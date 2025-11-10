Junta extraordinaria: accionistas de Banco de Chile aprueban reducir directores titulares de once a nueve miembros

Este lunes a las 10 horas se realizó la junta extraordinaria de accionistas a la que citó Banco de Chile para pronunciarse sobre la modificación de los estatutos sociales, donde entre otras cosas, se aprobó reducir la cantidad de integrantes del directorio desde once a nueve miembros titulares.

Esto, con el objeto de optimizar el funcionamiento del banco, argumentó la entidad, explicando que este cambio no afecta a los accionistas minoritarios. La propuesta obtuvo el 81% de los votos favorables, y contó con el respaldo de las AFP.

Cuando la entidad anunció este cambio en septiembre, LQ Inversiones Financieras SA, holding a través del cual Quiñenco y Citi controlan Banco de Chile en partes iguales, comunicó que su directorio acordó apoyar esta decisión y que va a “presentar únicamente siete candidatos a directores titulares en la próxima elección de directores que celebre el mencionado banco, en lugar de nueve candidatos como ha ocurrido en oportunidades anteriores”.

Actualmente el directorio de Banco de Chile es presidido por Pablo Granifo, e integrado también por Julio Figueroa (vicepresidente), Francisco Pérez Mackenna, Raúl A. Anaya, Hernán Büchi, Andrés Ergas, Jaime Estévez, Anita Holuigue, Patricio Jottar, Jean Paul Luksic y Sinéad O’Connor.

Según detalló Banco de Chile en un documento que contiene los fundamentos de esta decisión, “la proposición tiene por objeto optimizar el funcionamiento del directorio del banco, estimándose que una composición de nueve miembros titulares y dos suplentes agiliza su dinámica y toma de decisiones, además de favorecer la participación de sus miembros en las instancias de trabajo. Se ha considerado, asimismo, que el nivel de madurez del gobierno corporativo del banco y el robusto marco normativo de gestión y control, justifican el cambio propuesto”.

Agregó que “Banco de Chile es la única entidad bancaria del país cuyo directorio se compone de once miembros titulares. Con la aprobación de la proposición, el banco mantendrá, junto con otras entidades, el número más alto de directores en bancos en Chile”.

La reducción de directores se hará efectiva en la próxima junta ordinaria de accionistas, cuando se elijan nueve en vez de once miembros titulares en la mesa.

En línea con lo anterior, la junta de accionistas presidida por Pablo Granifo, que se realizó en el auditorio de la casa matriz del banco, ubicada en Huérfanos 930, también aprobó, con el 90% de las acciones presentes, la propuesta para ajustar el quórum mínimo de asistencia para sesiones de directorio, de seis a cinco de sus miembros titulares.

Asimismo, este lunes obtuvo el visto bueno, con un 81% de las acciones presentes, la propuesta para que la mesa pueda sesionar en cualquier comuna de la ciudad de Santiago, eliminando la referencia específica que anteriormente de hacía a la comuna de Santiago.