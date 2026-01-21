Grupo Luksic reordena gobierno corporativo de Quiñenco y elige a sucesor de Francisco Pérez Mackenna

19 Octubre 2022 Junta Accionistas de la empresa SAAM que fue encabezada por Oscar Hasbun, Presidente del Directorio, y Macario Valdes, Gerente General. Foto: Andres Perez

Pasadas las 18 horas de este miércoles y con pocos minutos de diferencias, las sociedades bajo el paraguas de Quiñenco comunicaron al mercado una de las mayores decisiones tomadas por la familia Luksic en los últimos años.

A las 18:00 horas de este miércoles, Quiñenco, holding de inversiones no mineras del grupo, oficializó la salida de la gerencia general de Francisco Pérez Mackenna, quien este martes fue oficialmente nombrado ministro de Relaciones Exteriores del futuro gobierno de José Antonio Kast.

Junto con informar que “cesará en su cargo el día 31 de enero de 2026“, el directorio de Quiñenco “expresó su unánime agradecimiento por la destacada labor desempeñada por el señor Pérez Mackenna durante más de 28 años en la sociedad, así como por el compromiso demostrado”.

“Del mismo modo, resaltó su dedicación profesional y humana hacia la sociedad, sus accionistas y trabajadores, como asimismo sus empresas relacionadas, reconociendo su papel fundamental en el destacado crecimiento de Quiñenco durante su gestión”, destacó la firma.

De hecho, durante la noche del martes, Andrónico Luksic Craig sostuvo que la salida de Pérez Mackenna es una “lamentable pérdida para Quiñenco, ¡pero Chile gana un profesional de excepción!“, indicó a través de su cuenta de X.

Una de las noticias más esperadas por el mercado radicaba en la sucesión de Pérez Mackenna. El hecho esencial reveló que el directorio de la holding “designó en su reemplazo al señor Macario Valdés Raczynski”.

Valdés (44 años) actualmente es el gerente general de SM SAAM, filial dedicada a los servicios de remolque portuario y logística aérea. Es ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de University of California, Berkeley. Ingresó a la compañía en abril de 2013 y fue nombrado gerente general en marzo de 2016.

Mediante un comunicado, Quiñenco destacó que durante su administración, la empresa vendió su negocio portuario y de logística terrestre, se reestructuró, se transformó en el tercer mayor operador global de remolcadores e ingresó al negocio de logística aérea con la compra de Aerosan.

Previamente, Valdés fue subgerente de Desarrollo de Quiñenco. Además, desde 2023 es consejero de Sofofa e integra el directorio de la Fundación Luksic.

El ejecutivo asumirá el cargo a contar del 1° de febrero de este año, misma fecha en la que se ejecutarán todas las modificaciones informadas por las distintas compañías durante este miércoles.

Junto con ello, Quiñenco detalló que Pérez Mackenna envió una carta a los trabajadores de la compañía en la que afirmó que se va “con un profundo agradecimiento por la confianza y la oportunidad de haber hecho empresa junto a ustedes y a todos quienes pavimentaron durante décadas este camino de progreso, superando muchas dificultades y alcanzando grandes sueños. Unidos, logramos construir un equipo de gran capital humano y enorme integridad, que ha aportado a la generación de empleo y al crecimiento sostenible del país, con las personas siempre en el centro. Es un orgullo haber sido parte de esta historia”.

El arribo de Valdés no fue el único anuncio. Quiñenco también comunicó la renuncia de Jean Paul Luksic a la vicepresidencia - sin dejar de ser director-, cargo que asumirá Andrónico Luksic Lederer (44 años), director de la holding desde 2014, quien ha tenido especial dedicación a inversiones y desarrollo de nuevos negocios.

Luksic Lederer (44 años) es Licenciado en Administración de Empresas de Babson College, Massachusetts. Ha sido VP de Desarrollo de Antofagasta Minerals, director de la oficina de esa compañía en Toronto, Canadá, y trabajó previamente en el Banco de Chile.

La sociedad también informó la renuncia a la mesa de Hernán Büchi Buc tras más de 35 años. En su reemplazo asumió Óscar Hasbún Martínez (56 años), actual gerente general de Vapores.

