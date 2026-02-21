SUSCRÍBETE
    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    El pacto busca fortalecer cadenas de suministro estratégicas y ampliar la cooperación económica entre ambos países, en un contexto de reordenamiento del comercio global.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Brasil e India sellan acuerdo sobre minerales críticos para reducir dependencia de China

    Brasil e India firmaron un acuerdo de cooperación en minerales críticos, con el objetivo de asegurar el acceso a materiales clave para industrias como la de vehículos eléctricos, energías renovables, tecnología y defensa, en un escenario marcado por la alta dependencia mundial de China en este tipo de recursos.

    El gigante sudamericano posee las segundas mayores reservas mundiales de varios de estos minerales, esenciales para la fabricación de productos tan diversos como paneles solares, teléfonos inteligentes, motores de avión y misiles guiados. India, en tanto, busca reducir su dependencia de China, principal exportador global y actor dominante en gran parte de la cadena de suministro de minerales estratégicos.

    “El acuerdo es un paso importante hacia la construcción de cadenas de suministro resilientes”, destacó el primer ministro indio, Narendra Modi, tras la firma del entendimiento.

    Cooperación estratégica y comercio bilateral

    Cooperación estratégica y comercio bilateral

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó que “ampliar las inversiones y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos está en el núcleo del acuerdo pionero que hemos firmado hoy”, aunque no se dieron a conocer detalles específicos del pacto.

    Junto a este acuerdo, ambos países firmaron otros nueve memorandos y convenios de cooperación, relacionados con ámbitos como la cooperación digital y el acceso equitativo a medicamentos.

    India es actualmente el mayor socio comercial de Brasil en América Latina. “Estamos comprometidos en llevar nuestro comercio bilateral por encima de los 20.000 millones de dólares en los próximos cinco años”, afirmó Modi. En 2025, los intercambios entre ambos países superaron los 15.000 millones de dólares.

    Lula llegó a India el miércoles encabezando una delegación compuesta por más de una docena de ministros y empresarios, para participar en una cumbre mundial sobre inteligencia artificial. Durante su visita, el mandatario brasileño destacó la importancia de profundizar alianzas en un “escenario global turbulento”.

    Minerales críticos y reconfiguración global

    Minerales críticos y reconfiguración global

    Dado que China concentra gran parte de la producción mundial de tierras raras, varios países han comenzado a buscar proveedores alternativos.

    En ese contexto, el experto Rishabh Jain, del Council on Energy, Environment and Water (CEE), señaló que la cooperación entre India y Brasil se suma a otros acuerdos similares alcanzados por Nueva Delhi con Estados Unidos, Francia y la Unión Europea.

    Según Jain, aunque estos pactos han facilitado el acceso a tecnologías avanzadas y financiamiento, “las alianzas con los países del Sur Global son esenciales para garantizar un acceso diversificado a los recursos y moldear las nuevas reglas del comercio mundial”.

    Exportaciones y crecimiento económico

    Exportaciones y crecimiento económico

    Entre las principales exportaciones brasileñas hacia India figuran el azúcar, el petróleo, los aceites vegetales, el algodón y el mineral de hierro. La demanda de este último ha aumentado debido al rápido desarrollo de infraestructura y al crecimiento industrial indio, que podría convertir al país en la cuarta economía mundial.

    Empresas brasileñas también han fortalecido su presencia en India. En enero, el conglomerado indio Adani y la empresa brasileña Embraer firmaron un acuerdo para la fabricación de helicópteros.

    Durante su estadía en Nueva Delhi, Lula participó además en la cumbre sobre inteligencia artificial AI Impact, donde llamó a establecer un sistema de gobernanza mundial multilateral e inclusivo para esta tecnología. Tras su visita a India, el presidente brasileño continuará su gira en Corea del Sur.

