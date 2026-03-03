Cinco directores dejan Banco de Chile tras reducción de la mesa y designaciones de Kast

Justo a fines del año pasado los accionistas de Banco de Chile aprobaron una modificación de sus estatutos sociales, donde entre otras cosas, acordaron reducir la cantidad de integrantes del directorio desde once a nueve miembros titulares.

Esa baja se verá reflejada por primera vez en la mesa del banco controlado por el grupo Luksic y Citi el próximo 26 de marzo, cuando se realice su junta ordinaria de accionistas y se elija al directorio.

La gran duda que rondaba el mercado cuando recién se anunció la reducción del número de directores era quiénes terminarían saliendo de la mesa.

En ese momento LQ Inversiones Financieras SA (LQIF), holding a través del cual Quiñenco y Citi controlan Banco de Chile en partes iguales, comunicó que iba a “presentar únicamente siete candidatos a directores titulares en la próxima elección de directores que celebre el mencionado banco, en lugar de nueve candidatos como ha ocurrido en oportunidades anteriores”.

Eso significaba que dos bajas vendrían por el lado del grupo Luksic y Citi. Hasta ese momento, el directorio de Banco de Chile era presidido por Pablo Granifo, e integrado también por Julio Figueroa (vicepresidente), Francisco Pérez Mackenna, Raúl A. Anaya, Hernán Büchi, Jaime Estévez (independiente), Patricio Jottar, Jean Paul Luksic, Sinéad O’Connor, Andrés Ergas y Anita Holuigue (independiente).

Los primeros nueve eran directores propuestos por LQIF. En tanto, Ergas fue nombrado con las acciones de su familia, mientras que Holuigue llegó con el respaldo de las AFP.

Eso sí, hubo un cambio este año, luego de que el presidente electo José Antonio Kast anunció su gabinete y nombró a Pérez Mackenna como futuro ministro de Relaciones Exteriores. En su reemplazo llegó Óscar Hasbún a la mesa del Banco de Chile.

Y finalmente ahora se conoce quiénes son los siete candidatos titulares de LQIF de cara a la próxima junta ordinaria de fin de mes: Hernán Büchi, Vivianne Caumont, Julio Figueroa, Pablo Granifo, Óscar Hasbún, Patricio Jottar y Jean-Paul Luksic.

Eso significa que no seguirán en la mesa del Chile Jaime Estévez, Raúl Anaya y Sinéad O’Connor. El primero es director independiente electo con los votos de LQIF desde 2007. Los dos últimos son ejecutivos del Citi que LQIF postuló en 2020 y 2023, respectivamente. Pero se suma Caumont como directora, la nueva carta del Citi.

Además, propusieron renovar a Sandra Guazzotti como directora suplente.

El director independiente saliente Jaime Estévez fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Ricardo Lagos, entre enero de 2005 y marzo de 2006. Simultáneamente, fue ministro de Transportes y Telecomunicaciones. También ha presidido el Banco Estado, fue director de la eléctrica Endesa y estuvo en las mesas de dos AFP: Provida y Protección. Economista de la Universidad de Chile, fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados en los años 90.

Por otro lado, está pendiente la definición de los dos candidatos titulares restantes, y una suplente, que deberán definir los accionistas no controladores.

El director de la familia Ergas, Andrés Ergas, no continuará, dado que es el elegido de José Antonio Kast para asumir la embajada de Chile en Estados Unidos. También está pendiente ver si Holuigue, que fue la candidata de las AFP en la junta pasada, es renovada o no en ese rol. Hoy también es director suplente Paul Fürst.

La nueva directora

Vivianne Caumont se sumó a Citi en 1999 al área de riesgos de la banca corporativa en Argentina, luego de trabajar por tres años para Exxon Mobil en Uruguay y Argentina, y desde entonces ha ejercido diversos cargos en la multinacional financiera estadounidense.

“Cuenta con 30 años de experiencia en instituciones financieras y compañías multinacionales en la región. Su experiencia abarca banca corporativa y de inversión, finanzas, planeamiento estratégico y riesgos. Ha liderado equipos de alto desempeño y programas de diversidad de género en Citi”, señala LQIF en la carta que envió con los candidatos a directores.

Agrega que “en 2014 fue nombrada directora ejecutiva de Citi Uruguay, cargo que desempeño por cuatro años cubriendo los negocios de banca corporativa y banca privada. Posteriormente fue nombrada directora financiera para Latinoamérica Sur ex Brasil”.

Luego, en 2021, detalla que “asumió el rol de directora de planeamiento financiero de banca corporativa para Citi Latinoamérica, cargo que ocupó hasta julio de 2023, cuando tomó el cargo actual de directora financiera de Citi Latinoamérica”.

El documento detalla que Caumont es licenciada en administración y contadora pública de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y cuenta con un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad del CEMA en Buenos Aires, Argentina.