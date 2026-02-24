Mercado Libre sorprende con alza de ingresos mayor a la esperada por los analistas

Mercado Libre reportó este martes ganancias menores a las esperadas por los analistas para el cuarto trimestre, pero sorprendió con sus ingresos lo que llevó a una reacción al alza en el precio de sus acciones.

La gigante del comercio electrónico tuvo un utilidad por acción de US$11,03 el cuarto trimestre de 2025, por debajo del consenso de US$11,43 - US$ 11,65, debido a una mayor carga impositiva y una estrategia de inversión agresiva en logística y servicios financieros que presionó el margen operativo.

En tanto sus ingresos se incrementaron en 45% frente a igual trimestre de 2024 a US$8.759 millones, superando las proyecciones de los analistas que preveían ventas por entre US$8.410 millones y US$ 8.470 millones para el periodo.

Los ingresos fueron impulsados por el incremento en sus volúmenes de pago y de mercancía.

Acciones suben

Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, señaló que “Mercado Libre ha presentado resultados del cuarto trimestre de 2025 que reflejan una clara prioridad por la escala y el dominio del mercado”.

Añadió que “pese al incumplimiento en las estimaciones de beneficio, la reacción inicial del mercado ha sido positiva. Este repunte sugiere que los inversionistas están premiando la aceleración del crecimiento y la solidez de los indicadores operativos por encima de la compresión temporal de los márgenes”.

En este sentido sostuvo que “al priorizar la fidelización de usuarios y la expansión de su ecosistema en mercados clave como Brasil y México, la dirección parece haber convencido al mercado de que su estrategia de reinversión es el camino correcto para consolidar un liderazgo indiscutible en la región a largo plazo”.

Las acciones de Mercado Libre subían 1,43% en las operaciones posteriores al cierre en Wall Street.