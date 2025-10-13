SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Cifra de cotizantes de seguridad social revela una caída de más de 142 mil empleos formales durante gobierno de Boric

Pese a esta baja, si se analiza lo ocurrido entre junio de 2024 y junio de 2025, se observa un alza de casi 66 mil plazas laborales formales.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
16 Mayo 2025 Gente, trabajadores, pensiones, empleo, caminando, mujeres, hombres. Foto: Andres Perez Andres Perez

El mercado laboral no solo genera debate por su situación propiamente tal y el impacto que genera el desempleo en las familias, sino que también por las estadísticas que se miran para ver su evolución. Por lo mismo es tema que ha estado presente en los distintos debates presidenciales y foros donde asistente los aspirantes a La Moneda.

En especial el foco para determinar la salud del mercado laboral es si se está creando empleo formal. Y una medida certera para monitorearlo son los registros administrativos. En este caso, los algunos expertos miran las cifras de la Superintendencia de Pensiones que muestran la cantidad de cotizantes del seguro de cesantía, es decir, quienes tienen un contrato de trabajo.

De acuerdo a esas estadísticas, el número de cotizante llegó en junio a 5.067.004 personas, esto es 65.994 empleos más que junio del 2024, equivalente a un alza de 1,3%.

Ahora bien, si se analiza con febrero del 2022, es decir, antes que asumiera el actual gobierno se muestra una caída de 142.752 puestos de trabajo formal lo que se traduce en una caída de 2,5%.

En la comparación con los registros que mide el INE, las diferencias son sustantivas. De hecho, al analizar el empleo formal registrado por el ente estadístico entre febrero de 2022 y junio del 2025, se muestra un alza de 568.599 nuevas plazas laborales formales. Y en el último año 96.279.

¿A qué se debe esta diferencia? El director del OCEC-UDP, Juan Bravo, sostiene que “es importante aclarar que lo que mide el registro mensual que publica la Superintendencia de Pensiones son afiliados que registran cotizaciones pagadas en una AFP el mes previo, por lo que deja fuera a muchos segmentos de ocupados que son formales”. Y por ello, pueden ser útiles como un indicador complementario dentro de la batería de datos para el análisis de la situación laboral”.

Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Los expertos

Pero más allá de estas consideraciones, para los economistas la situación del mercado laborales es de cuidado y por ello, se deben monitorear mes a mes.

El análisis se puede dividir en dos: uno, pone foco en la comparación anual que muestra una recuperación. Así lo señala David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, quien subraya que el empleo formal de cotizantes según registros administrativos muestra un mejoramiento en junio de 2025 respecto de 12 meses atrás. “Justo en junio de 2024 es posible encontrar el punto más bajo de empleo formal, el que se deterioró particularmente en el periodo donde, entre otros cambios, se materializó el incremento en el salario mínimo. Creo que este indicador muestra una recuperación que puede ser compatible con el crecimiento esperado para este año”.

Mientras que Juan Bravo, apunta que “al observar las cifras de dependientes que registran cotizaciones pagadas en una AFP de la Superintendencia de Pensiones llevamos nueve meses consecutivos de alzas interanuales. Así, las cifras de la Superintendencia comienzan a alinearse con las del INE en el sentido de que se está creando empleo dependiente formal”.

El segundo análisis es el de mediano plazo y eso muestra que las cifras siguen siendo negativas. Los economistas lo atribuyen principalmente a que el crecimiento económico no es lo suficientemente robusto y a los mayores costos laborales que han tenido que enfrentar, especialmente las pymes.

“El problema no es que no se está creando empleo asalariado formal, el problema es que éste es insuficiente, debido en parte importante a la baja capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía chilena”, dice Juan Bravo.

Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Asimismo, puntualiza que “en la actualidad en las mipymes se está destruyendo empleo asalariado formal respecto al año anterior. Además de la baja capacidad de crecimiento de mediano plazo las alzas de costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral también han influido en la pérdida de dinamismo de creación de empleo asalariado formal en las empresas de menor tamaño”.

Para el experto “no se vislumbran cambios relevantes en el corto plazo en las variables principales que determinan la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, por lo que más allá de los vaivenes mensuales todo apunta a un mercado laboral que continuará debilitado”.

David Bravo, en tanto, sostiene que “efectivamente, en completo contraste con los datos de la encuesta del INE, hay una caída en el empleo formal de más de 142 mil personas si se toma todo el periodo de gobierno. Los datos del INE, por otra parte, muestran que los ocupados que cotizan en todo el periodo de gobierno se han incrementado en 355 mil personas. Esto, que lo he mencionado en numerosas ocasiones, contrasta con el discurso oficial del mejoramiento en la formalidad”.

Por lo mismo, el economista subraya que “se requiere que el INE pueda señalar por qué los datos de la encuesta se desviaron de los datos administrativos en una magnitud como la que se indica y que difiere de todo lo ocurrido en el periodo previo a la pandemia. A mi juicio es un indicador de que hay problemas en la encuesta del INE que no se han aclarado”.

Más sobre:EmpleoMercado laboralCesantía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

Seis nuevos strip centers entraron al mercado entre abril y septiembre, y van 14 en un año

Lo más leído

1.
La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

La productora de EE.UU. que llevó a 31 Minutos al Tiny Desk: “Los chilenos tienen un súper balance de humor y crítica”

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 12 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

5.
Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Kaiser profundiza en su postura sobre hijos de inmigrantes ilegales: “Las capacidades de Chile son limitadas”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Todo lo que debes saber de Battlefield 6: el borrón y cuenta nueva de Electronic Arts

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Cómo es el primer televisor Micro RGB del mundo elegido por Time entre los mejores inventos de 2025

Servicios

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 13 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins
Chile

Un sujeto detenido y dos camiones recuperados tras robo en la Región de O’Higgins

Cruz-Coke insiste en diferenciarse de Kast y admite que integrantes del comando de Matthei no votarán por la carta republicana en el balotaje

Palomas de Santiago presentan altos niveles de plomo y otros tóxicos en sus plumas

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland
Negocios

Codelco adquiere participación en empresa ligada al multimillonario Robert Friedland

Barómetro Unab: economía mantiene tendencia positiva en septiembre

El saldo positivo de la participación de Chile en la Expo Osaka 2025: “Para el país va a ser algo muy rentable”

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas
Tendencias

Cómo fue la liberación de los 20 rehenes de Israel que permanecían recluidos por Hamas

“No hablen más en público”: las maniobras que hacen los migrantes para evadir al ICE en Estados Unidos

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja
El Deportivo

Excampeón de América frena a Jean Beausejour tras pedir el regreso de Alexis Sánchez a la Roja

“Por favor, vete”: exjugador de Manchester United revela la presión de Mourinho por culpa del fichaje de Alexis Sánchez

Con su futuro en Colo Colo en duda: Arturo Vidal se une al Mundial de la Kings League de Piqué para representar a Chile

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”
Cultura y entretención

El grupo LANY en la previa de Lollapalooza Chile 2026: “Sabrina Carpenter es exactamente lo que quiero de una popstar”

Tomás González, escritor colombiano: “Cada persona debe tener la libertad de decidir cuándo terminar su vida”

Las fiebres del amor a escondidas: un relato de Jaime Bayly

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes
Mundo

Llegan a Gaza los primeros presos palestinos liberados por Israel tras el canje con rehenes

Presidente egipcio condecora a Trump con la Orden del Nilo por sus “esfuerzos para lograr la paz” en Gaza

El Ejército de Israel confirma la entrega a Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes
Paula

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen