SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó la aplicación de dos sanciones en contra de la firma de comercio electrónico.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó dos sanciones en contra de la empresa Mercado Libre, las que en conjunto ascienden a 7.000 UTM (casi $490 millones). La multa fue por “acreditarse infracciones a la normativa vigente en materia de seguridad de productos eléctricos y de combustibles”.

    Según explicó la SEC, vía la plataforma de Mercado Libre se vendieron productos tales como duchas eléctricas, pulidoras, taladros, reguladores de gas y estufas de patio, entre otros, “que no contaban con su respectiva certificación de seguridad exigida por la normativa sectorial”.

    Al respecto, la Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, señaló que “la venta de productos sin certificación de seguridad representa un riesgo real para las personas, ya que cuando un producto no cuenta con certificación, no existen garantías de que haya sido sometido a las pruebas técnicas necesarias para asegurar su uso seguro. Esto puede traducirse en accidentes eléctricos, fugas de gas, incendios u otras situaciones que afectan directamente la integridad de los consumidores”.

    La autoridad agregó que los marketplace o plataformas de comercio electrónico cumplen hoy un rol central en la cadena de comercialización de productos, dado su alto nivel de penetración y alcance masivo. En este contexto, no se trata solo de un canal tecnológico, sino de actores relevantes que permiten y facilitan la comercialización de bienes regulados.

    “La SEC enfatizó que el crecimiento del comercio electrónico no exime del cumplimiento normativo, y que las obligaciones en materia de seguridad aplican con la misma rigurosidad tanto al comercio presencial como al digital”, comentó.

    Más sobre:EmpresasSECMercado Libre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    3.
    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    4.
    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    5.
    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio
    Chile

    Municipalidad de Quilpué presenta querella criminal contra barristas que habrían provocado incendio

    Boric afirma que conversó con Kast sobre el cable chino previo a sanción de Washington y niega que se ocultara información

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de tabla el proyecto de sala cuna

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento
    Negocios

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?
    Cultura y entretención

    La deuda con el Chile marginado y con el hip hop: ¿pueden Ana Tijoux y Pablo Chill-E marcar un nuevo canon en Viña?

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers