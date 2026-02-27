Chile es el tercer consumidor de los huevos exportados por Brasil

Chile está convertido en uno de los principales consumidores de huevos brasileños. De acuerdo con los balances oficiales de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), el país se consolidó en el top 3 de sus clientes mundiales, absorbiendo más de 4.100 toneladas en 2025 y ubicándose solo por detrás de gigantes como Estados Unidos y Japón.

De hecho, los reportes de Aduanas de Chile confirman la hegemonía de ese país: de los US$ 23 millones en huevos que Chile importó en los últimos años, el 80% provino de planteles de Brasil, dejando a Argentina con un 20% del negocio.

Para los brasileños, la reapertura sanitaria del mercado chileno -tras el bloqueo por la crisis de influenza aviar a mediados de 2025- fue el gatillo para acelerar los envíos. Y los datos de inicio de 2026 lo confirman: solo en enero, las exportaciones de huevos brasileños hacia Chile se dispararon 184% interanual .

Quienes son los mayores compradores de huevos de Brasil

Chile produce internamente el 98,8% de los huevos que consume y la gigantesca maquinaria agroindustrial de Brasil suple gran parte del 1,2% restante.

“La importación de huevos fue poco relevante el año pasado, abarcando solo el 1,2% del mercado. Efectivamente, la mayoría vino de Brasil (80%) y el resto de Argentina (20%). Así, Brasil aportó el 1% y Argentina el 0,2% de la oferta”, explicitó el gerente general de Chilehuevos, Patricio Kurte, a Pulso.

9,5 millones de unidades

Brasil cerró el 2025 rompiendo su récord histórico global: exportó más de 40.800 toneladas de huevos (un salto del 121% frente a 2024), generando ingresos por US$ 97,2 millones.

Los registros del Servicio Nacional de Aduanas confirman que entre 2023 y 2025 ingresaron a Chile más de 9,5 millones de unidades desde Brasil.

Quienes son los mayores compradores de huevos de Brasil

En mayo de 2025, el flujo comercial sufrió un corte abrupto luego de que Chile decidiera suspender temporalmente las importaciones de todo producto avícola de ese país tras la detección de un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en el estado de Río Grande do Sul. En agosto, la barrera se levantó.

Según cifras de Chilehuevos, Chile consume en promedio 251 huevos anuales per cápita, mientras que líderes de la región como México alcanzan las 394 unidades.