Mercado Libre anuncia junto al presidente Kast su mayor inversión histórica en Chile y 1.200 nuevos empleos

Mercado Libre anunció esta tarde su mayor plan de inversiones en Chile para un ejercicio. En una actividad a la que asistió el presidente de la República, José Antonio Kast, la firma de comercio electrónico dijo que las inversiones ascenderán a US$ 750 millones este año y un plan de contratación de 1.200 trabajadores.

Estos se sumarán a los 3.800 empleos directos que tienen actualmente.

“Creemos que Chile puede y puede mucho más. Es precisamente por eso que hemos apostado por el país, no es primera vez que lo hacemos, lo venimos haciendo de forma constante, pero lo estamos haciendo más que nunca. Y no es coincidencia, estamos muy esperanzados y confiados de lo que puede pasar en nuestro país”, dijo el gerente general de operación en Chile, Alan Meyer.

En su anuncio, el ejecutivo dijo frente al jefe de Estado que en momentos “críticos” y con el tema de la seguridad como principal problema observado, la compañía ha creído en el potencial que tiene el país.

“Presidente, el mundo atraviesa momentos de cambio, de tecnología, pero confiamos que Chile puede lograr una economía más dinámica y de mayor crecimiento económico”, sostuvo.

Cabe recordar que en abril del año pasado, el e-commerce anunció junto al presidente Gabriel Boric una “inyección” de US$ 550 millones.recursos que se concentrarán en inversión en capital y gastos operativos.

Meyer especificó que los recursos para 2026 se focalizarán en dos ámbitos:

Mejorar nuestras plataformas tecnológicas, potenciar la red logística para llegar a esos lugares donde nos falta tecnología. Hay que hacer inversiones muy importantes para lograrlo.

Expandir nuestros servicios financieros de mercado pago en sectores que aún están excluidos.

Mercado Libre espera a fin de año inaugurar el segundo centro de distribución, a un costado del que tienen actualmente en Lampa. Con esto, sumarán 100 mil m2, duplicando la capacidad de almacenamiento actual para un potencial de 30 mil millones de productos.