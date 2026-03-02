SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMPC a un escalón de perder el grado de inversión tras recorte de Standard & Poor’s

    S&P bajó clasificación a ‘BBB-’ desde ‘BBB’, debido a un desapalancamiento más lento de lo esperado. En lo que va de 2026 la acción de la compañía pierde 10%. S&P señaló que su escenario base incorporaron US$450 millones en ventas de activos de CMPC durante el presente año.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    La baja en el precio de la celulosa y las inversiones por US$4.600 millones que requiere el proyecto Natureza, en Brasil, no sólo han impactado en las acciones de CMPC, sino que el efecto sobre su balance también lo empieza a sentir su clasificación de riesgo.

    El pasado 11 de febrero Standard & Poor’s (S&P) recortó su clasificación a ‘BBB-’ desde ‘BBB’, debido a un desapalancamiento más lento de lo esperado. La baja en la nota implica que la papelera del grupo Matte quedó a un escalón de perder el grado de inversión.

    En el comunicado, la agencia señaló que la baja “refleja los resultados más débiles de lo esperado y los desafíos de la empresa para llevar el apalancamiento a los umbrales de calificación”.

    A su juicio, en 2025 CMPC experimentó una disminución significativa en su Ebitda, atribuible en gran medida a la debilidad constante de los precios de la celulosa y a una mayor competencia en los mercados regionales de tissue y cuidado personal, particularmente en Brasil y México.

    “Estas presiones resultaron más pronunciadas de lo previsto inicialmente, lo que pone de relieve los desafíos estructurales del mercado y la continua compresión de los márgenes. El Ebitda ajustado por S&P Global Ratings de la empresa disminuyó a poco menos de US$1.100 millones desde casi US$1.500 millones en 2024, lo que resultó en un apalancamiento que alcanzó un máximo de 4,5x al cierre de 2025″, indicó.

    A la vez, S&P apuntó que revisaron a la baja su escenario base para los próximos tres años.

    La acción de CMPC es una de las pocas que componen el Ipsa que anotan pérdidas en el año. En concreto, la acción baja 10,18%.

    Como contrapartida, los bonos en el mercado local de la papelera del grupo Matte han mostrado pocos movimientos. El viernes el papel serie M transó a un valor par de 99%, con una TIR de 2,63%, mientras que el jueves las serie G y O reportaron un valor par de 104,5% y 97,23%, respectivamente.

    Las perspectivas

    En su comunicado, la clasificadora indicó que “esperamos cierta recuperación en todos los segmentos de negocio y la administración ha hecho público su plan de implementar medidas contracíclicas para reducir el apalancamiento, pero consideramos que hay una probabilidad significativa de que el Consejo de administración apruebe el proyecto de expansión de celulosa de CMPC durante el primer semestre de 2026. Si este es el caso, los gastos de capital (capex) relevantes presionarían nuevamente el apalancamiento”.

    La agencia detalló que los precios de la celulosa se han mantenido bajos durante varios trimestres, y consideran que las incorporaciones de capacidad de bajo costo y el aumento de la capacidad integrada en China limitan el potencial alcista a mediano y largo plazo. El precio promedio de la pulpa blanqueada de eucalipto (BEKP) en China cayó un 17% en 2025.

    Así, esperan “cierta recuperación” en los precios en 2026 y 2027, “impulsados por una dinámica de oferta y demanda más equilibrada”, dado el crecimiento de la demanda de productos de cuidado personal y envases sostenibles.

    “Sin embargo, el continuo aplanamiento de la curva de costos en efectivo de la industria y la creciente capacidad integrada de los productores de papel chinos sugieren que los futuros picos de precios serán menos pronunciados que en ciclos anteriores”, comentó.

    Ante ello, explicó que la administración ha dado a conocer un plan de monetización de activos, que “consideramos debería fortalecer el balance y alinear los indicadores con su política financiera. Durante su día de inversionistas en diciembre, la administración de CMPC describió un plan para monetizar diversos activos, incluyendo propiedades, recursos forestales e instalaciones de generación de energía”.

    “Incorporamos aproximadamente US$450 millones en ventas de activos durante 2026 en nuestros supuestos del escenario base. Esto, aunado a las mejoras previstas, aunque modestas, en los precios de la celulosa y otras iniciativas, deriva en la expectativa de que el apalancamiento disminuya en los próximos dos años”, dijo S&P.

    Para los próximos años, la agencia proyecta un Ebitda ajustado de US$1.200 millones a US$1.300 millones en 2026 y de US$1.400 millones a US$1.500 millones en 2027, frente a casi US$1.100 millones en 2025, y un apalancamiento que caerá a cerca de 3,0x en2026 y a aproximadamente 2,5x en 2027 desde 4,5x en 2025.

    “Si bien aún no incorporamos el proyecto Natureza en nuestro escenario base, consideramos que CMPC necesitará ajustar aún más su estructura de capital para la aprobación del proyecto y para evitar una desviación significativa de su política financiera. El proyecto Natureza, una planta de celulosa BHKP de 2,5 millones de toneladas por año con una inversión estimada de US$4.600 millones, es estratégicamente importante para la competitividad a largo plazo de CMPC”, explicó.

    Más sobre:MercadoCMPCbonosClasificación de riesgocelulosa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Kast suma a Desarrollo Social a su comité político y replica diseño de Piñera II

    “No es que la gente ande histérica, pero hay susto”: chilenos describen el clima de tensión bajo el fuego en Medio Oriente

    Lo más leído

    1.
    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    2.
    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    Próximo ministro de Transportes de Kast pide al actual titular que no avance con la implementación de la Ley Uber

    3.
    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    4.
    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    5.
    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Un conflicto de cota mil: la ofensiva de la familia Hiller contra el megaproyecto inmobiliario de Enaco en Lo Barnechea

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Getafe en TV y streaming

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para el regreso de Robbie Williams a Chile: revisa los precios

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado en Chile? Estos son los siguientes días festivos de 2026

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna
    Chile

    Pese a la última jugada de La Moneda, Senado excluye de sus tablas el proyecto de sala cuna

    Fin de la “era Boric”: La Moneda invita a la DC a su último cónclave y partidos se reencuentran tras tensiones

    Vivanco le pone límites a Migueles: acepta videoconferencia, pero sólo por una vez y para tratar situación de sus hijos

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros
    Negocios

    Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

    Enel prevé inversiones en Chile por US$2.000 millones en trienio 2026-2028

    Tribunal tributario apoya decisión del SII y obliga a Uber a emitir boletas por servicios de sus conductores

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini
    El Deportivo

    De “si llega Zaldivia quemamos esta...” a salvador: el rol clave del patrón azul con pasado albo en la U de Meneghini

    “Se ha avisado a la policía”: la vandalización que sufre la casa de Manuel Pellegrini tras empate en el derbi sevillano

    La aguda crítica de Carlos Caszely al fallido plan de Fernando Ortiz en el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario
    Cultura y entretención

    Qué fue lo más y lo menos visto de Viña 2026: la gloria del Pastor Rocha y Matteo Bocelli golpeado por el horario

    Roberto Bolaño, John Malkovich y una mirada a La Literatura Nazi en América

    László Krasznahorkai, el último Nobel de Literatura: “La palabra ‘patria’ ahora es algo pegajoso y sucio”

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    La estrategia de China en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

    Irán afirma que “al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”

    Rusia acusa a Estados Unidos e Israel de intentar “frustrar” la normalización de relaciones entre Irán y sus vecinos árabes

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers