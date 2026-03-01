SUSCRÍBETE
    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    Al cierre del año pasado, el gigante regional del comercio electrónico registró más de 120 mil trabajadores en los países donde opera. Brasil es su principal plaza, seguido por México y Argentina.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré

    El nuevo gigante del retail regional, Mercado Libre, reportó esta semana sus resultados del ejercicio 2025: ingresos por US$ 25.286 millones y utilidades por US$ 1.997 millones.

    El grupo tiene operaciones en varios países de la región, pero sus mercados más relevantes son Brasil (con ingresos por US$ 15.201 millones), México (US$ 6.475 millones) y Argentina (US$ 5.962 millones). En el grupo de otros países, entre los que se incluye Chile, sumó ingresos por US$ 1.255 millones.

    Al cierre de 2025, Mercado Libre tenía 123.670 empleados en los diversos países donde opera. En Brasil tiene 61 mil y en México, 34 mil. Le siguen Argentina, con 16 mil, y Colombia, con 5.848 personas. En Chile, Mercado Libre reportó 3.617. Un año antes, en el ejercicio 2024, había finalizado con 2.639 personas. Así, la dotación creció en 978 trabajadores en Chile, equivalente al 2,9% de su dotación total en la región.

    La compañía reporta, además, sobre Chile, el efectivo que mantiene en cuentas bancarias, por obligación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde están inscritas las unidades de Mercado Pago. Al cierre de 2025, tenía US$ 288 millones; un año antes eran US$ 130 millones.

    El denominado gross merchandise volume (GMV), indicador de gestión que mide todas las transacciones generadas en el Marketplace de Mercado Libre, creció, sin efecto de tipo de cambio, un 35% en el último trimestre de 2025 en relación a igual período del año previo. En el caso de Brasil y México, el GMV subió 35% (considerando un tipo de cambio neutral) y en el de Argentina, 42%. El grupo reportó que su crecimiento en GMV también fue sólido en el resto de la región, con un alza trimestral interanual de 41% en Chile, 33% en Colombia y 57% en Perú.