La salida de Francisco Pérez Mackenna de la gerencia general de la sociedad matriz no sólo implicó la sucesión para dicho puesto, sino que un reordenamiento de la compañía, junto con una serie de cambios aguas abajo que implicarán la salida de Óscar Hasbún de cargos ejecutivos para llegar a otros tres directorios (ya está en la mesa CCU, Hapag-Lloyd, Nexans, Invexans y es presidente de SAAM), así como el ascenso del Macario Valdés, Patricio Jottar (ya director de Viña se pedro) y Rodrigo Hizpeter (actual director de Enex) a un directorio cada uno.

Tras informar los cambios en el gobierno corporativo de Quiñenco, Pablo Granifo explicó que las nuevas nominaciones se hicieron “priorizando el proceso de recambio generacional en el que hemos venido trabajando, con la convicción de que contamos con los líderes adecuados para proyectar la exitosa trayectoria de la compañía. Las nuevas designaciones tienen probada experiencia y una mirada acorde a los desafíos y oportunidades del presente y especialmente del futuro”, aseguró.

Cambios en las empresas operativas

Tras Quiñenco, a las 18:02:30, Viña San Pedro Tarapacá informó la renuncia de Pérez Mackenna al directorio, puesto que será ocupado por Rodrigo Hinzpeter Kirberg, quien asumirá el cargo el 1 de febrero de 2026.

Por su parte, LQ Inversiones Financieras, holding de Banco de Chile a través del cual Quiñenco y Citi ejercen el control, comunicó a las 18:02:32 la salida de Pérez Mackenna de la mesa y de la presidencia. En su reemplazo como director asumirá Patricio Jottar, mientras que la presidencia recaerá en Pablo Granifo.

Granifo hoy es una de las figuras centrales de Quiñenco. El histórico presidente de Banco de Chile asumió la presidencia del holding luego de que en 2023 Andrónico Luksic Craig anunciara su retiro de la sociedad y de cinco filiales del grupo.

El caso de CCU es similar a LQ, pues el futuro canciller ejercía la presidencia. En su hecho esencial (18:02:51), comunicó que al directorio llegará Macario Valdés, mientras que la presidencia recaerá en Granifo.

En el caso de SAAM, el hecho esencial enviado a las 18:03:04 informó que Valdés subirá al directorio en reemplazo de Pérez Mackenna. En la gerencia general, la compañía designó a Hernán Gómez, quien se desempeñaba como gerente de la Unidad de Negocios de Remolcadores.

Mediante un comunicado, SAAM detalló que Gómez es ingeniero Civil Industrial con diploma en Ingeniería de Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de Chicago.

Junto con ello, destacó que desde 2020 lidera la División Remolcadores de la compañía, “la que bajo su gestión duplicó su tamaño a través de diferentes procesos de M&A hasta posicionarse como el tercer operador más relevante del mundo”.

En Banco de Chile también se produjeron cambios relevantes. A las 18:03:17 informó que la salida del ahora exgerente general de Quiñenco, quien a la vez ejercía como vicepresidente del banco, implica la llegada a la mesa de Óscar Hasbún y el arribo a la vicepresidencia de Jean Paul Luksic.

En la Compañía Sudamericana de Vapores, Pérez Mackenna no sólo deja el directorio, sino que también la presidencia. Ambos cargos serán ocupados por Hasbún, mientras que la gerencia general, informó la sociedad, será ocupada por Roberto Larraín Sáenz, quien actualmente e desempeña como gerente de Administración y Finanzas.

Según comunicó Quiñenco, en ENEX el directorio nominó a Juan Carlos Jobet como nuevo director y presidente.

Junto con ello, explicó que en las restantes sociedades que no transan valores en forma pública en Chile, los reemplazos de Francisco Pérez Mackenna serán definidos en la próxima sesión ordinaria de los respectivos directorios.

En tanto, las renuncias relativas a las sociedades constituidas en el extranjero serán tramitadas en cada caso conforme a la legislación local y al gobierno corporativo de cada compañía.