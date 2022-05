CEO de Latam Airlines confía en aprobación del plan para salir de la quiebra en la Corte de Nueva York y ve positivas perspectivas de desempeño en 2022

Luego que Latam Airlines anunciara este miércoles que alcanzó un acuerdo con los acreedores disidentes que se oponían al plan de reorganización planteado por la compañía para salir del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, el CEO de la aerolínea, Roberto Alvo, se mostró confiado en que el juez James Garrity de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, apruebe la propuesta, en lo que constituye el paso más relevante para dar fin al proceso iniciado en mayo de 2020.

“Aquí la gran mayoria, casi la totalidad de los acreedores ahora se encuentra apoyando el proceso, tenemos que hacer lo pasos que corresponden en el Capítulo 11 y yo diria que, obviamente que tenemos que recibir la confirmación última del juez, ese es el hito que importa, pero todos los temas importantes, desde nuestro punto de vista, para poder completar el proceso en Estados Unidos con esto ya están prácticamente todos despejados”.

En este sentido enfatizó que “estamos muy tranquilos porque creo que lo que ha hecho Latam junto con sus asesores y los acredores con los que ha llegado a acuerdo y los accionistas es un plan que es completo, que está siendo revisado por el juez en todos sus ángulos, que hasta ahora el juez ha confirmado en todas las instancias que hemos llevado, así que estamos muy tranquilos”.

En cuanto a los plazos Alvo aclaró que en la audiencia fijada para el 17 y 18 de mayo para resolver sobre el plan el juez puede tomar una decisión inmediatamente o darse un plazo para emitir su fallo.

Consultado respecto a la posibilidad de que el juez rechace el plan, Alvo indicó que “obviamente que el juez puede decir lo que quiera decir, pero yo creo que aquí lo importante es que todos los pasos previos que la compañia ha dado, han sido aprobados por el juez y yo creo que hay clara indicación de que el juez entiende a completitud el plan que está y está avanzando en el camino de que la compañía salga del Capítulo 11″.

Una vez que el plan sea aprobado por el juez la compañía debe llamar a un junta de accionistas en Chile para que se pronuncie al respecto y de el visto bueno a la emisión de los instrumentos que luego se tienen que registrar ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En cuanto al proceso con algunos acreedores locales en el Segundo Juzgado Civil de Santiago el ejecutivo dijo que no hay que inscribir un acuerdo en el juzgado, el acuerdo una vez que está visado por el juez en Estados Unidos es válido y después la compañia puede optar a hacer determinadas cosas en Chile o no hacerlo, pero no hay una visación propiamiente tal aqui lo que importa es la confirmacion por parte del juez”.

Alvo reiteró que, si bien, la compañía no controla los plazos, se mantiene la perspectiva de salir del Capítulo 11 en el segundo semestre de este año. “Tenemos un calendario muy claro ahora y estamos trabajando muy fuertemente para salir lo más rápido posible”, afirmó.

Resultados del primer trimestre

La aerolínea reportó anoche que en el primer trimestre tuvo pérdidas por US$380 millones, las que, sin embargo, fueron menores al saldo negativo deUS$430 millones anotado en los primeros tres meses de 2021.

Al respecto Alvo dijo que pese a que la compañía mantiene la cautela frente a los impactos de la pandemia y el alza en el precios de los combustibles generada por la invasión de Rusia a Ucrania, en general tiene buenas perspectivas para el desempeño en el conjunto del año.

“Nosotros estuvimos golpeados el primer trimestre por ómicron, y después vimos una recuperación de la demanda relativamente importante, y al mismo tiempo, obviamente por la crisis en Ucrania estamos viendo un aumento importante en el precio de los combustible”, señaló.

Sin embargo, sostuvo “hacia adelante tenemos un optimismo moderado obviamente muy sujeto a lo que pase con los combustibles, pero tenemos buenas expectativas en general para lo que queda del año, en general creemos que la pandemia está quedando atrás finalmente y vamos a poder ver una recuperación, me parece razonable, de la demanda hacia adelante”.

Más a corto plazo Alvo recordó que el impacto del alza de los precios de los combustibles se empezó a notar con fuerza en marzo y que en abril los aumentos de precios se han visto acentuados.