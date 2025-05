Chilenos ponen mala nota al sistema de seguridad social, pero valoran a Fonasa, seguros, cajas y AFC

La mayoría de los chilenos no le pone una buena nota al sistema de seguridad social del país, pero cuando califican en particular a las distintas instituciones que forman parte del mismo, hay varias entidades que reciben una mejor calificación.

Eso es lo que arroja una encuesta de opinión pública de Descifra -alianza entre Copesa y la empresa de investigación de mercado y comunicaciones estratégicas Artool-, realizada entre el 2 y 8 de mayo, que aborda la percepción que tiene la ciudadanía sobre el sistema de seguridad social.

Al pedir a las personas que evalúen el sistema de seguridad social de Chile en general, un 57% le pone una nota entre 1 y 4; mientras que el 39% lo califica con nota entre 5 y 7; y un 4% no sabe o no responde.

Hay que considerar que el 70% siente que está “medianamente informado” sobre el tema, un 15% encuentra que está “nada informado”, y otro 15% considera que está “muy informado”.

Las cajas de compensación contribuyen a mejorar la evaluación del sistema de seguridad social, ya que las evaluaciones entre 5 y 7 suben desde el 32% que anotan quienes no están afiliados a una caja, al 43% entre quienes sí declaran estar afiliados a una de ellas.

En tanto, las mutualidades también contribuyen, levemente, a mejorar la evaluación del sistema de seguridad social, pues las evaluaciones entre 5 y 7 suben del 37% al 43% entre quienes declaran estar afiliados.

Evaluación del sistema de Seguridad social

Las instituciones mejor calificadas

Las instituciones más conocidas del sistema de seguridad social son Fonasa (81%), las cajas de compensación (79%) y las AFP (71%). Por el contrario, los seguros de salud son los menos conocidos (48%). Entremedio se ubican las isapres (63%), mutualidades (60%), y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC, con un 57%).

En este último punto, las cajas de compensación alcanzan el mayor nivel de conocimiento de todos los actores entre sus afiliados (86%). Asimismo, las mutuales aumentan su nivel de conocimiento entre sus afiliados (77%).

En paralelo, las personas estiman que las instituciones que más contribuyen a su bienestar son Fonasa (61%), los seguros de salud (52%), las cajas de compensación (48%) y la AFC (48%). Más atrás se posicionan las mutualidades (41%), isapres (35%), y las AFP (35%).

Entre los afiliados a las cajas de compensación, aumenta su contribución al bienestar, ya que las evaluaciones entre 5 y 7 pasan del 35% al 56%. Mientras que entre los afiliados a las mutuales también aumenta su contribución al bienestar, ya que las evaluaciones entre 5 y 7 pasan del 38% al 48%.

Además, la mayoría (53%) considera que las instituciones privadas han sido un aporte para mejorar la seguridad social en Chile. Al respecto, el presidente de la Asociación de Mutualidades, Jorge Burgos, comenta que “el sistema de mutualidades es un claro ejemplo de una alianza público-privada virtuosa y estos números ratifican que esta política goza de buena salud y es valorada por las personas”.

Los afiliados evalúan a las Cajas de Compensación.

Cajas de compensación

Al consultar a las personas en particular sobre las cajas de compensación, el 58% de los encuestados declara estar afiliado a alguna de ellas, mientras que un 39% declara que no, y un 3%, no sabe.

La mayoría de los encuestados afiliados a una caja indica que supo sobre la institución a la que están afiliados porque le informaron en su lugar de trabajo (56%), en segundo lugar aparece porque utilizaron sus beneficios (19%).

Tres de cada cuatro afiliados (75%) señalan que la empresa donde trabajan eligió la caja en la que están afiliados, un 17% que la eligieron los trabajadores, y un 3%, que fue el sindicato.

Por otra parte, un 20% de los encuestados no sabe o no responde cuando se le pide evaluar a su caja. De quienes sí lo hacen, un 60% la califica con nota entre 5 y 7; y un 40%, con nota entre 1 y 4.

En ese sentido, los servicios más valorados que ofrecen las cajas de compensación son los créditos (21%), beneficios en salud (19%), lugares para vacacionar (15%), descuentos (15%) y bonos y asignaciones familiares (12%).

Presidente del directorio de Cajas de Chile.

El presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni, comenta sobre estos resultados que “es satisfactorio que el estudio de un tercero reconozca y valide el aporte que las cajas han realizado durante más de 70 años al bienestar y protección social de los chilenos. Junto a Fonasa, las cajas figuran como una de las instituciones más conocidas y valoradas de nuestro sistema de seguridad social. Más del 60% de los trabajadores y pensionados afiliados las evalúan muy bien y reconocen al crédito social como el servicio más valorado. Como Cajas de Chile estamos muy orgullosos del trabajo de nuestras asociadas y conscientes de la responsabilidad que tenemos”.

Mutualidades

Luego, al consultar a las personas en particular sobre las mutualidades, el 36% de los encuestados declara estar afiliado a alguna de ellas, mientras que un 54% dice que no y un 10% que no sabe.

Tres de cada cuatro afiliados (75%) supieron la mutual en la que están afiliados porque lo informaron en su lugar de trabajo. Mientras que un 9% lo supo porque recibió información de su mutual, y un 6% porque se atendió en su mutual.

Encuestados evalúan los servicios de las mutuales.

El 62% de los afiliados considera que el servicio que ofrece su mutual es mejor o igual que el que le entrega su centro de salud de preferencia.

Es más, un 20% de los afiliados indica que ha acudido a atenderse a su mutual en caso de eventos de salud que no son laborales; mientras que un 43% no ha acudido, pero lo consideraría como opción. En tanto, uno de cada tres encuestados (33%) no ha acudido y no lo consideraría como opción.

Por otra parte, el 84% de los afiliados no ha sufrido algún accidente laboral durante el último año, mientras que un 14% indica que sí y que se atendió en su mutual.

Las mutuales tienen una alta valoración entre los encuestados.

Bajo este escenario, un 50% de los encuestados considera que el servicio que ofrecen las mutuales es mejor o igual que el que le entrega su centro de salud de preferencia.

Al momento de evaluar a las mutuales, un 47% de las personas no sabe o no responde. Entre quienes sí las califican, el 68% evalúa con nota 5 a 7 su experiencia cuando han necesitado atenderse en una de ellas.

Para las personas, la situación más relacionada con un riesgo de accidente es el traslado del hogar al trabajo (64%), en menor medida aparece el desempeño en su lugar de trabajo (19%) y cuando tienen que salir a terreno (15%).