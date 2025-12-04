VOTA INFORMADO por $1100
    Caso Factop: exdirectores de LarrainVial revierten resolución que impedía abrir discusión por multas en tribunales

    Los exdirectores de LarrainVial Activos AGF, sancionados por la CMF en el caso Factop, lograron revertir la resolución que les impedía cuestionar las multas impuestas, abriendo la posibilidad de un proceso probatorio en la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Ex directores de Larraín Vial Activos: Jaime Olivera Sánchez-Moliní, Andrea Larraín Soza, José Correa Achurra, Andrés Bulnes Muzard y Sebastián Cereceda Silva.

    Los exdirectores de LarrainVial Activos AGF, sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco del caso Factop, lograron revertir la resolución que les impedía cuestionar la legitimidad de las multas impuestas en la Corte de Apelaciones de Santiago.

    El 2 de octubre, Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, sancionados por el regulador debido a su responsabilidad en la administración del Fondo Privado de Capital Estructurado I, interpusieron un reclamo de ilegalidad en contra del regulador, cuestionando su actuación fiscalizadora.

    El conflicto con la CMF comenzó el 25 de agosto de 2025, cuando los directivos fueron multados con una multa de 5.000 UF cada uno por su responsabilidad en la sobrevaloración de los activos del fondo y la adquisición de créditos deteriorados sin aplicar ningún descuento por el riesgo de impago, todo ello en detrimento del mejor interés del fondo.

    La decisión fue adoptada con los votos a favor de los ministros Guillermo de la Barra y Lara Berríos, mientras que el ministro Fernando Valderrama votó en contra. Este último argumentó que “la solicitud de abrir un término probatorio, basada en la modificación de las hipótesis fácticas establecidas en el ámbito administrativo, excede el marco de la materia sometida a la decisión de esta Corte, ya que se trata de un examen de legalidad de la resolución impugnada”.

    “Atendido lo argumentado por la parte reclamante, a contar de la fecha de notificación de la presente resolución, concédase la apertura de un término probatorio por el plazo de 7 días en los términos del artículo 71 del Decreto Ley N°3.538 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Ofrézcase y ríndase la prueba que en derecho corresponda dentro del término probatorio decretado con anterioridad”, consignó la resolución del tribunal de alzada capitalino.

    Se trata de un avance en la estrategia judicial que llevan adelante los abogados Marcelo Giovanazzi y Alfredo Alcaíno, quienes cuestionan las multas aplicadas por la Comisión para el Mercado Financiero a los exdirectores de LarrainVial Activos AGF. Esto luego que en un principio la Corte desestimara abrir un proceso probatorio luego de una reposición, los magistrados se abrieran a escuchar el fondo del reclamo de ilegalidad.

    Testigos

    Los exdirectivos de la gestora solicitaron a la Corte de Apelaciones que se abra a discutir si los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, en el periodo previo a la aprobación del Fondo de Inversión Capital Estructurado I, llevaron a cabo acciones, gestiones, diligencias o fiscalizaciones, o si, por el contrario, omitieron realizarlas, en relación con los incumplimientos patrimoniales, de solvencia y normativos que afectaban a STF Corredores de Bolsa SpA.

    Asimismo, pidieron que se aclare si, durante ese período, la Comisión emitió alertas, comunicaciones o advertencias al mercado, a la Bolsa de Comercio de Santiago o a otros intermediarios financieros respecto de tales irregularidades. En este contexto, también solicitan que se acrediten las razones o fundamentos de las actuaciones, omisiones o de la falta de alertas, tomando en cuenta los antecedentes que la autoridad tenía en su poder antes de la creación del Fondo.

    En esa línea, solicitaron citar a declarar a:

    Marcela Mañas, ingeniero comercial y ex Analista del Departamento de Análisis de Intermediarios de la Comisión para el Mercado Financiero.

    Cristián Villalobos, contador auditor y director de Supervisión Prudencial de Intermediarios e Infraestructura de la CMF.

    Daniel García, periodista y director General Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF

    Carlos Molina, y gerente de Auditoría y Control de la Bolsa de Comercio de Santiago.

    José Antonio Martinez, ingeniero comercial y gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago.

