La Bolsa de Santiago alcanza nuevos máximos históricos y el IPSA mira los 9.000 puntos

Las acciones de la bolsa que más suben

La Bolsa de Santiago está sencillamente imparable. Ignorando los vaivenes de Wall Street, la principal plaza bursátil del país sigue escalando y rompiendo nuevas marcas históricas.

El IPSA se acerca a pasos agigantados a los 9.000 puntos con un salto de 0,85% transcurridas dos horas de operaciones. Así, el principal indicador de la bolsa local se estaciona en las 8.926,57 unidades. Se trata de la tercera alza consecutiva del índice.

Con el resultado de hoy, la bolsa local acumula un alza de cerca de 33% en lo que va del año, mucho mejor que el 9,82% del S&P 500 de la Bolsa de Nueva York

2025 se ha presentado como un año espectacular para la bolsa local, con un rendimiento sobresaliente de aquellas acciones vinculadas al mundo del retail.

El papel con mejor rendimiento es Latam, con un 68% de rentabilidad, pero muy cerca de ella está Ripley (67%), ILC (66,96%), Falabella (58,34%), BCI (49%), Cencosud (41,57%) y Mallplaza (38,9%).

Wall Street mira a Nvidia

El alza de la plaza local se daba en un contexto de tendencias mixtas para los principales indicadores de Wall Street. Aunque el Nasdaq muestra un alza de 0,27%, el S&P 500 y el Dow Jones registran caídas de 0,04% y 0,38%, respectivamente.

Las miradas de los inversionistas estaban puestas en Nvidia, la empresa más valiosa del mundo.

Las acciones de Nvidia subían alrededor de un 2%. El chip de inteligencia artificial, la joya de la corona, recibió numerosas críticas positivas de los analistas antes de su informe de resultados, tras la apertura del mercado el miércoles, informó CNBC.

Además, las acciones de Intel subieron más de un 1%, ampliando las ganancias de la sesión anterior, tras el anuncio del viernes del secretario de Comercio, Howard Lutnick, de que el gobierno estadounidense ha adquirido una participación del 10% en el fabricante de chips.