Codelco tras diligencia de la PDI por accidente en El Teniente: “Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor”

Durante la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigió a las dependencias de Codelco y Sernageomin con motivo de reunirse y recabar información respecto del accidente ocurrido en El Teniente el 31 de julio de este año que dejó seis fallecidos. Las diligencias están encabezadas por el Fiscal Regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

Exactamente, la PDI fue a las oficinas de la casa matriz de Codelco y de la división El Teniente en Rancagua. Al respecto, Codelco señaló en un comunicado que “seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la división El Teniente”.

Codelco explicó que la diligencia se enmarca en la orden del Juzgado de Garantía de Rancagua, cuyo objetivo es recabar información sobre el accidente, complementando así a la entregada por la estatal.

“Se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas”, apuntó Codelco.