CAP vende filial Tubos Argentinos a mayor fabricante de acero de ese país.

Grupo CAP informó que vendió el 100% de su filial Tubos Argentinos (TASA) a Ternium, el mayor fabricante de acero en Argentina.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló “el precio total de la transacción es de US$24,4 millones, sujeto a ajustes y retenciones habituales para este tipo de transacciones”.

Agregó que la operación genera un efecto consolidado en la caja de la compañía de aproximadamente US$22 millones.

Estrategia 2030

TASA es un centro de servicios industriales dedicado a la fabricación de tubos y perfiles para aplicaciones estructurales, de conducción y para la industria energética, con ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.

“La operación se enmarca en el objetivo de Grupo CAP de alinear sus negocios con su Estrategia 2030, orientada a liderar en el espacio de los materiales críticos para la descarbonización mediante un portafolio de productos y soluciones innovadoras y sostenibles”, dijo la compañía en un comunicado.

Agregó que con esta transacción, la empresa refuerza su foco estratégico, concentrando recursos y esfuerzos en el portafolio definido en su estrategia de largo plazo.