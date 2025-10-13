Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de más de 142 mil empleos formales durante gobierno de Boric

El mercado laboral no solo genera debate por su situación propiamente tal y el impacto que genera el desempleo en las familias, sino que también por las estadísticas que se miran para ver su evolución. Por lo mismo es tema que ha estado presente en los distintos debates presidenciales y foros donde asistente los aspirantes a La Moneda.

En especial el foco para determinar la salud del mercado laboral es si se está creando empleo formal. Y una medida certera para monitorearlo son los registros administrativos. En este caso, los algunos expertos miran las cifras de la Superintendencia de Pensiones que muestran la cantidad de cotizantes del seguro de cesantía, es decir, quienes tienen un contrato de trabajo.

De acuerdo a esas estadísticas, el número de cotizante llegó en junio a 5.067.004 personas, esto es 65.994 empleos más que junio del 2024, equivalente a un alza de 1,3%.

Ahora bien, si se analiza con febrero del 2022, es decir, antes que asumiera el actual gobierno se muestra una caída de 142.752 puestos de trabajo formal lo que se traduce en una caída de 2,5%.

En la comparación con los registros que mide el INE, las diferencias son sustantivas. De hecho, al analizar el empleo formal registrado por el ente estadístico entre febrero de 2022 y junio del 2025, se muestra un alza de 568.599 nuevas plazas laborales formales. Y en el último año 96.279.

¿A qué se debe esta diferencia? El director del OCEC-UDP, Juan Bravo, sostiene que “es importante aclarar que lo que mide el registro mensual que publica la Superintendencia de Pensiones son afiliados que registran cotizaciones pagadas en una AFP el mes previo, por lo que deja fuera a muchos segmentos de ocupados que son formales”. Y por ello, pueden ser útiles como un indicador complementario dentro de la batería de datos para el análisis de la situación laboral”.

Los expertos

Pero más allá de estas consideraciones, para los economistas la situación del mercado laborales es de cuidado y por ello, se deben monitorear mes a mes.

El análisis se puede dividir en dos: uno, pone foco en la comparación anual que muestra una recuperación. Así lo señala David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, quien subraya que el empleo formal de cotizantes según registros administrativos muestra un mejoramiento en junio de 2025 respecto de 12 meses atrás. “Justo en junio de 2024 es posible encontrar el punto más bajo de empleo formal, el que se deterioró particularmente en el periodo donde, entre otros cambios, se materializó el incremento en el salario mínimo. Creo que este indicador muestra una recuperación que puede ser compatible con el crecimiento esperado para este año”.

Mientras que Juan Bravo, apunta que “al observar las cifras de dependientes que registran cotizaciones pagadas en una AFP de la Superintendencia de Pensiones llevamos nueve meses consecutivos de alzas interanuales. Así, las cifras de la Superintendencia comienzan a alinearse con las del INE en el sentido de que se está creando empleo dependiente formal”.

El segundo análisis es el de mediano plazo y eso muestra que las cifras siguen siendo negativas. Los economistas lo atribuyen principalmente a que el crecimiento económico no es lo suficientemente robusto y a los mayores costos laborales que han tenido que enfrentar, especialmente las pymes.

“El problema no es que no se está creando empleo asalariado formal, el problema es que éste es insuficiente, debido en parte importante a la baja capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía chilena”, dice Juan Bravo.

Asimismo, puntualiza que “en la actualidad en las mipymes se está destruyendo empleo asalariado formal respecto al año anterior. Además de la baja capacidad de crecimiento de mediano plazo las alzas de costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral también han influido en la pérdida de dinamismo de creación de empleo asalariado formal en las empresas de menor tamaño”.

Para el experto “no se vislumbran cambios relevantes en el corto plazo en las variables principales que determinan la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, por lo que más allá de los vaivenes mensuales todo apunta a un mercado laboral que continuará debilitado”.

David Bravo, en tanto, sostiene que “efectivamente, en completo contraste con los datos de la encuesta del INE, hay una caída en el empleo formal de más de 142 mil personas si se toma todo el periodo de gobierno. Los datos del INE, por otra parte, muestran que los ocupados que cotizan en todo el periodo de gobierno se han incrementado en 355 mil personas. Esto, que lo he mencionado en numerosas ocasiones, contrasta con el discurso oficial del mejoramiento en la formalidad”.

Por lo mismo, el economista subraya que “se requiere que el INE pueda señalar por qué los datos de la encuesta se desviaron de los datos administrativos en una magnitud como la que se indica y que difiere de todo lo ocurrido en el periodo previo a la pandemia. A mi juicio es un indicador de que hay problemas en la encuesta del INE que no se han aclarado”.