que necesitaba una victoria. Sin mucho éxito”, sentenció Bloomberg sobre el legado del Presidente Boric.

En la nota, Bloomberg dijo que desde La Moneda rechazaron realizar comentarios sobre la nota y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la gestión del Ejecutivo.

Más sobre:EconomíaBloombergGabriel BoricAmérica Latina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Por apoyo presidencial: Rincón asegura que “no podría estar del lado” de Jeannette Jara ni de José Antonio Kast

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

5.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Enorme bola de fuego iluminó por varios segundos los cielos de Japón

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 19 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”
Chile

La reflexión de vocera de Jara por sus contradicciones: “No hay que cometer más errores que tengamos que aclarar”

Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Autores del video del Rechazo: Matthei ficha a hermanos Zegers, de Andino Films, para su equipo de marketing

Ley Karin bajo la lupa
Negocios

Ley Karin bajo la lupa

José Ramón Valente ve la elección inclinada de manera “bastante clara” hacia la derecha y critica a Nicolás Ibáñez

Bolsa de Santiago cae de máximos históricos, afectada por negativo desempeño de SQM

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends
Tendencias

Quién es la “reina de la ketamina”, la mujer que se declarará culpable en el caso de Matthew Perry, el actor de Friends

Cómo es la flota de drones marítimos que la Armada de EEUU está construyendo para desafiar a China

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol
El Deportivo

No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

A la altura de Lamine Yamal y Aitana Bonmatí: Endler se suma a emotiva campaña que destaca su lado más personal

Frenó su interinato en Colo Colo: la exigencia de Héctor Tapia que involucraba a Arturo Vidal

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

Stewart Copeland: el histórico baterista de The Police fija show en el Teatro Municipal de Santiago

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino
Mundo

Israel aprueba proyecto de nuevos asentamientos en Cisjordania que busca “enterrar” un Estado palestino

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones