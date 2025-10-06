Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

Codelco informó que a contar de este lunes dejará de prestar servicios Patricio Véliz, quien se desempeñaba como gerente de Ética y Cumplimiento desde abril de 2024.

“La corporación agradece su aporte y compromiso durante su gestión, en la que contribuyó al fortalecimiento del modelo de cumplimiento y ética corporativa, pieza fundamental para resguardar la integridad de la empresa y consolidar una cultura basada en la responsabilidad y la transparencia”, dijo la minera estatal en un comunicado.

La compañía precisó que, de manera interina, asumirá la responsabilidad de liderar el área Irene Cosentino, quien mantendrá en paralelo sus funciones como gerenta corporativa de Riesgos.