SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    La mesa del banco bajó de once a nueve integrantes. El grupo Luksic y Citi anunciaron a sus siete candidatos: no seguirán Raúl Anaya, Jaime Estévez y Sinéad O’Connor y sumaron a una nueva directora: Vivianne Caumont. Antes dejó el banco Francisco Pérez Mackenna, futuro canciller, y también lo hará Andrés Ergas, próximo embajador en Estados Unidos.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Andres Perez

    Justo a fines del año pasado los accionistas de Banco de Chile aprobaron una modificación de sus estatutos sociales, donde entre otras cosas, acordaron reducir la cantidad de integrantes del directorio desde once a nueve miembros titulares.

    Esa baja se verá reflejada por primera vez en la mesa del banco controlado por el grupo Luksic y Citi el próximo 26 de marzo, cuando se realice su junta ordinaria de accionistas y se elija al directorio.

    La gran duda que rondaba el mercado cuando recién se anunció la reducción del número de directores era quiénes terminarían saliendo de la mesa.

    En ese momento LQ Inversiones Financieras SA (LQIF), holding a través del cual Quiñenco y Citi controlan Banco de Chile en partes iguales, comunicó que iba a “presentar únicamente siete candidatos a directores titulares en la próxima elección de directores que celebre el mencionado banco, en lugar de nueve candidatos como ha ocurrido en oportunidades anteriores”.

    Eso significaba que dos bajas vendrían por el lado del grupo Luksic y Citi. Hasta ese momento, el directorio de Banco de Chile era presidido por Pablo Granifo, e integrado también por Julio Figueroa (vicepresidente), Francisco Pérez Mackenna, Raúl A. Anaya, Hernán Büchi, Jaime Estévez (independiente), Patricio Jottar, Jean Paul Luksic, Sinéad O’Connor, Andrés Ergas y Anita Holuigue (independiente).

    Los primeros nueve eran directores propuestos por LQIF. En tanto, Ergas fue nombrado con las acciones de su familia, mientras que Holuigue llegó con el respaldo de las AFP.

    Eso sí, hubo un cambio este año, luego de que el presidente electo José Antonio Kast anunció su gabinete y nombró a Pérez Mackenna como futuro ministro de Relaciones Exteriores. En su reemplazo llegó Óscar Hasbún a la mesa del Banco de Chile.

    Y finalmente ahora se conoce quiénes son los siete candidatos titulares de LQIF de cara a la próxima junta ordinaria de fin de mes: Hernán Büchi, Vivianne Caumont, Julio Figueroa, Pablo Granifo, Óscar Hasbún, Patricio Jottar y Jean-Paul Luksic.

    Eso significa que no seguirán en la mesa del Chile Jaime Estévez, Raúl Anaya y Sinéad O’Connor. El primero es director independiente electo con los votos de LQIF desde 2007. Los dos últimos son ejecutivos del Citi que LQIF postuló en 2020 y 2023, respectivamente. Pero se suma Caumont como directora, la nueva carta del Citi.

    Además, propusieron renovar a Sandra Guazzotti como directora suplente.

    El director independiente saliente Jaime Estévez fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, entre enero de 2005 y marzo de 2006. Simultáneamente, fue ministro de Transportes y Telecomunicaciones. También ha presidido el Banco Estado, fue director de la eléctrica Endesa y estuvo en las mesas de dos AFP: Provida y Protección. Economista de la Universidad de Chile, fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados en los años 90.

    Por otro lado, está pendiente la definición de los dos candidatos titulares restantes, y una suplente, que deberán definir los accionistas no controladores.

    El director de la familia Ergas, Andrés Ergas, no continuará, dado que es el elegido de José Antonio Kast para asumir la embajada de Chile en Estados Unidos. También está pendiente ver si Holuigue, que fue la candidata de las AFP en la junta pasada, es renovada o no en ese rol. Hoy también es director suplente Paul Fürst.

    La nueva directora

    Vivianne Caumont se sumó a Citi en 1999 al área de riesgos de la banca corporativa en Argentina, luego de trabajar por tres años para Exxon Mobil en Uruguay y Argentina, y desde entonces ha ejercido diversos cargos en la multinacional financiera estadounidense.

    “Cuenta con 30 años de experiencia en instituciones financieras y compañías multinacionales en la región. Su experiencia abarca banca corporativa y de inversión, finanzas, planeamiento estratégico y riesgos. Ha liderado equipos de alto desempeño y programas de diversidad de género en Citi”, señala LQIF en la carta que envió con los candidatos a directores.

    Agrega que “en 2014 fue nombrada directora ejecutiva de Citi Uruguay, cargo que desempeño por cuatro años cubriendo los negocios de banca corporativa y banca privada. Posteriormente fue nombrada directora financiera para Latinoamérica Sur ex Brasil”.

    Luego, en 2021, detalla que “asumió el rol de directora de planeamiento financiero de banca corporativa para Citi Latinoamérica, cargo que ocupó hasta julio de 2023, cuando tomó el cargo actual de directora financiera de Citi Latinoamérica”.

    El documento detalla que Caumont es licenciada en administración y contadora pública de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y cuenta con un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad del CEMA en Buenos Aires, Argentina.

    Más sobre:BancosBanco de ChileCiticorpLuksicGrupo Luksic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    Comisión de Salud de la Cámara aprueba en general proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo

    OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

    Providencia, Ñuñoa y Santiago conforman de mesa de trabajo intersectorial para abordar seguridad en colegios

    Trump anuncia protección con escoltas y seguros para buques petroleros en el golfo Pérsico

    Lo más leído

    1.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    2.
    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    3.
    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    4.
    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    Copec oficializa adquisición de Juan Valdez en Chile y buscará duplicar locales

    5.
    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Quedan los últimos días para postular a becas o gratuidad: ¿Cómo solicitar los beneficios estudiantiles?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    Comisión de Salud de la Cámara aprueba en general proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo
    Chile

    Comisión de Salud de la Cámara aprueba en general proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo

    Providencia, Ñuñoa y Santiago conforman de mesa de trabajo intersectorial para abordar seguridad en colegios

    Leitao hace balance del trabajo para prevenir el reclutamiento criminal de menores y alertar de actividades delictivas

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast
    Negocios

    Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

    Trump anuncia protección con escoltas y seguros para buques petroleros en el golfo Pérsico

    Andrés Trivelli: “Vemos que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las ideas que forman el crecimiento del Estado y del socialismo retroceden”

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad
    Tendencias

    Cada cuánto deberías lavar tus sábanas y cuál es el truco para dejarlas limpias de verdad

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey
    El Deportivo

    La goleada de Barcelona no hace el milagro y Atlético de Madrid avanza a su vigésima final en la Copa del Rey

    El Chile Classic lanza su octava versión con cinco chilenos en competencia

    Se realiza el lanzamiento del Mundial Femenino Sub 17 de vóleibol que se jugará en Chile

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro
    Tecnología

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial
    Cultura y entretención

    Lollapalooza Chile 2026 presenta su mapa oficial

    Jessie Buckley y su gran momento: Hamnet, la novia de Frankenstein y una chance de Oscar

    Anoushka Shankar suma una segunda función en Santiago

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron
    Mundo

    EE.UU. confirma incendio en perímetro de consulado en Dubai tras impacto de un dron

    Francia moviliza cazas en el Golfo y medios navales en el Mediterráneo ante la escalada regional

    OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana
    Paula

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”