Bolsas europeas bajan tras decisión de tasas del BCE y Wall Street sigue bajo presión

Las bolsas europeas operan con retrocesos tras la decisión de tasas del BCE, mientras que los futuros de Wall Street se repliegan ante la confusión que generan los aranceles impuestos por Donald Trump.

La bolsa de Santiago también cae y el IPSA cede un 0,09% a 7.326,40 puntos.

“En Europa, la mayoría de los mercados transan en terreno negativo, con el Euro Stoxx 50 bajando un 0,23%, mientras los futuros sobre los principales índices de EE.UU., tales como el US 30, US Tech 100 y US 500 bajan un 0,78%, 1,17% y 0,93% respectivamente”, dijeron desde Renta 4.

El BCE decidió bajar las tasas de interés en 25 puntos base, tal como esperaba el mercado. Eso sí, se prevé que el organismo tendrá que abordar más variables en las siguientes reuniones, dado que se ha iniciado una guerra comercial. Asimismo, se prevé que la Fed no hará reducciones de tasas en el encuentro de este mes.

Los expertos estiman que habrán dos recortes de tasas más para llevar la tasa de referencia a 2%.

El sector automotriz del viejo continente avanza en la sesión, luego que Donald Trump tomó la decisión de retrasar por un mes algunos aranceles a la industria, lo que sembró el optimismo entre los inversionistas.

Los futuros de Wall Street pasan a terreno negativo en medio de la incertidumbre que hay en torno a los aranceles, y la confusión que han generado para los inversionistas.

Los principales indicadores han caído casi un 1% en esta semana en medio del inicio de la guerra comercial, luego de los aranceles anunciados por Trump a sus principales socios comerciales, y las respuestas de Canadá, México y China.

“Eximir a los fabricantes de automóviles durante sólo un mes de aranceles draconianos es como poner una curita en una herida de bala, dado el torrente de anuncios comerciales y arancelarios planeados por la Casa Blanca en los próximos meses”, dijo a CNBC Adam Crisafulli of Vital Knowledge.