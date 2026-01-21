El intenso día después de Quiñenco: una jornada plena de directorios extraordinarios para reemplazar a Francisco Pérez Mackenna

Durante toda esta jornada, Quiñenco y sus empresas filiales estaban llevando a cabo una ola de directorios extraordinarios para notificar oficialmente a sus miembros de la salida de Francisco Pérez Mackenna como gerente general del holding industrial y financiero del grupo Luksic.

Pérez fue nominado en la noche del martes como ministro de Relaciones Exteriores del futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast. Y aunque asumirá el 11 de marzo, debe renunciar a su posición como ejecutivo del conglomerado después de 28 años y a la veintena de cargos en los que representa a Quiñenco.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica de 67 años es presidente del directorio de la Compañía Sud Americana de Vapores (Csav), director de la empresa de remolcadores Saam, y forma parte del consejo supervisor de la naviera alemana Hapag-Lloyd.

También es director del Banco de Chile y de su filial Banchile Corredores de Seguros Limitada.

El próximo canciller preside además la mesa de la matriz de los negocios financieros de Quiñenco, LQ Inversiones Financieras.

Junto con ello, encabeza la mesa de CCU y de sus filiales Cervecera CCU Chile Limitada, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. (Ecusa) y Compañía Cervecerías Unidas Argentina, e integra el directorio de las filiales Compañía Pisquera de Chile S.A. y Viña San Pedro Tarapacá S.A. También está en el directorio de Inversiones y Rentas S.A., la matriz de CCU, donde los Luksic comparten con Heineken.

Además, encabeza el directorio de Empresa Nacional de Energía (Enex), la licenciataria de distribución de gasolina Shell, y de Enex Corp.

El otro directorio internacional que deberá dejar es el de la francesa Nexans y las presidencias de Invexans y Techpack. También es director de Excelsa Establishment y presidente del directorio de Hidrosur.

Fuera del grupo Luksic, Pérez Mackenna deberá dejar el directorio de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham).

Francisco Pérez Mackenna es saludado por el presidente electo José Antonio Kast. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Una coreográfica salida

Se espera que al final del día, después del cierre de los mercados, es decir, a partir de las 18 horas se den a conocer una serie de hechos esenciales enviados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para dar cuenta de la salida de Pérez de Quiñenco y de los directorios de las sociedades anónimas relacionadas.

Eventualmente, también se debiera conocer al sucesor del histórico gerente general del holding.

Para ese cargo, se han barajado al menos cuatro nombres. Los más nombrados como candidatos son el gerente general de Vapores, vicepresidente de Sofofa y director con Pérez en Hapag-Lloyd, Óscar Hasbún (56), y el gerente general de CCU, Patricio Jottar (63), quien reemplazó a Pérez en ese cargo a fines de los ‘90.

Sin embargo, otros creen que la familia Luksic se podría inclinar por un ejecutivo más joven del grupo, como ocurrió con Pérez en su momento, como el gerente de Finanzas de Quiñenco, Eduardo Garnham (41), o el gerente general de Saam, Macario Valdés (44).

La salida del próximo canciller recuerda lo ocurrido cuando el mandamás del grupo, Andrónico Luksic Craig, dejó la compañía en septiembre de 2023.

En una ordenada secuencia, casi coreográfica, el jueves 28 de septiembre de ese año, pocos segundos antes de las 6 de la tarde, en la página web de la CMF apareció un primer hecho esencial. En los cinco minutos posteriores vendrían otras cinco comunicaciones. Su aparición casi simultánea, tras el cierre de los mercados, evitó que la noticia circulara por goteo y alimentara especulaciones.

De hecho, cada documento enviado ese día a la CMF tenía la misma estructura: cuatro párrafos donde se anunciaba la salida de Luksic, cada directorio nominaba a su reemplazante y elegía, en el mismo momento, a quienes asumirían tres meses después los cargos que dejaba.

El arribo de Pérez Mackenna al gabinete de Kast fue abordado por Luksic, quien reconoció sentimientos encontrados.

“Lamentable pérdida para Quiñenco, ¡pero Chile gana un profesional de excepción!“, dijo Luksic en su cuenta de X tras oficializarse el nombramiento de Pérez Mackenna como canciller.