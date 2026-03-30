CMF mantiene lista de bancos con importancia sistémica y sube cargo de capital básico a BancoEstado

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo aprobó la calificación anual correspondiente a los bancos de importancia sistémica en Chile y las exigencias adicionales para ellos.

Esto, según lo establecido por la Ley General de Bancos (LGB) y su normativa contenida en el Capítulo 21-11 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos.

La norma define una metodología que considera cuatro factores que reflejan el impacto que tendría el eventual deterioro o insolvencia de un banco en el funcionamiento del sistema financiero.

Estos factores corresponden al tamaño de la entidad, su interconexión con otras instituciones, la dificultad que representaría su sustitución en la prestación de servicios financieros, además de la complejidad de su modelo de negocios y su estructura operativa.

Mediante la aplicación de la metodología, la CMF estimó, con el acuerdo previo favorable del Banco Central, que este año revisten la calidad de sistémicos las mismas entidades que tenían tal condición en el periodo anterior (en orden alfabético): Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Itaú Chile, Banco Santander-Chile y Scotiabank Chile.

BancoEstado

Cargos de capital

En concordancia con la normativa vigente, la CMF acordó mantener los cargos de capital básico adicional respecto de los activos ponderados por riesgo de 1% a Banco Itaú Chile; de 1,25% a Banco de Chile y Scotiabank Chile; y de 1,5% a Banco Santander-Chile y Banco de Crédito e Inversiones (Bci), mientras que determinó aumentar el cargo de capital desde 1,25% a 1,5% al Banco del Estado de Chile (BancoEstado).

En la resolución, firmada por la nueva presidenta de la CMF, Catherine Tornel, el organismo regulador indicó que respecto del incremento para BancoEstado este se realizó “considerando el importante aumento que ha exhibido el puntaje de la entidad desde 2023 en adelante, consolidando su nivel de riesgo sistémico en un valor superior”.

Este es el quinto año que se definen estos requisitos adicionales de capital básico derivados de la identificación de bancos de importancia sistémica. De esta manera, y en consideración a la gradualidad prevista, los cargos de capital básico adicionales debido a este concepto deben constituirse en diciembre de 2026.