Boric busca impulsar la reforma para agilizar la tramitación de proyectos por medio de un trabajo entre ministerios

El Presidente Gabriel Boric apuesta por lograr una reforma estructural a la tramitación de permisos sectoriales para proyectos de inversión por medio del trabajo en conjunto con los distintos ministerios. De esta forma, el mandatario detalló que este viernes los ministerios se reunirán para tratar “apuntalar” el proyecto de reforma a la tramitación de los permisos. Esto, en una tarea que encabeza el ministro de Economía, Nicolás Grau.

“Sabemos que ahí (en la tramitación de permisos) Chile tiene un cuello de botella y en esto el ministro Grau está empeñado y además con un optimismo porfiado frente a los que le dicen que es muy complicado, que no se puede. Me consta que está empujando firmemente esa agenda y cuenta con todo nuestro apoyo”, dijo Boric en el marco de su presentación en la Conferencia anual del Foro Global de Productividad de la OCDE, “Nuevas Políticas para un Desarrollo Productivo y Crecimiento Sostenible.

Sin embargo, el jefe de Estado no desconoció los desafíos que presenta esta reforma que el Ejecutivo busca impulsar: “Sabemos la complejidad de estos procesos (de tramitación de permisos) y su falta de coherencia junto su excesiva duración son temas que terminan afectando la productividad y la inversión (...) no tiene por qué ser así eternamente, esto no es una roca que no pueda ser moldeada, depende de nuestra voluntad y estamos decididos a empujar esta reforma”.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participa de la Conferencia anual del Foro Global de Productividad de la OCDE, que se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

El Presidente Boric resaltó la importancia de avanzar en la simplificación de la reforma a los permisos sectoriales en base al progreso que genera el país. No obstante, el mandatario también detalló que los proyectos de inversión tienen que desarrollarse con un aporte percibido por la sociedad.

“Esta discusión va más allá solamente de números, tiene que ver al final con las posibilidades que le damos a nuestra gente de ser felices, en la medida en que compartamos de manera justa y equitativa lo que producimos”, agregó.

De esta forma, Boric reiteró su llamado a que el debate en esta reforma logre generar apoyos transversales a la hora de dar una mayor velocidad en la tramitación de proyectos de inversión, y que estas iniciativas sean valoradas y generen un impacto positivo percibido por la ciudadanía.

“Creo que se contagia este ánimo y espero que las conclusiones que tengan de este debate puedan también ser transmitidas a los diferentes sectores de nuestra sociedad, en particular al Parlamento, para poder ir generando este consenso que necesitamos y poder dar el salto definitivo hacia el desarrollo de nuestra patria”, cerró el mandatario.