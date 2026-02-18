SUSCRÍBETE
    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    Este martes el CFA reveló las actas de las reuniones sostenidas los días 10 y 13 de febrero, donde la Dipres y Hacienda presentaron el Informe de Finanzas Públicas. En ambas citas los consejeros mostraron su preocupación y cuestionaron las proyecciones de la administración Boric.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Las advertencias del CFA

    Las preocupaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto de la gestión fiscal del gobierno de Gabriel Boric están lejos de amainar. Así lo revelaron las actas de sus sesiones del 10, 13 y 17 de febrero, instancias en las que presentaron sus reparos a los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

    El CFA se ha mostrado crítico luego de informarse la ejecución presupuestaria del cierre del año pasado y de la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

    La primera, conocida a fines de enero, reveló un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2025, mientras que el IFP reportó un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB (unos US$13.200 millones). Esta cifra implicó un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe del tercer trimestre.

    En este escenario, las cifras entregadas por la Dipres y Hacienda se han tomado las últimas sesiones del CFA. De hecho, la instancia analizó los datos de la ejecución presupuestaria al cierre del 2025 en las sesiones del 3 y 6 de este mes, según revelaron las actas de dichas citas.

    La discusión continuó en las jornadas posteriores. A la sesión del pasado 13 de febrero asistieron la presidenta de la instancia, Paula Benavides, y los consejeros Sebastián Izquierdo, Hermann González, Marcela Guzmán y Joaquín Vial. Por parte del gobierno participaron Javiera Martínez, directora de Presupuestos; Pablo Filippi, coordinador macroeconómico (s) del Ministerio de Hacienda, y Nicolás Bohme, jefe del Subdepartamento de Ingresos Públicos de la Dipres, entre otros.

    En la ocasión, Martínez siguió exponiendo “las principales cifras del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025″, lo cual había iniciado el 10 de febrero.

    En la sesión, Martínez “se refirió especialmente a la actualización de las proyecciones para 2026″, pero durante la presentación -indica el acta-, “los miembros del Consejo tuvieron la oportunidad de formular consultas a los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dipres sobre la actualización de las proyecciones presentadas y ofrecer reflexiones sobre sus implicancias fiscales”.

    Tras esto los miembros de Hacienda y la Dipres se retiraron de la reunión, y “el Consejo reflexionó sobre las implicancias fiscales de las cifras presentadas. Al respecto, los consejeros manifestaron su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026 y por el riesgo de una nueva sobreestimación de los mismos, tal como fue advertido previamente por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025″.

    Junto con ello, “los consejeros advirtieron que los espacios fiscales para el mediano plazo son aún más estrechos de lo contemplado por la Dirección de Presupuestos, considerando que la programación financiera contempla, fundamentalmente, el cumplimiento de compromisos legales, la continuidad operacional de los servicios y arrastres de inversión”, afirma el acta.

    Los reparos expuestos el 13 de este mes también se hicieron sentir el día 10, cuando se inició la presentación de la Dipres.

    Así, tras la exposición de Martínez y Hacienda, “los miembros del Consejo tuvieron la oportunidad de manifestar su preocupación por el desvío de la meta de balance estructural y de formular consultas a los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dipres”, consigna el acta.

    Tras la salida de los representantes de Hacienda y la Dipres , el Consejo “reflexionó sobre las implicancias fiscales de las cifras presentadas, las que serán tratadas en el Informe de desvío de metas de Balance Estructural y el Informe trimestral de Balance Estructural y nivel prudente de deuda del cuarto trimestre de 2025″.

    Sesión de este martes

    Este martes se realizó una sesión extraordinaria del CFA, instancia a la que, según el acta, asistieron su presidenta y los consejeros. Además participaron de la segunda parte de la reunión la directora de Presupuestos, el coordinador macroeconómico del subdepartamento de Estudios de la Dipres, así como representantes de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

    El acta reveló que la Gerencia de Estudios del CFA presentó los avances alcanzados en la elaboración del informe sobre el desvío de las metas fiscales de 2025, tras lo cual el Consejo “organizó el trabajo correspondiente a las próximas dos semanas, con el objeto de asegurar la publicación del informe aludido dentro de los plazos previamente planificados”, que corresponde a principios de marzo

    Posteriormente “los personeros del BID expusieron la versión final de su informe denominado ‘Recomendaciones para el cierre de brechas del CFA frente a las IFI de referencia’, estudio que comenzó a elaborarse en febrero de 2025, y cuya presentación de resultados finales se encontraba pendiente y agendada con antelación”.

    Tanto “los miembros del CFA como los representantes de la Dipres tuvieron la oportunidad de formular reflexiones y comentarios sobre las principales conclusiones y hallazgos del referido estudio”, concluye el acta.

