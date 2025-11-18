BLACK SALE $990
    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    En la carrera por Hortifruti Natural da Terra hay otras 4 empresas, y se espera cerrar la venta a principios del 2025, de acuerdo al medio brasileño Estadão.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    El medio brasileño Estadão reportó que Cencosud está buscando expandir su presencia en el país de habla portuguesa. El medio aseguró que la chilena estaría negociando con la firma brasileña Americanas para poder adquirir la cadena de supermercados Hortifruti Natural da Terra (HNT).

    HNT es una cadena de comercio minorista de alimentos, enfocada en el mercado de frutas y verduras. "Somos la mayor cadena de fruterías y hortalizas de Brasil. Distribuimos miles de toneladas de frutas, verduras y hortalizas en decenas de tiendas repartidas en cuatro estados: Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais y Sao Paulo“, asegura la marca en su página web. Cuentan con más de 16 tiendas en Sao Paulo, aunque no detalla el total.

    Según menciona Estadão, hay otros cinco nombres que se están disputando a HNT entre quienes estarían la cadena de comercio minorista Oba; Zona sul, la cadena de supermercado de Río; la gestora estadounidense Advent; y Plurix, perteneciente a la gestora Patria Investments.

    La venta de HNT estaría siendo gestionada por el banco de inversión BR Partners, y está enmarcada en los proceso de reorganización judicial de Americanas, donde busca reestructurar su deuda y equilibrar sus finanzas para asegurar su viabilidad a largo plazo.

    Americanas compró Hortifruti en el 2021 por unos US$ 395 millones a los valores de hoy. En medio de la crisis financiera la firma recibió ofertas por dicho negocio que apenas alcanzaban una cuarta parte de dicho valor, por lo que decidió esperar. El medio aseguró la venta se reanudó hace unas semanas y se espera cerrarla para principios del 2026.

    Cencosud en Brasil tiene presencia con varias marcas de acuerdo a su página web: Prezunic, Gbarbosa, Mercantil Atacado, Perini, Spid, Giga Atacado y Bretas. Esta última fue vendida en julio de este año a Supermercados BH Comércio de Alimentos S.A. (BH), deshaciéndose de la operación de 54 tiendas de supermercados, 8 estaciones de servicios y un centro de distribución en el Estado de Minas Gerais en dicho país.

    El acuerdo de venta, anunciado en febrero de este año fue cerrado por US$123 millones.

    En la entrega de resultados del tercer trimestre, Cencosud dijo: "Durante este trimestre completamos la venta de nuestro negocio en Minas Gerais, que operaba bajo la bandera Bretas. Eso nos va a permitir poner más foco en otras regiones en Brasil y tenemos un nuevo equipo que está desplegando una serie de iniciativas para seguir fortaleciendo nuestra propuesta en ese mercado que es muy relevante”.

    Durante este año también se rumoreó que Cencosud estaba mirando las operaciones de Carrefour en Argentina, sin embargo, la compañía emitió un comunicado informando que descartó participar en el proceso de venta de la cadena.

