La Bolsa de Santiago alcanza nuevos máximos históricos y el IPSA mira los 9.000 puntos

La plaza local acumula un alza de cerca de 33% en lo que va del año, mucho mejor que el 9,82% del S&P 500 de la Bolsa de Nueva York. Latam, Ripley, ILC y Falabella lideran la rentabilidad 2025.

David Nogales 
David Nogales
Las acciones de la bolsa que más suben

La Bolsa de Santiago está sencillamente imparable. Ignorando los vaivenes de Wall Street, la principal plaza bursátil del país sigue escalando y rompiendo nuevas marcas históricas.

El IPSA se acerca a pasos agigantados a los 9.000 puntos con un salto de 0,85% transcurridas dos horas de operaciones. Así, el principal indicador de la bolsa local se estaciona en las 8.926,57 unidades. Se trata de la tercera alza consecutiva del índice.

Con el resultado de hoy, la bolsa local acumula un alza de cerca de 33% en lo que va del año, mucho mejor que el 9,82% del S&P 500 de la Bolsa de Nueva York

2025 se ha presentado como un año espectacular para la bolsa local, con un rendimiento sobresaliente de aquellas acciones vinculadas al mundo del retail.

El papel con mejor rendimiento es Latam, con un 68% de rentabilidad, pero muy cerca de ella está Ripley (67%), ILC (66,96%), Falabella (58,34%), BCI (49%), Cencosud (41,57%) y Mallplaza (38,9%).

Wall Street mira a Nvidia

El alza de la plaza local se daba en un contexto de tendencias mixtas para los principales indicadores de Wall Street. Aunque el Nasdaq muestra un alza de 0,27%, el S&P 500 y el Dow Jones registran caídas de 0,04% y 0,38%, respectivamente.

Las miradas de los inversionistas estaban puestas en Nvidia, la empresa más valiosa del mundo.

Las acciones de Nvidia subían alrededor de un 2%. El chip de inteligencia artificial, la joya de la corona, recibió numerosas críticas positivas de los analistas antes de su informe de resultados, tras la apertura del mercado el miércoles, informó CNBC.

Además, las acciones de Intel subieron más de un 1%, ampliando las ganancias de la sesión anterior, tras el anuncio del viernes del secretario de Comercio, Howard Lutnick, de que el gobierno estadounidense ha adquirido una participación del 10% en el fabricante de chips

SP_IPSA quotes by TradingView
Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de "populismo" la cifra de republicanos

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

3.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump "no está jugando" tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

4.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Esta semana llega el pago anual de hasta $678 mil por el Bono Trabajo Mujer: revisa si corresponde recibirlo

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Liverpool por la Premier League

Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Rating del domingo 24 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aduanas incauta costilla de ballena en paso fronterizo Cardenal Samoré: venía oculta en un vehículo proveniente de Argentina

Lagos Weber reprocha críticas de Carmona hacia Marcel y afirma que dichos del timonel afectan a Jara

Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda
Socovesa reporta caída en ingresos, aunque reduce sus pérdidas y su deuda

Asesores económicos de candidatos se enfrentan por recortes fiscales y Briones tilda de "populismo" la cifra de republicanos

Las otras propuestas económicas de Kast: limitar envío de remesas y cambios administrativos al SEIA

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: "Fue algo que hice sin dudarlo"
La ayuda de Luciano Pons a los hinchas de la U tras los incidentes en Avellaneda: "Fue algo que hice sin dudarlo"

Parte a la Ligue 1: Damián Pizarro deja el Udinese para buscar continuidad en Francia

Miles de banderas, fuegos artificiales y con promesa de mejoras: el lado B del emotivo retorno de la UC al Claro Arena

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna
Películas de Maite Alberdi y Bernardo Quesney lideran las nominaciones a los Premios Pedro Sienna

Gonzalo Yáñez: "No quiero ser ese 'pendeviejo' que está tratando de hacerse el actual escuchando trap"

Muere a los 96 años el actor Jerry Adler, conocido por su papel en la serie "Los Soprano"

Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre
Gobierno francés se someterá a una moción de confianza en el Parlamento en septiembre

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

Haití: ante la falta de resultados, EE.UU. quiere una reforma de la misión multinacional de seguridad

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo