Bloomberg lapida el legado del gobierno y acusa que “los fracasos de Boric” afectaron a la izquierda en América Latina

Bloomberg publicó un reportaje donde se critica la gestión del Presidente Gabriel Boric y los efectos que tiene esto para la izquierda en América Latina.

La nota titulada “La promesa de la izquierda en América Latina se ve empañada por los fracasos de Boric” comienza respaldando su afirmación con el manejo del Ejecutivo para la reconstrucción de la zona afectada por el mega incendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024. “Solo el 1 % de las familias afectadas había recibido las llaves de una casa reconstruida”, dice la nota citando a informes del gobierno a abril de este año.

La nota sobre el gobierno de Boric se ubica luego de las principales bloques de la página de Bloomberg.

“Llegó al poder como el jefe de Estado más joven del mundo. Desde entonces, su torpe respuesta a los devastadores incendios forestales ha sido la guinda de una serie de decepciones para el líder de izquierda y para Chile”, dice la nota.

En el texto, Bloomberg le reprocha al mandatario el no cumplimiento de las promesas con que llegó al poder y la “popularidad por los suelos”.

“Si la presidencia de Boric es recordada, será por su lucha contra la delincuencia y la migración indocumentada, esfuerzos que durante mucho tiempo han sido defendidos por la derecha. Aun así, la delincuencia ha aumentado durante su mandato, al igual que el desempleo”, dice la nota.

Además, Bloomberg también atribuye el caso de Boric como un golpe para la izquierda en América Latina. “En lugar de emerger como una figura destacada de la izquierda, la historia de Boric es una de decepción política que corre el riesgo de repetirse en toda América Latina en un momento en que crece el atractivo de los populistas de derecha”, agrega el texto.

“Es fácil olvidar que hace solo cuatro años Boric, ahora de 39 años, pasó a los libros de récords tras recibir el mayor número de votos para jefe de Estado en la historia del país”, dice el duro texto contra el mandatario.

En esa línea, Bloomberg también destacó las expectativas que se tenían sobre el mandatario por su trayectoria, que comenzó como dirigente estudiantil en el contexto de las movilizaciones que iniciaron el 2011, luego fue diputado con una colación política nueva y llegó a La Moneda en el contexto del descontento ciudadano que originó el estallido social.

PATRICIO FUENTES Y.

“La caída del apoyo, la creciente preocupación de los votantes por la seguridad pública y el rechazo de los legisladores a su emblemática reforma tributaria. Luego vinieron los incendios del año pasado, la tragedia más mortífera del país desde el terremoto de 2010, lo que supuso un momento decisivo para un presidente en apuros que necesitaba una victoria. Sin mucho éxito”, sentenció Bloomberg sobre el legado del Presidente Boric.

En la nota, Bloomberg dijo que desde La Moneda rechazaron realizar comentarios sobre la nota y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió la gestión del Ejecutivo.