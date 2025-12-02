Bolsa de Santiago modera sus alzas, pero alcanza nuevo máximo histórico

Tras sucesivos máximos históricos la bolsa chilena anotó un nuevo récord este martes, aunque con un impulso disminuido debido a tomas de utilidades y a la ausencia de datos relevantes que den nuevas señales respecto a los factores que podrían dar una conducción al mercado.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cerró con una leve alza de 0,02% a 10.149,49 puntos.

Con esto el indicador extendió su rentabilidad acumulada en lo que va de 2025 a 51,2%, lo que lo encamina a tener su mejor desempeño anual desde 1993, cuando rentó 68,73%.

“No observamos una bolsa marcadamente negativa ni fuertemente compradora o vendedora: es un mercado tranquilo, con ciertos ajustes y atento a nuevos hechos”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

En este sentido sostuvo que “vemos un mercado muy similar al de ayer: pausado y con bajo flujo”. Agregó que la atención sigue puesta en los eventos de la próxima semana, especialmente en la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A nivel empresarial, dijo “se observa un leve ajuste por toma de utilidades, propio también de un mes de diciembre en que muchos portafolios ya operan con movimientos acotados”.

En Wall Street, el principal referente de la bolsa local, los principales indicadores operaban con ganancias mientras crecían las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortará la tasa de interés en 25 puntos a un rango de entre 3,5% y 3,75% en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

El promedio industrial Dow Jones ganaba 0,48%, el selectivo S&P subía 0,32% y el tecnológico Nasdaq aumentaba 0,94%.