Chile Data Centers: “Deberíamos ser calificados como una infraestructura estratégica”

En búsqueda de representar a una industria con un crecimiento explosivo en los últimos años, en noviembre del 2023 se creó oficialmente un gremio compuesto exclusivamente por empresas ligadas al mercado: Chile Data Centers. “Somos el corazón y los pulmones de la economía digital”, se describen en su página web.

El gremio tiene 7 empresas fundadoras: Equinix, Nextstream, OData, DCD, EdgeConnex, Scala y Ascenty. El directorio es presidido por el director general de la primera de estas, Francisco Basoalto, y la gerente general es Catalina Achermann, ex VP de asuntos corporativos y sustentabilidad de Wom, y con una amplia trayectoria en la Subsecretaria de Telecomunicaciones. La semana pasada sumaron 9 asociadas y aún están en proceso se atraer más.

Achermann, relata que desde entonces el trabajo se ha enfocado en asentar la asociación, finalizando los trámites correspondientes con el Ministerio de Economía para su conformación. Pero aún así han trabajado a la par y muy de cerca con el Ministerio de Ciencia, la cartera encargada de impulsar en Plan Nacional de Data Center lanzado en diciembre en las instalaciones de Equinix en Pudahuel.

Catalina Achermann, gerente general de Chile Data Centers, y la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry.

Allí el gremio fue el primero en firmar una carta de interés para iniciar conversaciones en torno a una acuerdo de producción limpia, una de las iniciativas que impulsa el plan para generar una medición del consumo hídrico, energético y la huella de carbono, para poder luego fijar metas de reducción de acuerdo a la realidad de la industria.

Una de las tareas del gremio es cumplir una función pedagógica: “Una de las misiones que como asociación tenemos, es hacer esa pedagogía. Enseñar a las personas comunes y corrientes que los data centers son estas instalaciones físicas donde se encuentra esta infraestructura que es fundamental para que la economía digital funcione”, describió Catalina Achermann.

El desafío mayor: la permisología

La gerente general del gremio relata que el día del apagón a finales de febrero llamó a las empresas miembros del gremio preocupada de que se vieran afectadas, porque de caerse la industria: “Se caen los servicios financieros. Se caen todas las plataformas e-commerce. Se cae el correo. Se cae el streaming. Se cae todo”, explica.

Achermann recibió una respuesta relajada: “¿no pasa nada? ‘No, estamos diseñados para la emergencia’. Y no pasó nada y ningún data center se cayó”, aseguró. “Existen mecanismos diseñados para garantizar la continuidad del servicio incluso en cortes prolongados y excepcionales. Por ejemplo, en agosto de 2024, varios data centers de la Región Metropolitana quedaron sin suministro eléctrico, pero lograron operar sin interrupciones por más de una semana. Estos sistemas están optimizados para responder eficazmente en situaciones de emergencia”, añadió.

“Porque tienen generadores que permiten que esto funcione por un largo tiempo, que permiten que haya un respaldo. Para que los generadores funcionen tienen que almacenar combustible, una cantidad importante. Y eso hace que inmediatamente seas calificado como si fueras una termoeléctrica. Industria molesta. Estamos lejos de ser una termoeléctrica. Solamente que tenemos combustible en caso de que exista un corte eléctrico”, explica.

Chile Data Centers: “Deberíamos ser calificados como una infraestructura estratégica”

Ser calificada como una industria molesta es una de las trabas para poder desarrollar proyectos de inversión. ¿Se podrían cambiar esos parámetros? “Sí. De hecho en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hay una modificación que se está haciendo al reglamento, con una consulta pública donde, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, se estarían modificando esos criterios, reduciendo el estándar que para nosotros sería lo más sensato”, evaluó Achermann.

“Nosotros no somos una industria molesta. El hecho de que exista ese combustible no significa que somos una termoeléctrica y que generamos un daño a nuestro entorno ni a la comunidad (...) Por la relevancia que tenemos para el funcionamiento de la economía digital y del ecosistema digital en general, no nos parece razonable que seamos calificados como industria molesta, sino que deberíamos ser calificados como una infraestructura estratégica. No podemos dejar que esta infraestructura estratégica quede al azar”, afirmó.

Achermann dice que el principal traba la industria es la permisología, debido a sus largos plazos y la incertidumbre a la que se enfrentan los distintos proyectos de inversión. Y esa es una línea de acción del gremio de aquí en adelante, trabajar por facilitar la inversión en data centers.

Data Centers quieren ser infraestructura estratégica

“Estamos hablando de cientos de millones de dólares. Por eso es importante, porque estamos hablando de cuantiosas cantidades de inversión. Cuando tienes montos tan altos comprometidos tus inversionistas te presionan y dicen: ‘oye, pero en Brasil son súper rápidos. Tres veces menos que acá'. Es un tema de cómo nos hacemos más competitivos. Y en la medida que atraemos más inversión tecnológica generamos un mayor crecimiento económico, promovemos más competitividad y promovemos más talento local”, expresó Achermann.

“Dentro de América Latina, en los análisis que hacen las consultoras, si se compara Chile con Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, etc., siempre es Chile el que sale mejor parado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta gran cantidad de energías renovables. El 40% de nuestra materia energética son energías renovables. Y por otro lado, tenemos una conectividad digital espectacular que no la tiene otro de los países de la región”, relató la ejecutiva como las ventajas del país para la industria.

Chile ha quintuplicado su capacidad instalada en la última década, alcanzando 198 MW en 2023. InvestChile tiene en su cartera 35 proyectos que está monitoreando, que representan una inversión potencial cuyo piso supera los US$ 4.000 millones y que está relacionada a la creación de más de 950 empleos directos y permanentes en su fase de operación.