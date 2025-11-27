BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    Los ingresos consolidados alcanzaron a US$568,7 millones, lo que representó un incremento de 30% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ganancias subieron 305% a US$24,7 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Blumar

    Las salmonera Blumar registró ingresos por US$163,9 millones el tercer trimestre, un 19% más que en igual lapso del año anterior. Sin embargo, la compañía registró una pérdida neta de US$5,34 millones en el periodo, comparado con ganancias por US$561 mil de igual periodo de 2024 resultado influido por la caída en los precios de venta de harina y aceite de pescado.

    Al 30 de septiembre los ingresos consolidados alcanzaron a US$568,7 millones, lo que representó un incremento de 30% respecto al mismo período del año anterior, mientras que las ganancias subieron 305% a US$24,7 millones, ante mayores volúmenes de cosecha y venta de salmón.

    “Es importante recordar que nuestro negocio de salmones estuvo fuertemente afectado por el bloom de algas en el primer trimestre del 2024, lo que generó una base de comparación muy reducida en volúmenes y resultados. Por eso, las variaciones interanuales de este 2025 responden principalmente a la normalización operativa”, señaló el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín.

    Segmento acuícola

    En el negocio acuícola, los ingresos acumulados al 30 de septiembre crecieron 62%, equivalente a US$127,6 millones impulsados por un aumento de 69% en el volumen de venta, tras la recuperación productiva posterior al bloom del primer trimestre del año pasado.

    El precio promedio del salmón cayó 5% interanual, pasando de US$7,24/kg wfe a US$6,90/kg wfe, afectado por los aranceles en Estados Unidos y una mayor oferta global de salmón, dijo la salmonera.

    Agregó que en 2025, “la compañía ha operado en un entorno de costos más exigente, y en el tercer trimestre se observó un incremento en el costo de ventas en comparación a los trimestres anteriores. El costo de ventas unitario alcanzó a US$ 6,83/kg wfe en el trimestre, por encima de los niveles del primer trimestre (US$ 6,50) y segundo trimestre (US$ 6,49), influido por una situación sanitaria más desafiante en Aysén que generó menor productividad en algunos centros durante el período”.

    A pesar de esta presión trimestral, el costo exjaula acumulado a septiembre muestra una disminución de 8,8% frente al año anterior, llegando a US$4,68/kg wfe, apoyado por menores costos de alimento, mayores volúmenes y una mejor productividad en los centros de cultivo, indicó.

    Segmento pesca

    En pesca, los ingresos acumulados se mantuvieron relativamente estables, con un aumento de 1%, reflejando un año con precios más bajos en harina y aceite, compensados parcialmente por un incremento de 23% en los ingresos por jurel congelado.

    En el trimestre, la operación estuvo marcada por un menor rendimiento de la pesca para harina respecto al tercer trimestre de 2024, debido a una peor calidad de materia prima disponible en la zona centro-sur, dijo Blumar.

    Adicionalmente, indicó, el retraso por parte de la autoridad en la publicación de las cuotas de pesca, afectó la planificación de la industria durante la temporada, limitando la capacidad de capturar oportunamente parte del recurso disponible.

    “Los resultados del trimestre muestran que la pesca chilena continúa operando con un nivel de incertidumbre regulatoria que dificulta la planificación industrial. Retrasos en definiciones clave, como las cuotas de pesca, impactan directamente la eficiencia y la rentabilidad del sector. Contar con reglas oportunas y estables es esencial para proteger el empleo, la inversión y el desarrollo de empresas como Blumar”, afirmó Balbontín.

    La compañía indicó que hacia el cierre del año seguirá enfocada en eficiencia y disciplina operacional, en un contexto de precios y costos que continúa siendo desafiante para las industrias. En esa línea, la empresa sigue avanzando con los proyectos Faro y ContraCorriente, que buscan profundizar la eficiencia y productividad en pesca y salmones, respectivamente.

    Más sobre:SalmonerasBlumar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Habitantes de ex Colonia Dignidad niegan haber impedido el acceso a tasadores y funcionarios del Minvu

    Lo más leído

    1.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    2.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Foro social

    Foro social

    5.
    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Aumenta la competencia para Bachelet en su camino a la ONU: Argentina oficializa la candidatura de Rafael Grossi

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
    Chile

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína

    Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón
    Negocios

    Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón

    “Opinión anticipada”: los detalles de la querella del controlador de Sartor en contra de la presidenta de la CMF

    Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping
    Tendencias

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
    El Deportivo

    Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi

    Guerra total entre Chiqui Tapia y Estudiantes: la dura sanción de la AFA contra la Bruja Verón y el plantel pincharrata

    Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela
    Mundo

    Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela

    Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

    Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida