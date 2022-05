Latam vuelve a registrar pérdidas al primer trimestre, pero menores a las del año pasado

Latam Airlines Group sigue entregando reportes financieros con cifras en rojo, pero en menores montos a los reportados durante el año pasado. Las pérdidas en el primer trimestre fueron menores a las del mismo periodo del año pasado.

La compañía, en cuya propiedad participan la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, registró una pérdida US$ 380 millones durante el primer trimestre, lo que significa una baja de US$ 50,7 millones respecto a los US$ 430 millones perdidos durante el primer trimestre del año pasado.

“El margen neto de los tres meses alcanzó un -19,4% en 2022 y -47,2% durante 2021″, dijo la aerolínea a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sin embargo, las buenas noticias para Latam llegaron de la mano de las ventas, dado que los ingresos operacionales del primer trimestre aumentaron un 114,5% con respecto al mismo período de 2021, alcanzando US$ 1.959 millones.

La fuerte alza en los ingresos se explica por el alza de 199,1% en el área de ingresos por pasajeros y una subida 24,8% en el área de carga. Otros de los aspectos que empujaron a las finanzas de la compañía fue el buen desempeño del tipo de cambio en Brasil, lo que representó mayores ingresos ordinarios por aproximadamente US$ 23 millones.

Desde la aerolínea destacan que los mayores ingresos se dan en el contexto de que se acabaron las cuarentenas y las restricciones más estrictas impuestas durante la pandemia, medidas que golpearon a las finanzas de Latam y la empujaron a impulsar un plan de reorganización.

No obstante, Latam destaca que los ingresos por el ítem otros reportó una caída de US $ 28,8 millones, debido “a la variación negativa de los ingresos recibidos por concepto de indemnización de Delta Airlines Inc. asociados a la implementación del JBA firmado en 2019 por US$ 30,7 millones, parcialmente compensado con mayores ingresos por servicios de tours durante los primeros tres meses de 2022″.

Ante el escenario de que la empresa volvió a vender más pasajes, los costos relacionados a sus operaciones volvieron a subir. El gasto en combustibles, pago de remuneraciones y beneficios y comisiones, entre otros, fueron las áreas que mostraron un aumento.

En concreto, los costos operacionales ascienden a US$ 2.097 millones, que, comparados con el mismo período de 2021, representan mayores costos por US$ 828 millones, equivalentes a un aumento de 65,3%.

De cara al futuro, la empresa registra riesgos para sus operaciones ante el alza del precio del combustible y las tasas de interés. Además, identifica como amenaza que los tipos de cambios locales, donde la compañía tiene operaciones, le puedan significar menores ingresos a lo esperado.