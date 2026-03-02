SEC multa con casi $490 millones a Mercado Libre por comercializar productos sin sello de seguridad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó dos sanciones en contra de la empresa Mercado Libre, las que en conjunto ascienden a 7.000 UTM (casi $490 millones). La multa fue por “acreditarse infracciones a la normativa vigente en materia de seguridad de productos eléctricos y de combustibles”.

Según explicó la SEC, vía la plataforma de Mercado Libre se vendieron productos tales como duchas eléctricas, pulidoras, taladros, reguladores de gas y estufas de patio, entre otros, “que no contaban con su respectiva certificación de seguridad exigida por la normativa sectorial”.

Al respecto, la Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, señaló que “la venta de productos sin certificación de seguridad representa un riesgo real para las personas, ya que cuando un producto no cuenta con certificación, no existen garantías de que haya sido sometido a las pruebas técnicas necesarias para asegurar su uso seguro. Esto puede traducirse en accidentes eléctricos, fugas de gas, incendios u otras situaciones que afectan directamente la integridad de los consumidores”.

La autoridad agregó que los marketplace o plataformas de comercio electrónico cumplen hoy un rol central en la cadena de comercialización de productos, dado su alto nivel de penetración y alcance masivo. En este contexto, no se trata solo de un canal tecnológico, sino de actores relevantes que permiten y facilitan la comercialización de bienes regulados.

“La SEC enfatizó que el crecimiento del comercio electrónico no exime del cumplimiento normativo, y que las obligaciones en materia de seguridad aplican con la misma rigurosidad tanto al comercio presencial como al digital”, comentó.