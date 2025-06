“Cándidos”, “herencia pinochetista”, “empresa nacional del litio”: Jara, Tohá y Winter chocan por el acuerdo SQM Codelco

El acuerdo entre SQM y Codelco para explotar el litio en el salar de Atacama se tomó una vez más la carrera presidencial, esta vez en el marco del Debate Primarias 2025 organizado por La Tercera y Radio Duna.

En ese contexto, la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, reiteró sus reparos. Dijo que si es presidenta y el acuerdo está firmado, lo iba a respetar. Si no, su idea es avanzar en una “empresa nacional” del litio.

Como parte de la estructura del debate, luego fue el turno de la candidata Carolina Tohá (PPD), quien afirmó que “este camino se tomó porque era la posibilidad de tener rentas del litio rápido, era la posibilidad de ocupar el capital instalado que ya tiene la empresa SQM, y era la posibilidad de que la explotación quedara en manos chilenas, porque si se hacía una licitación iba a terminar en manos extranjeras”.

Qué dijeron los candidatos sobre acuerdo SQM Codelco. En la imagen, Carolina Tohá, Jeannette Jara y Gonzalo Winter.

Y cargó contra la idea de Jara: “Si cada vez que tenemos una oportunidad, cada uno se va a ir con su idea de lo ideal para hacer imposible lo que es posible, Chile no va a crecer. El presidente fue valiente aquí y yo lo aplaudo”.

Ante la postura de los otros candidatos, Jara señaló que “en ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM, porque aquí yo escucho y pareciera que tenemos que darles las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay ser menos cándidos en esto".

Qué dijeron los candidatos sobre acuerdo SQM Codelco. En la imagen,Carolina Tohá.

Por su parte, los candidatos presidenciales del oficialismo, Gonzalo Winter del Frente Amplio (FA) y Jaime Mulet del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), valoraron el acuerdo entre SQM y Codelco y rechazaron los cuestionamientos de Jara al pacto sobre el litio.

“Jara nos trata de cándidos, o de que no somos capaces de soñar, o que básicamente le estamos haciendo la pega al SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo, que no tiene ninguna descalificación que nosotros estamos proponiendo, que es que básicamente, para aprovechar el ciclo de precio del litio, se requiere la construcción de una empresa nacional del litio, y que no existe una empresa nacional del litio, y crearla no pasa porque escribirlo en un papel. Hacer una transnacional del litio es un asunto complejo, y eso no es una descalificación a Jara, y ella nos descalifica diciendo cándido, trabaja para SQM, cuando yo estoy haciendo un punto sobre el ciclo del precio del litio”, comentó Winter.

“Creo que es un buen acuerdo. Creo que el país tomó una decisión correcta y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del gobierno hoy día. Yo en eso discrepo con Jeannette Jara”, complementó Mulet.

Qué dijeron los candidatos sobre acuerdo SQM Codelco. En la imagen, Gonzalo Winter.

Ante este contexto, Jara dijo que “lamento que se haya sentido descalificado, no era mi intención.

“Lo que pasa es que a mí no me gusta que hagamos negocios con SQM. No solo por su herencia pinochetista , sino que también por el rol que jugó en el financiamiento legal de la política. Realmente, y eso encuentro que no es buena idea”.

Qué dijeron los candidatos sobre acuerdo SQM Codelco. En la imagen, Jaime Mulet JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Entonces, volvió a responder la candidata Tohá:“Yo sé que la política no va a hacer cosas perfectas, pero puede hacer muchas cosas buenas que implican mejorar la vida de las personas. Lo que pasa con el acuerdo Codelco-SQM es exactamente lo mismo que pasó con la reforma previsional. Que hay gente que dice que hicimos negocios con la AFP, que para hacer la reforma terminamos dejando a la AFP viva. Es verdad, pero la gente va a tener mejores pensiones, se va a achicar la brecha con las mujeres. De eso se trata la política, de mejorar la vida de las personas”.

Al final de su intervención, la candidata Jara retomó lo dicho por Tohá y volvió a señalar su intención de hacer algo más.