CAP vende filial Tubos Argentinos a mayor fabricante de acero de ese país
La compañía precisó que el precio total de la transacción es de US$24,4 millones, sujeto a ajustes y retenciones habituales para este tipo de operaciones.
Grupo CAP informó que vendió el 100% de su filial Tubos Argentinos (TASA) a Ternium, el mayor fabricante de acero en Argentina.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía detalló “el precio total de la transacción es de US$24,4 millones, sujeto a ajustes y retenciones habituales para este tipo de transacciones”.
Agregó que la operación genera un efecto consolidado en la caja de la compañía de aproximadamente US$22 millones.
Estrategia 2030
TASA es un centro de servicios industriales dedicado a la fabricación de tubos y perfiles para aplicaciones estructurales, de conducción y para la industria energética, con ventas anuales cercanas a las 42.000 toneladas.
“La operación se enmarca en el objetivo de Grupo CAP de alinear sus negocios con su Estrategia 2030, orientada a liderar en el espacio de los materiales críticos para la descarbonización mediante un portafolio de productos y soluciones innovadoras y sostenibles”, dijo la compañía en un comunicado.
Agregó que con esta transacción, la empresa refuerza su foco estratégico, concentrando recursos y esfuerzos en el portafolio definido en su estrategia de largo plazo.
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.