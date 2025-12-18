Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

Las acciones estadounidenses se encaminaban este jueves a cortar una racha de cuatro jornadas consecutivas a la baja, apoyadas por un dato de inflación inferior a lo previsto y por sólidos resultados corporativos, en particular del sector de semiconductores.

El promedio de industriales Dow Jones subía 412 puntos, equivalente a un avance de 0,9%, mientras que el S&P 500 ganaba 1,3% y el Nasdaq Composite lideraba las alzas con un incremento de 1,9%.

El impulso provino del informe del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre, cuya publicación se había retrasado tras el fin del cierre del gobierno de Estados Unidos.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la inflación anual general se ubicó en 2,7%, por debajo del 3,1% esperado por los economistas consultados por Dow Jones. En tanto, la inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— alcanzó 2,6% en 12 meses, también inferior al 3% proyectado.

El reporte no contó con todos los puntos de comparación habituales, dado que el informe de octubre fue cancelado durante el cierre gubernamental más prolongado en la historia del país. Pese a ello, las acciones ampliaron sus ganancias tras conocerse el dato, en un contexto en que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo también se situaron por debajo de las estimaciones.

Micron

En este escenario, el mercado recibió además el respaldo de los resultados de Micron Technology. Las acciones del fabricante de chips subieron 11% luego de superar las estimaciones de Wall Street tanto en ingresos como en utilidades para su primer trimestre fiscal y de entregar una proyección de ventas favorable para el período en curso.

El desempeño de la compañía volvió a dar impulso a las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, que habían mostrado debilidad en sesiones recientes.

Cómo van los mercados y la bolsa

La jornada contrastó con el desempeño previo de los mercados. En la sesión anterior, el S&P 500 y el Dow Jones completaron su cuarto día consecutivo de retrocesos, mientras que el Nasdaq Composite fue el índice más rezagado, con una caída cercana al 2%.

Las bajas estuvieron lideradas por valores del sector de semiconductores asociados a la temática de inteligencia artificial.

Durante la sesión regular, Oracle cayó más de 5% luego de que el Financial Times informara que el principal inversionista de su proyecto de centro de datos en Michigan, valorizado en US$10.000 millones, se retiró de la iniciativa.

Cómo van los mercados y la bolsa Mike Blake

Las preocupaciones por los elevados costos de capital detrás de este tipo de proyectos se extendieron al mercado, afectando a otras compañías del sector. Broadcom retrocedió 4,5%, mientras que Nvidia y Advanced Micro Devices también cerraron a la baja.

Pese a la reciente rotación de inversionistas fuera de las acciones tecnológicas, el sector se encamina a cerrar 2025 con un avance cercano al 21%.

La Bolsa de Santiago

En Chile, las acciones también subían en un intento por cortar una racha de tres caídas consecutivas. La Bolsa de Santiago anota un alza de 0,29% y se instala en los 10.161 puntos.

El IPSA, principal indicador de la plaza local, estaba empujado por las acciones de Latam que mostraba un salto de 1,75% y eran las más transadas del mercado con montos por más de $ 27.000 millones.

José Antonio Kast. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, dijo que la baja de la plaza local confirma que el mercado local entró en una fase de toma de utilidades, tras haber anticipado y descontado en los precios la victoria de José Antonio Kast, en un contexto en el que el apetito por riesgo global se ha deteriorado.

“La lectura implícita es que el rally asociado a la sorpresa —o a la confirmación— electoral ya habría sido, en buena parte, internalizado por el mercado. En ese escenario, el índice comienza a responder más a la consolidación de precios, a la rotación de portafolios y a la necesidad de validar fundamentos y expectativas con señales concretas", sostuvo