Cenco Malls cancela proyecto en Vitacura tras rechazo a informe de mitigación de impacto vial

La cadena de centros comerciales Cenco Malls, perteneciente al holding Cencosud de la familia Paulmann, informó este martes que desistió del proyecto que implicaba la construcción de un centro comercial en Vitacura.

En un comunicado la empresa señaló que “como es de público conocimiento, el pasado 20 de noviembre la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones (Seremi), de la Región Metropolitana, decidió invalidar el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del proyecto Centro Comercial Cencosud Shopping Vitacura.

Agregó que dicho informe informe es un requisito clave para comenzar la construcción del centro comercial, y que “la invalidación cursada por la autoridad, afecta grave y decisivamente la evaluación ambiental en curso, dejándola sin sustento. Por todo lo anterior, el proyecto no puede ejecutarse”.

“Lamentamos profundamente esta decisión de la autoridad, especialmente porque el IMIV había sido aprobado hace 16 meses, tras un proceso técnico riguroso”, añadió.

La compañía aseguró que “durante todo este tiempo cumplió de manera diligente con cada solicitud de la autoridad”.

Sin embargo, indicó, “la Seremi optó por anular el permiso argumentando errores que, paradójicamente, provienen de su propia conducción del procedimiento”.

“Ante este escenario adverso, y pese a los esfuerzos realizados durante años para concretar esta inversión, Cenco Malls se ve obligado a no continuar con el proyecto", añade el comunicado.

Sobre los pasos a seguir dijo que han invitado a la empresa propietaria de los terrenos a dialogar, sobre la mejor forma de concluir la tramitación del proyecto y sus permisos, lo cual debería acontecer dentro de los próximos días.

Resolución de la Seremi

A fines de noviembre Cenco Malls sufrió un duro revés. Ese día, la Seremi de Transportes de la Región Metropolitana, encabezada por el abogado Rodrigo Valladares (PS) , dictó una resolución que invalidó el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) del proyecto de su nuevo centro comercial en Vitacura.

El documento ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación del IMIV del "Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura y modificación acceso terreno Holy Cross al estado de revisión del informe corregido, de acuerdo con el artículo 4.3.3 del DS 30/2017″.

Según la autoridad, “el procedimiento de análisis y evaluación del IMIV del proyecto no se efectuó acorde a lo establecido en el D.S 30, de 2017, del Ministerio de Transportes y suscrito también por el Ministerio de Vivienda, puesto que se llevaron a cabo una serie de actos que no son acordes con el procedimiento establecido”.

“La tramitación o evaluación de una tercera versión del IMIV (segunda versión corregida) no sometida a la previa consulta de los órganos competentes y presentada fuera del SEIM, constituye una infracción al procedimiento reglado que regula la materia, viciando el acto administrativo aprobatorio, por haberse dictado sobre la base de antecedentes no válidamente incorporados al proceso evaluatorio , conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 19.880″, consignó la resolución.

El 15 de octubre de 2024, cuatro Juntas de Vecinos de Vitacura presentaron una solicitud a la Seremi de Transportes para que se anule el IMIV del proyecto “Centro Comercial Cencosud Shopping en Vitacura y modificación del acceso al terreno Holy Cross”.

Andrés Bravo, de la Junta de Vecinos de Santa María de Manquehue (A-13); Cristián Geisse, de Jardines de Manquehue (A-5); Álvaro Valdés, de Lo Curro (A-12), y Carmen Beard, de Tabancura (A-10), solicitaron a la autoridad dejar sin efecto la resolución que había aprobado el estudio de mitigación vial de la iniciativa de Cencosud, porque consideraban que generaría impactos negativos en su entorno.

La Junta de Vecinos de Santa María de Manquehue, representada por Andrés Bravo, explicó a Pulso que “hizo tempranas observaciones sobre que el proyecto no contemplaba una ampliación del Puente Bicentenario, no ampliaba la caletera y no tenía accesos desnivelados, y por esas razones, junto a otros vecinos y la municipalidad, se solicitó la invalidación del IMIV”. “Estas observaciones fueron hechas en una etapa muy temprana a la empresa y no quiso escuchar a la comunidad”, afirmó.

Según los vecinos, la resolución estaba mal justificada, porque no explicaba claramente por qué se aprobó el estudio, ni cómo se evaluaron los antecedentes técnicos.

Además, dijeron que el proyecto no cumplía con el objetivo del reglamento, que es mantener o mejorar la movilidad del sector. A su juicio, el IMIV tiene fallas importantes: una mala modelación del tránsito; una definición incorrecta de los periodos que se analizaron, y medidas de mitigación insuficientes.

También reclamaron que el IMIV se publicó muy tarde: se ingresó en enero de 2024, se aprobó en julio, pero recién se subió a la web en agosto, lo que según ellos impidió que la comunidad pudiera revisarlo y opinar a tiempo.

En tanto, la alcaldesa Camila Merino manifestó en ese momento que “en Vitacura levantamos nuestras observaciones técnicas durante el proceso de tramitación del IMIV, preocupados sobre los posibles problemas de congestión que podría generar el proyecto en el entorno”.

“Valoramos la decisión de invalidar el IMIV porque todos los proyectos deben ajustarse a la normativa vigente y cumplir con las exigencias establecidas para su evaluación”, añadió.