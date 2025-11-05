OFERTA ELECCIONES $990
Caso Muñeca Bielorrusa: la última audiencia del abogado Mario Vargas antes de ser detenido

El abogado Mario Vargas tuvo una actuación que llamó la atención de la propia magistrada en la audiencia de reformalización de su defendido Francisco Coeymans, exCEO de Primus Capital, en el caso del mismo nombre. Aunque había solicitado previamente un sobreseimiento para su cliente, sorprendió a todos al desistirse de dicha solicitud. Llegó tarde a la sesión y, tras un breve momento de nerviosismo, explicó que no podía continuar con la gestión, sin dar mayores detalles.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
Mario Vargas, abogado.

Este martes se realizaron tres allanamientos simultáneos en viviendas del sector oriente de Santiago, incluyendo la casa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Estos operativos están relacionados con el denominado “caso Muñeca Bielorrusa”, una investigación que lleva adelante el Ministerio Público por supuestas coimas y actos de corrupción vinculados a una sentencia del máximo tribunal del país. La investigación involucra al consorcio Velaz Mobitec S.P.A., en un litigio judicial contra Codelco.

Los allanamientos dejaron tres personas detenidas: Gonzalo Migueles -esposo de Vivanco-, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Este último, antes de ser detenido, estuvo como defensor de Francisco Coeymans participando en una audiencia relacionada con el caso Primus, donde su comportamiento llamó la atención de la propia jueza a cargo.

Así, a las diez de la mañana se llevó a cabo en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de reformalización del exCEO de Primus Capital, Francisco Coeymans, por infracción a la Ley de Mercado de Valores. En la sesión también hubo una revisión de las medidas cautelares de otros dos imputados en este caso: Marcelo Rivadeneira, chef de profesión, e Ignacio Amenábar, exdirector comercial del factoring.

Según el Ministerio Público, el fraude que afectó al factoring de propiedad de los empresarios Raimundo Valenzuela y Eduardo Guerrero es uno de los más relevantes de la última década.

Los abogados defensores de los socios de Primus Capital, Francisco Velozo y Francisca Zamora, revelaron en anteriores audiencias que sus clientes desembolsaron US$100 millones para evitar el colapso financiero derivado de la red urdida por Coeymans, Amenábar, Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán.

La defensa de Rivadeneira, logró que se le rebajara la medida cautelar, al igual que la de Amenábar. Ambos quedaron con arresto domiciliario nocturno como única restricción.

En cambio, quien no obtuvo un resultado favorable fue Coeymans. Justamente, durante la audiencia, su abogado Vargas -que había pedido comparecer vía Zoom y que llegó tarde-, protagonizó un incidente antes de que esta comenzara, al mantener una breve discusión con Cristián Arias, abogado defensor de Rivadeneira. El conflicto surgió luego de que Arias se enterara, a través de una publicación de Reportea.cl, sobre los presuntos vínculos de Vargas con el abogado Luis Hermosilla. Según la información revelada, ambos habrían conspirado para influir en la selección de una sala favorable en la Corte Suprema en el caso de Gonzalo Blu, oficial de Carabineros imputado en la causa Huracán.

Producto de ello, Arias encaró a Vargas y le exigió una explicación después de enterarse de sus prácticas. Luego le quitó el saludo y se cambió de estrado, molesto por la situación.

Pero a continuación se generó una situación poco frecuente. Al poco andar de la audiencia, Vargas -abogado de Coeymans- señaló que se desistía de su solciitud de sobreseimiento. La magistrada, Paola Osorio, evidentemente sorprendida, le preguntó el motivo de este cambio, dado que habían agendado la sala para abordar en detalle la discusión.

Según cuentan los presentes, Vargas estaba nervioso y sin dar mayores explicaciones, simplemente reiteró que se desistía de su petición, manifestando que no podía llevar adelante la gestión.

“No puedo hacer esta solicitud, así que me desisto”, afirmó.

Vargas es el mismo abogado que solicitó en abril de 2024 que se destruyera toda la información que estaba en el teléfono de Luis Hermosilla, tras ser detenido este y formalizado por una serie de delitos en el denominado caso Factop-Audio. Además, es parte del círculo cercano de la exministra Ángela Vivanco.

Formalizaciones

Horas después, la Policía de Investigaciones realizó diligencias intrusivas en su hogar, en el marco de la investigación conocida como “Muñeca Bielorrusa”. Este nombre hace referencia a la indagatoria que afecta a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por supuestos pagos de coimas a funcionarios públicos.

En la sala también estuvo presente el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor de Antonio Guzmán, quien permanece con arresto domiciliario total.

Al transcurrir la tarde, Vargas y su socio Eduardo Lagos fueron detenidos y este miércoles están siendo formalizados por el Ministerio Público ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Gonzalo Migueles, esposo de la exministra Ángela Vivanco, se presentó voluntariamente en un cuartel del OS-7 de Carabineros para entregarse a la policía. Migueles llegó acompañado de su abogado.

